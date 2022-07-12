Команде России не хватает квалификаций

Первым известным функционером, поставившим под сомнение выступление российской сборной на парижской Олимпиаде 2024 года, стал бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Такой сценарий, по его мнению, связан с тем, что отечественные атлеты, оказавшиеся под санкциями, не смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Играм. Есть, правда, важный нюанс: если изоляция российского спорта продлится всего один сезон, эта проблема коснется только командных видов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские спортсмены, соревнующиеся в игровых видах, могут не попасть на парижскую Олимпиаду 2024 года из-за пропуска квалификационных турниров

Фото: Francois Mori / AP Российские спортсмены, соревнующиеся в игровых видах, могут не попасть на парижскую Олимпиаду 2024 года из-за пропуска квалификационных турниров

Фото: Francois Mori / AP

О перспективах российского спорта, оказавшегося из-за российско-украинского кризиса в условиях изоляции, в интервью британской газете The Guardian высказался экс-глава WADA и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди. По его предположениям, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, так как российские атлеты не примут участие в отборочных соревнованиях. «Квалификация на Игры во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Спортивные федерации же следуют рекомендациям МОК не допускать россиян и белорусов к участию в них»,— отметил господин Риди.

Между тем если санкции будут действовать в течение одного сезона, то прогноз, сулящий российским атлетам колоссальные проблемы, не будет иметь смысла.

Дело в том, что в большинстве олимпийских дисциплин квалификационные соревнования, к которым относятся прежде всего континентальные и мировые первенства, пройдут только в следующем году. И перечень таких дисциплин довольно длинный: среди них художественная и спортивная гимнастика, фехтование, плавание, синхронное плавание, настольный теннис и т. д.

Еще в трех дисциплинах — дзюдо, велоспорте и теннисе — у российских атлетов и вовсе ни при каких обстоятельствах не должно возникнуть сложностей с отбором. Международная федерация дзюдо (IJF) и Международный союз велосипедистов (UCI) отказались дисквалифицировать россиян. Допустить их до всех турниров под своей эгидой решили и головные теннисные структуры — Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA), что позволяет российским теннисистам продолжать набирать рейтинговые очки. От них (а точнее, от места в рейтинге ATP и WTA) в конечном итоге и будет зависеть, попадет атлет на парижские Игры или нет.

Под удар попали тем не менее почти все игровые виды, предполагающие многоступенчатую, долго тянущуюся квалификацию.

Так, к примеру, в футболе у мужчин путевки будут разыгрываться на молодежном чемпионате Европы, который пройдет следующим летом в Грузии и Румынии. Отечественная сборная имела все шансы отобраться туда, но из-за специальной военной операции результаты российских игроков были аннулированы.

Ничуть не лучше дела и у российских футболисток. Для них квалификационным турниром должен был стать чемпионат мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Но россиянок, которые в отборочном турнире одержали пять побед в шести матчах, с него сняли. А альтернативных способов попасть на парижские Игры нет.

Несильно лучше складывается ситуация и для российского баскетбола. Мужская сборная могла попасть на парижскую Олимпиаду, если бы выступила на чемпионате мира: он состоится в 2023 году в трех странах — Японии, Филиппинах и Индонезии. Но национальную баскетбольную команду санкции настигли, когда отборочная кампания к мировому первенству находилась в самом разгаре. В результате российскую сборную, которая в целом в своей группе смотрелась очень симпатично, отстранили.

Баскетболисты могли бы попасть на Олимпиаду и через так называемый олимпийский квалификационный турнир (там разыгрываются еще четыре места), который проходит за несколько недель до начала Олимпиады. Но рассчитывать на этот вариант крайне сложно: в нем соревнуются 16 команд—участниц чемпионата мира (сборной России там нет) плюс по две команды от каждого континента с наивысшим рейтингом Международной федерации баскетбола (FIBA). А как через два года будут обстоять дела с рейтингом у российской сборной и, что немаловажно, у зарубежных команд-соперниц, неизвестно.

Гораздо больше шансов квалифицироваться на Олимпиаду 2024 года у российских волейболистов, которые на Играх в Токио взяли серебро. Половина — шесть — квот будет разыгрываться на специальных предолимпийских турнирах. Туда будут отобраны по 24 сборных в соответствии с рейтингом Международной федерации волейбола (FIVB) по состоянию на 12 сентября 2022 года (мужчины) и на 17 октября 2022 года (женщины).

И здесь есть важный момент: мужская сборная России в настоящее время идет на четвертой строчке, женская — на восьмой. Рейтинг обеих команд настолько высокий, что они в число 24 команд, даже если вообще состязаться не будут, должны будут гарантированно попасть.

Екатерина Ремизова