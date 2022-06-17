Импорт продолжает падение в пользу рубля

«Зеркальная» статистика внешней торговли (по данным торговых партнеров), несмотря на закрытие этих данных ФТС, позволяет в том числе прояснить источник рекордного профицита торгового баланса в $40,2 млрд, зафиксированного ранее Банком России. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» на базе статистики стран — основных торговых партнеров РФ фиксируют: в апреле экспорт и импорт в годовом выражении изменились зеркально: первый вырос на 41% в годовом выражении, второй — на столько же сократился (см. график). «Устойчивый рост экспорта отражает рост цен на сырье и постепенную перестройку логистических цепочек — при этом за апрель отрицательный спред Urals к Brent расширился с примерно $31 в начале месяца до $36»,— отмечают они. Отметим, схожую динамику — снижение на 40% в годовом выражении в апреле—мае — демонстрируют, по данным Минфина, и поступления от импорта в бюджет (НДС, акцизы и ввозные пошлины). Импорт машин и оборудования в РФ в апреле сократился на 65% в годовом выражении против 56% в марте.

В мае, напомним, профицит торговли товарами и услугами, исходя из данных ЦБ, хотя и оставался высоким, но составил $17,8 млрд — в 2,3 раза меньше апрельского. Глава Минэкономики Максим Решетников в конце мая, обосновывая необходимость ослабления курса рубля, даже говорил, что физический импорт в последние недели месяца стал расти (см. “Ъ” от 8 июня). Впрочем, вряд ли это устойчивая тенденция, которая послужит снижению торгового профицита. Во всяком случае, данные ЦБ о входящих финансовых потоках фиксируют, что они ускоренно сокращались в экспортных отраслях — за май к среднему в первом квартале с учетом сезонности на 8,2% против сокращения на 6,1% за апрель.

Из вчерашних выступлений представителей ЦБ на ПМЭФ стало понятно: регулятор целенаправленное ослабление рубля не поддерживает, предпочитая механизм плавающего курса (см. материал рядом). Напомним, что из-за рекордного падения импорта профицит счета текущих операций платежного баланса в январе—мае 2022 года составил $110,3 млрд при прогнозе ЦБ в $145 млрд за год в целом. «Ключевая тема и для нас, и для Минфина — это, конечно, курс рубля. Мы видим, что укрепление будет гораздо большим, исходя из платежного баланса»,— признал вчера и господин Решетников.

Алексей Шаповалов