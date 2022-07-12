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Коммерсантъ FM
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Капвложения падают с ускорением

Мониторинг инвестиций

В мае 2022 года инвестиционная активность в экономике России продолжила сокращаться ускоряющимися темпами. Это следует из косвенных оценок, сделанных аналитиками ЦМАКП на основе данных о предложении инвестиционных товаров (см. график). Соответствующий индекс, представляющий собой средневзвешенное значение индексов производства (за вычетом экспорта) и импорта инвестоборудования и транспортных средств, а также предложения (производства и импорта за вычетом экспорта) строительных материалов, в мае составил 91,9% от среднемесячного уровня доковидного 2019 года (после 97,9% в апреле). В среднем за 2021 год индекс был равен 109,5% от уровня 2019 года, в феврале 2022-го он превышал уровень февраля 2019-го на 24,6%.

«Предложение стройматериалов в мае снизилось незначительно и находится вблизи исторического максимума»,— фиксируют в ЦМАКП. Аналитики при этом отмечают, что публикация данных об импорте и о производстве машин и оборудования приостановлена в связи с закрытием публичного доступа к ним (в ЦМАКП прежнему включают эти данные в индекс, но не раскрывают их). Напомним, по данным «зеркального импорта» (статистика торговых партнеров РФ), ввоз машин и оборудования в РФ в апреле сократился на 65% в годовом выражении против 56% в марте (см. “Ъ” от 17 июня).

Согласно новому среднесрочному прогнозу Минэкономики, инвестиции в основной капитал в 2022 году снизятся на 19,4% и до 2025 года их падение полностью компенсировать не удастся (в первом квартале 2022 года показатель вырос в годовом выражении на 12,8%). В ведомстве это поясняли «физическими ограничениями в поставках оборудования и сдвигом вправо многих инвестиционных проектов». Июльский консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает падение капвложений на 18,8% в 2022 году (минус 19,3% месяц назад) и на 2,6% в 2023-м (минус 2,4%). При этом разброс прогнозов остается крайне большим, что указывает на высокий уровень неопределенности. Так, минимального снижения капвложений на 10,2% ожидают аналитики Barclays Capital, максимального (на 37,2%) — эксперты Oxford Economics. По данным опросов Института Гайдара, инвестиционные планы промышленности потеряли в июне 12 пунктов из 21 пункта, набранного в апреле—мае после мартовского провала на 44 пункта.

Алексей Шаповалов

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