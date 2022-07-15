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Коммерсантъ FM
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Титанические усилия

Украинский производитель лоббирует в США запрет импорта из РФ

Украина пытается добиться отказа от российского титана западными компаниями. Для этого они наняли в Вашингтоне лоббистскую компанию, которая должна доказать опасную зависимость от металла из России и спонсирование титановыми компаниями вооруженного конфликта на Украине. Однако рыночные реалии таковы, что отказаться от металла из России сложно даже при желании.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Украинская компания «Вельта», владеющая Бирзуловским и Лекаревским месторождениями ильменита (титановое сырье) на Украине, в мае 2022 года наняла вашингтонскую консалтинговую фирму Yorktown Solutions для оказания лоббистских услуг, следует из базы данных о лоббистской деятельности Сената США.

Задачей консультантов, говорится в опубликованном отчете, является привлечение внимания к опасностям продолжающейся зависимости США и их союзников от поставок титана стратегических конкурентов. Кроме того, лоббисты должны показать способность Украины, работая в партнерстве с частным и государственным секторами США, удовлетворить их потребности. «Кроме того, Yorktown Solutions покажет, как предприятия российской титановой промышленности поддерживают военное вторжение Москвы на Украину»,— говорится в отчете.

Клиентами Yorktown Solutions, как сказано на ее сайте, являются правительства, корпорации, институциональные инвесторы. К ее услугам прибегают, когда требуется «более тонкое понимание международной среды, событий в конкретных странах».

«Вельта» занимает долю 2% на мировом рынке титанового сырья. 90% продукции компания экспортирует на мировой рынок, в том числе в адрес крупных химических компаний Chemours, Precheza и Traxys. Однако у компании есть планы перейти в более высокий передел. В 2020 году был анонсирован проект строительства завода титановых изделий. В январе 2022 года компания сообщала на своем сайте о переговорах с партнерами из США об увеличении поставок в эту страну. В 2020 году 70% всей продукции корпорации предназначалось для авиакосмической отрасли. Из годового отчета следует, что 42% экспортных продаж пришлось на США, 40% — на Европу.

Крупнейшим игроком на мировом рынке титана является российская корпорация «ВСМПО-Ависма». Согласно отчету за 2020 год, иностранными партнерами компании на тот момент были Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran и другие. Однако после начала боевых действий на Украине ряд компаний приостановили взаимодействие с «Ависмой». Об этом заявляла, в частности, американская Boeing. Европейская Airbus в апреле говорила о планах поискать альтернативные источники поставок титана, но о приостановке речь не шла. В «Ависме» не предоставили комментариев.

Украинский бизнес после начала боевых действий начал активно лоббировать свои интересы в США. Так, председатель Всеукраинской аграрной рады Андрей Дикун нанял лоббистов для содействия в получении помощи аграрному сектору Украины и возмещения убытков, которые наносит конфликт с РФ. «Киевстар» нанял ту же Yorktown Solutions для поиска «прямой и косвенной помощи» телекоммуникационной инфраструктуре.

Argus после начала конфликта на Украине писал, что полностью уйти от российского титана сложно, учитывая масштабы его доли рынка и продуктовой базы, хотя в качестве альтернативных поставщиков могут быть привлечены такие компании, как Toho Titanium в Японии и ATI Metals и RTI International Metals в США. Кроме того, европейские производители аэрокосмической техники Safran и Airbus недавно приобрели компанию Aubert & Duval для пересмотра своих цепочек поставок металла. Источник “Ъ” на рынке говорит, что свободных мощностей по титану авиационного качества в мире просто нет. А после перехода Boeing на японское сырье возможностей у производителей при отказе от российского металла станет еще меньше.

Евгений Зайнуллин

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