14 процентов составил на 1 июня 2022 года годовой темп прироста задолженности по рублевым и валютным кредитам, предоставленным банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщил вчера Центробанк. На 1 мая этот показатель был равен 16%, на начало апреля и марта — 20%. Размер задолженности в мае уменьшился на 1% и на 1 июня составил 44,097 трлн руб. Как и в предыдущем месяце, это было связано со снижением задолженности по кредитам в валюте (на 13%) из-за укрепления рубля. Просроченная задолженность бизнеса несколько уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 2,934 трлн руб., или 6,6% от общей суммы долга.