3,488 триллиона рублей перечислила в январе—июне в бюджет Федеральная таможенная служба. Годом ранее эта сумма составляла 2,961 трлн руб. (рост на 18%). Поступления отдельно за июнь служба не раскрывает. Однако разница сборов за шесть и пять месяцев составила 388 млрд руб. — против 549 млрд руб. в июне 2021 года. Поступления за июнь, таким образом, снизились на 29%. Таможня, кроме обнародования общей полугодовой цифры, сообщает лишь о том, что она на 16% (на 488 млрд руб.) превысила прогнозное задание. Отметим, что причина этого — рост экспортных цен, данные «зеркального импорта» (статистика торговых партнеров РФ) говорят о резком падении объемов ввоза товаров в Россию.