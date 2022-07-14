На каналах настроили пирамид

На фоне обвала фондового рынка, приостановки торгов и экономических проблем россияне искали способы заработка и выгодных инвестиций и все чаще оказывались жертвами злоумышленников. ЦБ по итогам полугодия зафиксировал кратный рост мошеннических операций, особо отметив взлет финансовых пирамид. Одним из популярных новых способов привлечения денег в них стали боты в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—июне ЦБ выявил активный рост в России числа финансовых пирамид: их обнаружено 954, тогда как за весь 2021 год — только 871. Всего регулятор за полугодие зафиксировал признаки нелегальной деятельности у 2,3 тыс. субъектов. Это, пояснили в Банке России, втрое больше, чем за тот же период 2021 года.

Основная часть выявленных пирамид приходится на мошенничество в сети: доля онлайн-субъектов среди финансовых пирамид составила 96,5%. Среди них, например, резко возросло количество действующих только в мессенджере Telegram, в первую очередь речь идет о привлечении денег через Telegram-ботов. «Для начала работы с ботом пользователя призывают просто перейти по ссылке из Telegram-канала и написать текстовое сообщение»,— говорят в ЦБ.

Росло и число проектов, предлагающих вложиться в криптовалюты и псевдокриптовалюты — на них пришлось более половины финансовых пирамид (537 субъектов). Почти четверть пирамид выявлена в виде экономических игр.

Кроме того, злоумышленники активно привлекали граждан незаконной выдачей потребительских займов под разными видами, а также через нелегальных форекс-дилеров (см. “Ъ” от 6 декабря 2021 года), которые заявляли якобы о наличии лицензии зарубежного регулятора и собирали деньги с граждан исключительно в иностранной валюте или в криптовалютах.

По мнению партнера «ФБК Legal» Елены Бокаревой, ежегодный объем потенциального ущерба от нелегальных кредиторов и пирамид может исчисляться миллиардами рублей. Например, в 2017–2019 годах установленная правоохранительными органами сумма ущерба только лишь от финансовых пирамид составляла 0,8–8,4 млрд руб.

Рост в первом полугодии быть связан с волной кризиса на фоне начала военных действий на Украине. «Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, чем воспользовались злоумышленники… Обеспокоенные возможными трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом стало появление новых финансовых пирамид»,— отмечают в Банке России.

«Злоумышленники обычно неплохо снабжены информацией, чтобы завлечь потенциальных жертв,— поясняет Елена Бокарева.— Это может наводить на подозрения о возможной их связи с легальными участниками рынка. Резкий рост активности мошенников происходит в интернет-пространстве, которое достаточно сложно регулировать: один сайт заблокировали — тут же создали другой. И если регулятор не будет принимать дополнительных мер, то онлайн-среда продолжит заполняться мошенниками крайне активно».

С декабря 2021 года Банк России получил возможность инициировать досудебную блокировку интернет-сайтов, через которые мошенники могут красть деньги граждан. Как отмечали тогда в ЦБ, это позволит ускорить саму процедуру — теперь ее можно провести за два-три дня.

Однако вернуть деньги в таких случаях крайне проблематично. «Даже если преступник пойман и осужден, обычно к этому моменту похищенные денежные средства на его счетах отсутствуют, а зачастую давно легализованы в других юрисдикциях»,— говорит госпожа Бокарева. По словам адвоката уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Марии Килессо, «существующие способы и механизмы вывода денежных средств с каждым годом "развиваются", и это нормально».

По мнению госпожи Килессо, единственное, что можно противопоставить мошенникам,— это создать и настроить «рабочий правовой механизм, который будет проверять реальность бизнеса, компании, сделки, того, кому выдают кредиты и с какой целью». Для этого, добавляет юрист, «как минимум должна быть открытость и соответствующие базы данных». Так, например, с середины 2021 года ЦБ начал вести и публиковать список финансовых посредников с признаками нелегальной работы. На текущий момент в реестре почти 6 тыс. наименований, среди которых псевдоброкеры, пирамиды, нелегальные кредиторы, форекс-дилеры и Telegram-каналы.

Ольга Шерункова