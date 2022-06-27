«Колорадо» подстроился под Кубок Стэнли

Новым обладателем Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш», завоевавший главный трофей НХЛ после длившегося два с небольшим десятилетия перерыва. Его «Колорадо» принесла победа в шестом матче финальной серии на чужой площадке над рвавшимся к третьему подряд призу «Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 2:1 и несколько сезонов кропотливой работы по постройке команды, способной играть в чемпионский хоккей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда «Колорадо Эвеланш» с Кубком Стэнли

Фото: Reuters Команда «Колорадо Эвеланш» с Кубком Стэнли

Фото: Reuters

Перечисляя героев нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, североамериканские медиаресурсы не забывали, конечно, выделять и того героя, который плотнее остальных связывает две чемпионские версии «Колорадо» — сегодняшнюю и предыдущую. Денверский клуб на стыке веков был постоянным охотником за Кубком Стэнли, дважды — в 1996 и 2001 годах — взял его, а роль стрежня, мозга той команды играл Джо Сакик — тонкий, умный центрфорвард. Теперь Сакик работает генеральным менеджером «Колорадо», и не отметить его действительно было бы глупо.

Это победа ведь получилась классической для НХЛ с ее жестким потолком зарплат, исключающим моментальное преображение команды, какой бы популярной и богатой она ни была. Она получилась победой во многом именно менеджерской, добытой не разовыми инвестициями и озарениями, а очень долгой и очень кропотливой работой.

Джо Сакик занял ключевой пост в «Колорадо» в 2014 году, в тот момент, когда про то, что денверцы когда-то задавали тренды в лиге, все уже успели забыть. Теперь они болтались в ее иерархии в той нише, в которой не до трендов,— середняк или скорее аутсайдер. Для такого и пролететь мимо play-off — вполне нормально.

Преображение «Колорадо», избавление его от приклеившегося уже, казалось, намертво ярлыка было постепенным и требовало постоянного поиска правильных кадровых решений.

Некоторые принять было легко. Например, легко было согласиться сохранить статус лидера за выбранным на драфте 2013 года под первым номером форварда Нейтана Маккиннона с его сумасшедшей скоростью, задрафтовать в 2015-м финна Микко Рантанена, по уровню одаренности похожего на Маккиннона, а в 2017-м — защитника Кейла Макара, уже в юном возрасте удивлявшего волшебным катанием и умением действовать в атаке не хуже «профессиональных» нападающих.

Но некоторые решения были совершенно не очевидными. Скажем, когда пять лет назад «Колорадо» финишировал в подвале регулярного чемпионата с жалкими 48 очками и в третий раз подряд не попал в play-off, в дебютировавшем в роли его наставника Джареде Беднаре непросто было разглядеть тренера, идеально приспособленного для того, чтобы вывести «Колорадо» из затянувшегося кризиса, поставить ему классный хоккей. А когда три года назад «Колорадо» подписывал контракт с Валерием Ничушкиным, все, кто оценивал эту сделку, разумеется, вспоминали о том, как жутко скис российский форвард в его прежнем клубе — «Даллас Старс».

Но в итоге практически все стрелы угодили в «яблочко», включая и те, что представлялись выпущенными наобум. «Колорадо» медленно, в трех сезонах, предшествовавших только что завершившемуся, выбывая во втором раунде play-off, дозрел до такого состояния, когда в нем уже невозможно было не увидеть безусловного претендента на Кубок Стэнли. Есть шикарные лидеры. Есть шикарная «группа поддержки» из хоккеистов, отвечающих за креатив и черновую работу, и Ничушкин, вдруг вернувший былую результативность и страсть, в ней совершенно не теряется. Есть неплохой вратарь — Дарси Кемпер, которого выменяли летом 2021-м из «Аризона Койотс». Есть потрясающая «глубина» состава, еще слегка увеличенная приобретением весной, уже непосредственно под штурм Кубка Стэнли Арттури Лехконена, Джоша Мэнсона и Эндрю Коглиано. И есть тренер, успевший поставить «Колорадо» легко узнаваемую игру — с акцентом на темп, на движение, на прессинг. Такую игру, для которой невероятно тяжело найти противоядие.

Весь этот сезон был доказательством верности долгого пути «Колорадо». В нем за отличной «регуляркой» последовал play-off, во время которого почти безупречно работали все ключевые элементы денверского механизма. В этом play-off Нейтан Маккнинон включил режим монстра, забивая и кидаясь под чужие броски, а Микко Рантанен не уступал ему в результативности. В этом play-off Кейл Макар добыл приз самому ценному игроку кубковой стадии — Conn Smythe Trophy, умудрившись набрать в 20 матчах 29 очков, а Ничушкин забрасывал важнейшие шайбы, по эффективности, ценности чуть ли не сравнявшись с лидерами. В этом play-off глубина состава помогла пережить эпидемию травм, выводивших из строя Назема Кадри, Андре Бураковски, Эндрю Коглиано, Дарси Кемпера, а все идеи Джареда Беднара воплощались в жизнь.

На самом деле мало кому в НХЛ удавалось пройти по кубковой дистанции настолько убедительно, как прошел по ней «Колорадо».

«Нэшвилл Предаторс» и «Эдмонтон Ойлерс» повержены «всухую», в четырех матчах, а по две победы денверцы подарили лишь двум соперникам — «Сент-Луис Блюз» во втором раунде и страшной «Тампе» в финале.

Пожалуй, кроме нее, клуба с роскошным набором звезд — таких как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман — клуба с роскошным бэкграундом из выигранных и в 2020-м, и 2021 году Кубков Стэнли, никто ровней «Колорадо» не смотрелся. Но и «Тампе» не удалось в рубке с ним дотянуть хотя бы до седьмого матча. В шестом она благодаря ошибке Макара и голу Стэмкоса вела после первого периода, но во втором пропустила от Маккиннона и Лехконена, в заключительном поняла, что этот «Колорадо», команда атакующая, если надо обороняется тоже грандиозно. За первую половину двадцатиминутки «Тампа» смогла нанести хотя бы один-единственный бросок в створ чужих ворот. Да и в следующей половине намного проще ей не стало.

«Колорадо» Кубок Стэнли из рук не выпустил, а ESPN, посмаковав его карнавал, отрапортовал о том, что букмекеры уже принимают ставки на исход будущего сезона и денверский клуб снова фаворит. Ничего странного. Метод, которым ковали его триумф, не предполагает моментального падения после долгого взлета.

Алексей Доспехов