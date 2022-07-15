Из свежей почты

Толя Колмаков, 9 лет, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 166 991 руб.

Внимание! Цена лечения 200 991 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 34 тыс. руб.

Когда сыну было полтора года, стало заметно, что он отстает от сверстников в развитии: не говорил, не понимал речь, не откликался на имя, ни к чему не проявлял интереса. Мы узнали, что таких деток успешно лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ), и обратились туда. Уже после первого курса Толя стал спокойней и внимательней. Начал учиться по коррекционной программе, лучше понимает обращенную речь и контактирует с детьми. Лечение надо продолжать, но у нас больше нет средств. Татьяна Колмакова, Волгоградская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Толи грубая задержка психоречевого развития. Лечение нужно продолжать: активизировать формирование разговорной речи, развитие памяти и концентрации внимания, улучшить коммуникативные навыки».

Дарина Адаева, 3 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 180 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Алания» соберут 21 тыс. руб.

Дарина — наша четвертая дочка. Старшие дети здоровы, а малышка нас встревожила сразу после рождения: у нее была странная форма головы, лоб сильно выпирал, затылок удлиненный, виски будто сдавлены. Обследование выявило преждевременное заращение черепных швов. Это опасная патология, которая нарушает рост и развитие мозга. Дочке уже провели операцию, деформацию устранили, теперь ей нужно полгода носить специальные ортопедические шлемы. Операцию провели по госквоте, но за изготовление шлемов надо заплатить, их цена для нашей семьи неподъемная. Жанна Дагуева, Северная Осетия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется послеоперационная коррекция при помощи краниальных ортезов (шлемов). Это обеспечит анатомически правильное формирование головы».

Егор Никонов, 1 месяц, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 138 640 руб.

Внимание! Цена лечения 157 640 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 19 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми и согнутыми стопами, высоко поднятыми пяточками. Нам рекомендовали обратиться в ярославскую клинику «Константа», где работают ортопеды с большим опытом лечения таких деформаций. Сразу после выписки мы привезли Егорку на консультацию в эту клинику. Доктор сказал, что сыну поможет этапное лечение по методу Понсети и его надо начинать как можно раньше, пока стопы не потеряли пластичность. Но лечение дорогое, а мы не в силах его оплатить. Помогите! Альбина Федосеева, Ярославская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем лечить ребенка по методу Понсети. Чередуя этапные гипсования с щадящей хирургией, выведем стопы в правильное положение, пяточные кости встанут на место».

Матвей Ладышков, 11 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 161 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 36 тыс. руб.

Матвей родился с переломами голеней, бедер, ключицы и плечевых костей. В областной больнице предположили у Матвея несовершенный остеогенез — хрупкие кости. Генетический анализ подтвердил диагноз. За два года Матвей перенес 12 переломов. Я узнала про клинику Глобал Медикал Систем в Москве, где лечат «стеклянных» детей, и обратилась туда. Матвей уже при поддержке Русфонда прошел 20 курсов лечения и несколько операций, спасибо всем огромное! Но сейчас у сына опять болят ноги при ходьбе. Лечение надо продолжать, и я вновь прошу вашей помощи. Кристина Ладышкова, Саратовская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «У Матвея умеренно тяжелый тип несовершенного остеогенеза, обе голени и бедра армированы телескопическими стержнями. Сейчас мальчику необходимо продолжать лечение и реабилитацию».

Почта за неделю 8.07.2022 — 14.07.2022

Получено писем — 44

Принято в работу — 34

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 0