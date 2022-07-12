Кубок отлился в контракт

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин конвертировал очень удачный для себя лично и триумфальный для своего клуба, завоевавшего Кубок Стэнли, сезон в очень дорогой контракт. За следующие восемь лет Ничушкин заработает почти $50 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По новому контракту с «Колорадо» Валерий Ничушкин будет зарабатывать за сезон почти втрое больше, чем раньше

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP По новому контракту с «Колорадо» Валерий Ничушкин будет зарабатывать за сезон почти втрое больше, чем раньше

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP

«Колорадо Эвеланш», который в июне впервые с 2001 года завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии play-off победителя двух предыдущих розыгрышей «Тампа-Бей Лайтнинг», сообщил о заключении контракта с готовившимся приобрести статус свободного агента Валерием Ничушкиным. Соглашение рассчитано на восемь лет, а его общая стоимость составляет $49 млн, то есть ежегодно Ничушкин будет зарабатывать $6,125 млн.

Это не рекордный показатель для российских легионеров в НХЛ. Но теперь опережают Ничушкина по контрактным выплатам лишь несколько выдающихся игроков, таких как лидер рейтинга Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», получающий $11,6 млн в год, а также Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский, чьи годовые заработки находятся в районе отметки $10 млн. Но в любом случае речь идет об очень крупном контракте.

Достаточно сказать, что в классификации самых высокооплачиваемых хоккеистов «Колорадо» Валерий Ничушкин будет теперь на четвертой позиции. Больше, чем у него, контракты только у форвардов Микко Рантанена ($9,5 млн), Габриэля Ландескуга ($7 млн), Нейтана Маккиннона ($6,3 млн), а также защитника Кейла Макара ($9 млн).

Все они являются безусловными суперзвездами НХЛ, а Маккиннон с Макаром входят в шорт-лист суперзвезд ярчайших.

Ценности контракту Ничушкина добавляет его неординарный бэкграунд, про который, комментируя событие, вспомнил Джаред Беднар, главный тренер «Колорадо». Ничушкин, очутившийся в НХЛ в 2013 году, в какой-то момент, казалось, безнадежно сдал. Четыре года назад за целый сезон в «Даллас Старс», имея не так уж мало игрового времени, он умудрился не забить ни одного гола. «Даллас» и не скрывал, что намерен расстаться с бесполезным форвардом. Его переход в 2019 году в «Колорадо» представлялся бы рискованной для денверского клуба сделкой, если бы не скромнейшие по меркам НХЛ траты на новичка. Ничушкин заключил годовой контракт на $850 тыс.

Спустя год, убедившись, что нападающий соответствует уровню основы, с ним подписали договор на уже более выгодных условиях — на $2,5 млн. А почти втрое повысил стоимость 27-летнего Ничушкина прорывной сезон. У него была отличная результативность и в регулярном чемпионате (52 очка при 25 голах в 62 матчах), и, главное, в play-off (15 очков при девяти голах в 20 встречах). При этом Беднар, комментируя важность для команды Ничушкина, подчеркнул, что нападающий к тому же активно отрабатывает в обороне.

А ESPN, оценивая контракт Валерия Ничушкина, отметил, что, кажется, ради того, чтобы сохранить пережившего нежданный ренессанс российского форварда, «Колорадо» оказался готов пожертвовать одним из своих лидеров — Наземом Кадри, также становящимся свободным агентом. Под установленным в следующем сезоне на отметке $82,5 млн потолком зарплат, который в НХЛ жесткий, не допускающий превышения, у «Колорадо» еще остается почти $15 млн. Но учитывая, что в его заявке остается немало вакантных позиций, на Кадри денег у клуба уже наверняка не хватит.

Алексей Доспехов