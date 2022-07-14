Дениса Мантурова утвердят вне очереди

Госдума в пятницу проведет внеочередное пленарное заседание, назначенное уже после завершения 6 июля весенней сессии и отъезда депутатов в регионы. Повестка пока известна лишь частично и будет утверждена прямо перед заседанием, но, судя по всему, окажется весьма компактной. Помимо рассмотрения законопроектов, Дума планирует решить кадровый вопрос — об утверждении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера. О готовности поддержать его кандидатуру уже заявили все фракции, кроме КПРФ, которая определится со своей позицией утром в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров начал ездить в Госдуму за два дня до рассмотрения на пленарном заседании вопроса о его утверждении в должности вице-премьера

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Денис Мантуров начал ездить в Госдуму за два дня до рассмотрения на пленарном заседании вопроса о его утверждении в должности вице-премьера

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

11 июля, сразу после заседания совета Думы, который назначил внеочередное заседание палаты, ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что 15 июля «планируется рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики», которые нельзя оставлять на осень. А спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в тот же день заявила, что не видит пока в повестке Думы вопросов, требующих внеочередного сбора сенаторов.

14 июля стало известно, что экстренного заседания Совфеда действительно не будет. Как сообщил Telegram-канал Госдумы, спикеры обеих палат обсудили вынесенные на пятничное заседание законопроекты и пришли к выводу, что среди них нет таких, которые бы подлежали обязательному рассмотрению в Совфеде. В соответствии со ст. 106 Конституции, такое требование относится к законам, связанным с бюджетом, налогами и сборами, финансовым, валютным, кредитным, таможенным регулированием, денежной эмиссией, ратификацией и денонсацией международных договоров, статусом и защитой государственной границы РФ, а также с вопросами войны и мира. В данном же случае будет задействована ст. 105 Конституции, согласно которой законы, не рассмотренные Совфедом в течение 14 дней, считаются одобренными и уходят на подпись президенту.

Окончательную повестку заседания Думы совет палаты утвердит утром 15 июля, но пунктов в ней, видимо, будет гораздо меньше, чем предполагалось ранее.

11 июля глава фракции ЕР Владимир Васильев говорил, что планируется рассмотреть более 60 вопросов, 13 июля думский Telegram-канал сообщил уже о 17 законопроектах в плане работы, а в предварительном варианте повестки, размещенном вечером 14 июля в думской базе, значились лишь восемь документов. Среди них — внесенный 11 июля депутатами всех фракций законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий пограничников в районе специальной военной операции на Украине (он, судя по всему, будет принят сразу в трех чтениях) и инициатива единоросса Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций в целях «защиты национальных интересов».

Кроме того, в предварительной повестке значатся шесть правительственных законопроектов первого чтения, в том числе:

о перечислении денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета в российских кредитных организациях или казначейский счет;

об информационном обмене между Банком России и МВД в целях борьбы с мошенничеством;

об уточнении срока отбытия наказания, после которого возможен перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение;

об изменении условий замены неотбытой части наказания осужденным за совершение особо тяжкого преступления.

Большинство этих проектов были внесены на следующий день после завершения весенней сессии.

В Думе также заявляли, что в повестку планируется дополнительно включить законопроекты, которые будут внесены правительством до 15 июля. Во второй половине четверга в думской базе появились семь таких документов, среди которых — поправки о переносе предельного срока внесения в Думу проекта федерального бюджета на 1 октября (сейчас это 15 сентября).

Помимо этого, Дума рассмотрит вопрос об утверждении Дениса Мантурова на пост вице-премьера. По словам лидера «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова, это будет единственный кадровый вопрос на заседании. Источник в ЕР тоже говорит, что ему известно только об одном кадровом вопросе в повестке. Напомним, 12 июля президент подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с 10 до 11, а 14 июля в Думу был внесен проект постановления об утверждении в этой должности главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Предварительные консультации с думскими фракциями и комитетами, необходимые для утверждения кандидатуры, министр начал проводить еще в среду, встретившись с эсерами. Первый замглавы фракции Дмитрий Гусев сказал “Ъ”, что СРЗП поддержит кандидатуру господина Мантурова, у которого «есть четкое понимание, что делать, четкая стратегия». По словам депутата, на встрече обсуждались вопросы импортозамещения и поддержки различных отраслей. Другой первый замглавы фракции Олег Нилов рассказал “Ъ”, что «не было горячих споров и возражений, все было конструктивно», а сам он передал министру два законопроекта, которые «пока не получают положительного заключения правительства»: о возвратной потребительской таре и о недопущении утилизации пригодных для переработки продуктов питания. По словам господина Нилова, на заседании 15 июля во время обсуждения кандидатуры вице-премьера он может затронуть еще одну тему — о поддержке производства электромобилей в Калининградской области.

14 июля Денис Мантуров встретился с фракциями «Новые люди» (НЛ) и ЛДПР. Лидер НЛ Алексей Нечаев сообщил, что Минпромторг является сегодня «мотором сопротивления западным санкциям», и выразил готовность поддержать кандидатуру господина Мантурова. Как сообщила пресс-служба фракции НЛ, депутаты обсудили с чиновником ряд партийных инициатив, в том числе необходимость «выращивания» российских «компаний-чемпионов» (предлагается выбрать тысячу компаний в 25 отраслях и выделить им инвестиции до 1 млрд руб. на закупку сырья и оборудования). Министр эту идею «полностью поддержал, предложив направлять конкретные предложения в Минпромторг», и заодно похвалил саму «молодую партию», от которой правительство «получает новые запросы и идеи, подпитываясь реальными, живыми инициативами».

От ЛДПР с господином Мантуровым встречался только ее лидер Леонид Слуцкий. Он пояснил, что фракция не стала собираться, так как «ее позиция понятна» и она готова министра поддержать.

Прямо перед заседанием 15 июля Денис Мантуров встретится с фракциями ЕР и КПРФ. Замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко сказал “Ъ”, что решение по кандидатуре господина Мантурова для партии понятное, единороссы знают его как эффективного управленца. Возможно, у кого-то возникнут к нему вопросы, это будет «свободное общение», добавил он. А первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев сообщил “Ъ”, что решение по кандидатуре Дениса Мантурова будет принято после встречи с ним в пятницу утром.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина