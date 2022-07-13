Протесты вышли на платформу

В мире ширится число протестов «платформенных» работников (находящих клиентов с помощью агрегаторов), свидетельствует исследование, проведенное экспертами Всемирной организации труда (МОТ). Чаще всего такие трудящиеся отстаивают свои права посредством краткосрочных забастовок и демонстраций. Иные формы протеста, например подача исков к работодателям, распространены меньше. Самой частой причиной для протеста являются разногласия по поводу зарплаты, условий работы и трудового статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Работники, находящие заказы с помощью онлайн-платформ (таких, например, как агрегаторы услуг такси или курьеров), способны объединяться и протестовать ради защиты своих трудовых прав, как и «обычные» трудящиеся, несмотря на то что в их среде такая традиционная форма кооперации, как отраслевые профсоюзы, распространена мало. Такой вывод можно сделать из доклада «Глобальный анализ протестного движения работников цифровых платформ», опубликованного группой исследователей под эгидой МОТ. Доклад основан на данных общемировой базы протестных акций «платформенных» работников (Leeds Index of Platform Labor Protest) за 2017–2020 годы. Отметим, в последние годы число «платформенных» занятых в мире растет и сейчас может исчисляться уже десятками миллионов человек.

За изученный авторами период ежеквартальное число зафиксированных протестов выросло почти в два раза — с 80 до 160 случаев. Их наибольшее число пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Центральной Азии (400 в год), наименьшее — на страны Африки и арабского мира (менее 10 случаев). В таких регионах, как Северная и Южная Америка, в странах Карибского бассейна число протестов составляло от 200 до 250 случаев в год. Первая пятерка стран по числу протестов — США, Аргентина, Китай, Индия и Великобритания. На них в совокупности пришлось более 100 случаев протестов. В большинстве случаев в те или иные формы протестных акций оказывались вовлечены работники двух крупнейших платформ — Uber и Deliveroo. Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, этот факт может отражать их доминирующее положение на большинстве национальных рынков услуг такси и доставки еды, а не плохие условия работы.

Большинство протестов принимало форму забастовок (38,1%) или демонстраций (36%). Иные формы протеста, например иски к компании-работодателю, распространены гораздо меньше (15,8%). Абсолютное большинство протестов (86%) длилось не более дня. Чаще всего их инициаторами выступали неформальные объединения «платформенных» работников (почти 80% случаев). Существовавшие или только образованные профсоюзы играли в этих процессах меньшую роль (18,3% и 13,1% случаев соответственно). Наиболее распространенной причиной для начала протестов оказывались разногласия по поводу зарплаты (63,8%), а вовсе не недовольство относительно работы алгоритма платформ, как считалось ранее. Относительно часто «платформенные» работники также протестовали по поводу условий работы, трудового статуса и безопасности (27%, 20% и 18% соответственно).

Исходя из доступных неофициальных данных по России, характеристики протестного движения «платформенных» работников в РФ во многом схожи с общемировыми, хотя очевидно, что рынки услуг такси и доставки еды имеют национальную специфику. В РФ крупнейшим оператором таксомоторных перевозок в изученный период являлся «Яндекс.Такси», а не Uber. На рынке доставки, по данным Infoline, более половины объема всех перевозок приходится на курьерские службы самих ресторанов и супермаркетов, так что монополист, подобный Deliveroo, в РФ отсутствует (подробнее см. “Ъ” от 29 сентября 2021 года). В то же время, по данным исследования Центра стратегических разработок, основные вопросы, которые волнуют работающих через платформы в России, так же, как и за рубежом, связаны с заработком, трудовым статусом и социальным страхованием (подробнее см. “Ъ” от 1 октября 2021 года).

Анастасия Мануйлова