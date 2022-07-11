Гражданам Украины вышло упрощение

Президент Владимир Путин в понедельник подписал указ, дающий право всем жителям Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Первая версия указа в 2019 году касалась жителей Донецкой и Луганской народных республик, а в мае 2022-го его действие расширили на жителей территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, перешедших под контроль российской армии. Украинский МИД назвал этот указ «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны. Эксперт считает, что обновленный указ будет актуален с учетом динамично меняющейся ситуации с переходом украинских территорий под контроль российских войск, а также для украинских эмигрантов, проживающих в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно новым поправкам, возможность получения гражданства РФ в упрощенном порядке распространяется теперь на всех жителей Украины, а не только на население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и подконтрольных российским вооруженным силам областей Украины. В документе также отмечается, что пребывание граждан на военной службе не может служить основанием для отклонения их заявлений о приеме в российское гражданство.

Напомним, первая редакция указа об упрощенном получении гражданства РФ появилась в апреле 2019 года и касалась только жителей не признанных на тот момент ДНР и ЛНР. Для этого им было достаточно подать заявление и пакет необходимых документов в местное отделение МВД, а соблюдения таких условий, как пятилетний срок проживания в России, наличие источника средств к существованию и проверка знания русского языка, от них не требовалось. Следующие изменения были внесены в указ 4 мая 2022 года: с этого момента право на получение гражданства в упрощенном порядке получили еще и граждане Украины, проживающие в ДНР и ЛНР. Поправками от 25 мая 2022 года президент распространил такую возможность на жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, перешедших под контроль российских вооруженных сил. А еще через пять дней в этот перечень добавили детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных лиц, заявление за которых могут подать их опекуны или организации, где они содержатся.

Реакция Киева на указ господина Путина не заставила себя ждать: глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал документ «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права» и призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие.

В свою очередь, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала поправки к президентскому указу «достойным ответом достойного государства на проект "анти-Россия"»: «Они — проект "анти-Россия", а мы — свободное гражданство для всех, кто хочет жить в России».

Как пояснил “Ъ” первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), на том этапе, когда действие указа распространили на жителей Херсонской и Запорожской областей, стало очевидно, что перечисление конкретных регионов создает проблемы. Потому что есть, например, Изюмский район Харьковской области, перешедший под контроль российской армии, где жители тоже интересовались возможностью получить гражданство РФ.

Поэтому, по словам господина Затулина, главная цель указа — обобщение, а не перечисление областей Украины.

Депутат также уточнил, что жители ДНР, ЛНР и Украины, получающие российское гражданство, не обязаны отказываться от первого гражданства и могут иметь два паспорта. «Сейчас совершилось то, о чем я говорил много лет: надо поощрять переход граждан Украины в гражданство России, при этом не требуя от них выхода из украинского или иного гражданства. В создавшейся ситуации по-другому нельзя, и важно, что люди, несмотря на то что живут на Украине, хотят поддерживать гражданско-правовую связь с РФ»,— отметил господин Затулин.

Координатор «Штабов Захара Прилепина» Юрий Наконечный (штабы оказывают правовую помощь жителям ДНР, ЛНР и подконтрольных российским войскам территорий) сказал “Ъ”, что проблема с получением российского гражданства — один из наиболее острых и распространенных вопросов, с которыми жители Харьковской и Херсонской областей обращаются в штабы. «К нам часто обращаются представители каких-либо объединений, организаций, предприятий, представляющие интересы групп людей. Сложности возникают в абсолютно простых человеческих моментах: люди не понимают, куда и какие документы приносить. У многих утеряны документы о гражданстве Украины, и сейчас нет возможности их восстановить. В Харьковской области есть еще одна проблема: там не работают пункты по приему заявлений, потому что все еще идут активные боевые действия»,— рассказал господин Наконечный.

Политолог Алексей Макаркин считает, что обновленный указ решает и эту проблему.

«Есть села, которые проходят на границе контроля и могут не совпадать с территориальными границами областей, ситуация динамичная, и некоторые территории переходят из рук в руки. Этот указ может упростить ситуацию для местных жителей»,— поясняет эксперт.

Кроме того, по его мнению, еще одна категория, для которой мог быть подготовлен такой указ,— это украинские эмигранты, которые не проживали на территориях ЛНР и ДНР, но уехали в Россию и хотят получить российское гражданство.

“Ъ” направил запрос в МВД РФ о количестве жителей перечисленных территорий, получивших российское гражданство в упрощенном порядке или ожидающих решения (на рассмотрение заявки отводится три месяца), но на момент публикации материала ответ не получил. В июне 2022 года ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД сообщал, что с апреля 2019 года на основании этого указа гражданство РФ приобрели более 800 тыс. человек. А замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак год назад в интервью французскому изданию Politique Internationale заявлял, что за российским гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители «остальной Украины». По его словам, с 2016 по 2020 год гражданство РФ приняли около 978 тыс. граждан Украины, а общая численность украинских граждан, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период с 2019 по 2020 годы, составляла около 2,5 млн человек.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова