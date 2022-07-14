Зеленоградского застройщика самого построили

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении основного застройщика Зеленограда по программе реновации. Владельцу крупной строительной компании «Альтстрой» Анатолию Корнийчуку, заключившему с правительством Москвы договор на 40,5 млрд руб. на строительство в городе-спутнике жилья по программе реновации, инкриминируется особо крупное мошенничество. С обвинениями в хищении нескольких десятков миллионов рублей выступили субподрядчики, с которыми «Альтстрой» разорвал контракты в одностороннем порядке из-за срывов сроков сдачи объектов и брака.

Фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует УВД по Зеленоградскому административному округу, Анатолий Корнийчук стал в начале июня нынешнего года. Основанием послужило практически одновременное обращение в правоохранительные органы руководителей восьми фирм, участвующих в строительстве многоэтажек в Зеленограде. Признанные потерпевшими заявители утверждают, что все свои обязательства выполнили, но руководитель «Альтстроя» похитил у одних несколько сотен тысяч рублей, а у других по несколько десятков миллионов.

Как установило следствие, со всеми фирмами компания господина Корнийчука, выигравшая в конце 2020 года 40-миллиардный тендер на комплексную реконструкцию старейшего 19-го микрорайона округа, имела договоры подряда. Впрочем, претензии строителей, по данным “Ъ”, связаны с договорами, которые крупнейший в Зеленограде застройщик заключил с ними еще в 2019 году. Именно тогда «Альтстрой» получил право на снос нескольких первых пятиэтажек и строительство современного жилья, после чего из бюджета Москвы были выделены средства на реновацию жилого фонда остальной части округа.

Принимая работы на этих объектах, генподрядчик в лице компании «Альтстрой» выявил разного рода нарушения, связанные как со срывом сроков сдачи работ, так и с банальным браком строителей. В итоге договоры с субподрядчиком, многие из которых отказывались принимать претензии, разрывались в одностороннем порядке и через суд с них взыскивалась часть сумм, полученных в виде аванса. В одних случаях это были несколько сотен тысяч рублей, а в других уже несколько десятков миллионов. Отметим, что практически все суды деловые партнеры Анатолия Корнийчука проиграли как в арбитраже, так и в суде общей юрисдикции. Не удалось им отстоять свою правоту и в апелляционных инстанциях. После этого и последовали обращения в полицию. В начале июня господина Корнийчука вызвали на допрос в качестве подозреваемого, по окончании которого его задержали. 3 июня следователь ходатайствовал в Зеленоградском райсуде об избрании в отношении владельца «Альтстроя» меры пресечения в виде домашнего ареста. Впрочем, суд в этом отказал, ограничившись в отношении Анатолия Корнийчука запретом определенных действий.

Защита обвиняемого заявила “Ъ”, что доводы, положенные органом следствия в основу решения о возбуждении уголовного дела и предъявления обвинения, не соответствуют фактическим обстоятельствам. «Причиной обращения заявителей в правоохранительные органы послужили споры по вопросу исполнения заключенных договоров подряда в части определения объемов выполненных работ и их оплаты. Таким образом, правоохранительные органы вмешались в исключительно гражданско-правовые отношения,— заявил “Ъ” адвокат Анатолия Корнийчука Евгений Тверской.— Более того, все имеющиеся и не урегулированные в досудебном порядке споры ООО "Альтстрой" передавало на рассмотрение в судебные органы, которые подтверждали нарушения договорных обязательств со стороны подрядных организаций. Часть из имеющихся споров до сих пор находится на рассмотрении в судах».

Олег Рубникович