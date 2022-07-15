Диагностика зарплатных различий

В ряде стран мира, по оценкам Международной организации труда (МОТ), наибольшая разница в оплате труда мужчин и женщин наблюдается в таких секторах экономики, как здравоохранение и социальные услуги — хотя женщины занимают в них большинство рабочих мест (67%). В среднем гендерный разрыв в заработках сотрудников этих отраслей составляет 15–24% в зависимости от методики подсчета, в то время как максимальный гендерный разрыв в зарплатах для всей мировой экономики без деления на отрасли составляет лишь 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

В трети стран мира различия в оплате труда мужчин и женщин больше всего заметны в таких секторах экономики, как здравоохранение и социальные услуги. Такой вывод можно сделать из доклада МОТ под названием «Гендерный разрыв в оплате труда работников здравоохранения и сферы социальных услуг», опубликованного вчера на сайте организации. В исследовании представлен анализ разницы в зарплатах по гендерному признаку для 54 стран мира, на территории которых в совокупности занято до 40% рабочей силы изучаемых секторов. В целом на здравоохранение и социальные услуги в мире приходится 3,4% от всех занятых, в странах с высоким уровнем дохода этот показатель составляет почти 10%, в странах с низким — чуть более 1%. Больше часть занятых в отрасли — до 67% — женщины.

По подсчетам аналитиков организации, по итогам 2020 года в среднем по миру мужчины, занятые в сферах здравоохранения и социальных услуг, зарабатывали больше женщин на 15%, если речь идет о почасовом медианном заработке, и на 24% при учете данных о ежемесячных зарплатах. Отметим, что общемировой разрыв в оплате труда составляет 16–22%, однако в 18 из изученных в докладе 54 стран мира разница в оплате труда мужчин и женщин в секторах здравоохранения и социальных услуг была выше, чем в среднем по национальной экономике. Размер гендерного разрыва в зависимости от страны варьировался от 37% в пользу мужчин в Чили до 7,5% в пользу женщин в Монголии. Большая часть обнаруженного неравенства, по мнению аналитиков МОТ, не может быть объяснена различием в возрасте, положении в структуре организации и квалификацией — и является проявлением дискриминации по признаку пола. Наибольший вклад необъяснимого компонента в гендерный разрыв в оплате труда был зафиксирован для стран Африки (46%), Северной и Южной Америк (28%) и региона Восточного Средиземноморья (27%). В остальных регионах мира этот показатель был ниже почти в два раза — и составлял 12% в странах Юго-Восточной Азии, 15% в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона и 14% в Европе.

Как отмечают авторы доклада, пандемия коронавируса хоть и позволила работникам здравоохранения и соцсферы избежать значительного падения зарплат, которое произошло в большинстве отраслей, при этом мало сказалась на показателе гендерного разрыва. Однако, по их словам, поскольку женщины в этих отраслях занимают в большинстве случаев средне- и низкооплачиваемые рабочие места, можно предположить, что условия труда, в частности, объем рабочих обязанностей, именно для них изменились к худшему. При этом, как ранее заявляли аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2030 году в мире будет не хватать 14,5 млн работников здравоохранения, что, по мнению директора департамента условий труда и равенства МОТ Мануэлы Томеи, говорит о необходимости дополнительных усилий в части внедрения гендерного равенства в этом сегменте экономики.

В России, по данным МОТ, женщины в среднем получают меньше мужчин на 22% — но отдельных расчетов для гендерного разрыва по секторам здравоохранения и соцуслуг для РФ у организации нет. По данным Росстата, различия в начисленной заплате мужчин и женщин, занятых в этих отраслях, составляют всего 12% в пользу первых, но показатель не учитывает ни различия в отработанных часах, ни в квалификации.

Анастасия Мануйлова, Мария Петрова