Еврофутбол в Америке дорожает

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) планирует выручить от продажи прав на телетрансляцию Лиги чемпионов в США более $2 млрд в период с 2024 по 2030 год. Это в два с лишним раза больше, чем UEFA получает на американском рынке сейчас. С учетом ранее заключенных сделок с американскими вещателями можно констатировать, что США становятся важным источником дохода для европейских футбольных чемпионатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций начал прием заявок от претендентов на покупку прав на трансляцию игр Лиги чемпионов в США в 2024–2030 годах. Крайний срок подачи заявок — 15 августа. Победитель или победители, как планируется, будут названы осенью. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с ходом переговоров, заинтересованность в покупке прав выказали как почти все основные традиционные вещатели спортивного контента в США, включая NBC, ESPN, CBS, так и стриминговые сервисы от Amazon, Apple, DAZN и т. д. Столь широкий интерес к заключению сделки дает основания полагать, что UEFA удастся получить хорошую цену за свой продукт. Речь идет о сумме, превышающей $2 млрд за шесть лет. Это в два с лишним раза больше, чем UEFA получает от американских вещателей по действующим сейчас соглашениям: контракты с Paramount и Univision приносят примерно $145 млн в год. Новые способны обеспечить доход не менее чем в $333 млн в год. Отметим, что процессом продажи прав заведует выбранная UEFA Relevent Sports Group, пообещавшая, что сумеет реализовать их минимум за $250 млн в год.

Столь значительный рост стоимости прав на показ Лиги чемпионов в США помимо прочего объясняется тем, что именно в 2024 году в силу вступает реформа турнира. UEFA откажется от традиционного формата, предусматривавшего деление участников на группы на первой стадии и проведение последующего play-off. В новом формате все участники (их количество будет увеличено с 32 до 36) попадут в одну таблицу. При этом до play-off они проведут по восемь матчей (четыре дома, четыре в гостях). Соперники им будут подбираться по так называемой швейцарской системе. Суть ее сводится к тому, что в каждом туре, начиная со второго, пары соперников составляются таким образом, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями. Далее восемь сильнейших команд получат путевки в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в двухматчевых стыках за попадание в 1/8 финала. После этого турнир пойдет по традиционной схеме на выбывание. Новая система позволяет уменьшить количество проходных матчей. К тому же она обеспечивает проведение матчей в январе, чего раньше не было. Для американских вещателей, сталкивающихся с отменой подписок после окончания сезонов (или в их паузах) в спортивных лигах, это важно. Также свою роль сыграло то, что UEFA решил продавать права на шестилетние, а не четырехлетние, как раньше, циклы. Это позволяет лучше планировать финансовые потоки.

С учетом того, что традиционные рынки сбыта UEFA стагнируют (в 2021 году союз получил от реализации телеправ на Лигу чемпионов чуть более €2,3 млрд, что меньше, чем в последнем допандемийном сезоне 2018/19, когда UEFA выручил €2,4 млрд), американский рынок может превратиться в один из ключевых. Рост интереса к футболу ранее уже был отмечен в историях со сделками по продаже прав на телетрансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) и испанской La Liga. Так, в ноябре прошлого года NBC согласился заплатить за шестилетний контракт с АПЛ $2,5 млрд, что втрое перекрыло параметры предыдущей сделки. Благодаря новому контракту АПЛ впервые в истории будет получать с внешних рынков больше, чем с внутреннего. В декабре 2021 года La Liga подписала с DAZN и телекомпанией Movistar Primera пятилетний контракт на €5 млрд (против €3 млрд по предыдущему соглашению). А в июне 2022 года Apple приобрела медиаправа на показ матчей футбольной MLS (Major League Soccer) на десять лет за $2,5 млрд. Прежние контракты приносили MLS не более $90 млн в год.

Александр Петров