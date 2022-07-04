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Коммерсантъ FM
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У европейской инфляции не садятся батарейки

Мониторинг / макроэкономика

Годовая инфляция в зоне евро в июне 2022 года составила рекордные за всю историю подсчетов (которые ведутся с 1997 года) 8,6%, ускорившись с 8,1% в мае, следует из предварительной оценки Евростата. Основной вклад в рост цен продолжают вносить тарифы на энергию — их рост год к году составил 41,9% (в мае 39,1%) и приближается к рекордному показателю марта (44,3%) на фоне постковидного восстановления экономики зоны евро и вступления в силу 3 июня шестого пакета санкций ЕС (предусматривает частичное эмбарго на нефть из РФ). Рост цен на продовольствие в годовом измерении в июне составил 8,9% (в мае 7,5%), а на промтовары — 4,3% (в мае 4,2%). Цены на услуги замедлили рост: в июне — 3,4% после 3,5% в мае. Отметим, что безработица в зоне евро продолжает падать (6,6% в мае), что оказывает повышательное давление на зарплаты и цены.

Самый значительный рост цен ожидаемо зафиксирован в странах Балтии, которые сильнее зависят от импорта энергии и транзита товаров из РФ,— в Эстонии 22% (20,1% в мае), в Литве — 20,5% (18,5%), в Латвии — 19% (16,8%). Также ускорился рост цен во Франции и Испании — до 6,5% с 5,8% в мае и до 10% с 8,5% соответственно, лидируют тарифы и цены на продовольствие. Замедление инфляции наблюдается только в Германии и Нидерландах, где инфляция в июне составила 8,2% и 9,9%, а в мае — 8,7% и 10,2% соответственно. В Германии это произошло из-за новых государственных субсидий, ориентированных на смягчение удорожания топлива и транспорта.

На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор готов повышать ставки более быстрыми темпами, если это необходимо, так как ожидает роста ВВП в зоне евро на 2,8% по итогам года — это оставляет простор для роста стоимости займов без риска свалиться в рецессию. До начала июля ожидалось, что ЕЦБ повысит ставку на 0,25 процентного пункта в конце месяца (сейчас ноль), однако после публикации данных Евростата по инфляции и выступления главы ЕЦБ инвесторы опасаются более жесткой политики регулятора. Впрочем, главный экономист Capital Economics Эндрю Каннингем ускоренного роста ставки не ждет, оценивая его как фактор, способный превратить рост экономики в спад — например, в Германии в случае прекращения поставок российского газа.

Георгий Смирнов

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