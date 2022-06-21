Статус перебеженца

Никогда еще в России не было «столь малого числа беженцев» — всего 304 человека, утверждают правозащитники фонда «Гражданское содействие» (внесен в реестр иноагентов, занимается помощью мигрантам) со ссылкой на данные МВД РФ. В докладе «Разбор миграционной статистики», выход которого приурочен к Международному дню беженца, говорится, что по сравнению с началом прошлого года значительно сократилось и количество иностранцев, в том числе с Украины, получающих гражданство РФ. Авторов доклада удивляют эти цифры на фоне заявлений российских чиновников «о сотнях тысяч беженцев — выходцев с Украины, прибывших в Россию». Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов объясняет, что эти люди, скорее всего, воспользовались упрощенной возможностью получить разрешение на временное проживание (РВП) в стране.

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«Гражданское содействие», опираясь на данные полицейского ведомства (публикуются ежеквартально), констатирует: «Число людей, обладающих статусом беженца на 1 апреля 2022 года, составило 304 человека; за весь первый квартал 2022 года было признано беженцами всего два человека, это новый антирекорд». Таким образом, беженцев в России сегодня на 30% меньше, чем годом ранее (431 человек на 1 апреля 2021 года), и на 10% меньше, чем в конце четвертого квартала 2021 года (331 человек на 1 января 2022 года).

«Среди них 27 украинцев, два сирийца. О чем вообще здесь можно говорить? В то время как реально число людей, имеющих основания получить статус беженца, в тысячу раз больше»,— возмущена руководитель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина. Она связывает «антирекорд» с отсутствием «федеральной установки» массово предоставлять статус беженца. Автор доклада аналитик Константин Троицкий обращает внимание, что «установка на уменьшение официально признанных беженцев» действует, несмотря на неурегулированный конфликт в Сирии, укрепление в Афганистане режима запрещенных в РФ талибов, «массовые преследования несогласных в Беларуси» и «сотни тысяч беженцев — выходцев c Украины».

“Ъ” обратился за комментариями к МВД, в ведомстве обещали подготовить ответ в ближайшие дни.

В докладе уделено внимание и проблемам временного убежища. Такой статус предоставляется иностранцам сроком на год и дает право работать — за ним в МВД могут обращаться иностранцы, получившие отказ в статусе беженца. Из 13 717 человек, получивших временное убежище на 1 апреля 2022 года, 87% (11 932 человека) — выходцы c Украины. Правозащитники уточняют: временное убежище в первом квартале 2022 года получили не 13 тыс. человек (этот показатель включает и получивших статус в 2021 году), а 4693 человека. Почти все они украинцы — 4473 человека (95,3%).

«По данным МВД, в первом квартале 2022 года о предоставлении статуса беженца попросили 17, а о временном убежище 5461 таких граждан, притом что на конец марта российские чиновники сообщали о сотнях тысяч беженцев — выходцев с Украины, прибывших в Россию»,— указано в докладе (авторы имеют в виду прежде всего жителей ДНР и ЛНР, о которых сообщали МЧС и Минобороны). Относительно небольшое количество обратившихся за временным убежищем авторы доклада объясняют тремя причинами: люди еще не успели подать документы, либо подали заявление сразу на российское гражданство, либо уже имеют паспорт РФ. «Формально многие из них, согласно российскому законодательству, не беженцы, а вынужденные переселенцы, но проблема в том, что статус вынужденного переселенца, согласно статистике МВД, в первом квартале 2022 года вообще никому не предоставлялся»,— заключают правозащитники.

В заключительной части доклада говорится о гражданстве РФ. В 2021 году в него только через органы МВД (принимать в гражданство также может МИД) было принято 735 385 человек (на 80 тыс. человек больше, чем в 2020 году, когда российские паспорта получили 656 347 человек). Авторы доклада вновь указывают на рекорд «за всю историю РФ» и отмечают, что более половины принятых в гражданство в 2021 году (375 989 человек) также украинцы. Они пользовались упрощенным порядком приобретения такого статуса, который был введен в 2019 году для обладателей паспортов Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Всего с 2019 года по первый квартал 2022 года через органы МВД российские документы получили 1 140 296 человек.

Однако уже в первом квартале 2022 года число иностранцев, получивших паспорта РФ, сократилось на 12% (141 663 человека) по сравнению с первым кварталом 2021 года (160 989 человек). Более 97% из них — выходцы из бывшего СССР, преимущественно с Украины и из Таджикистана (62,5% в общей сложности). Сокращение числа принятых в гражданство (по крайней мере числа украинцев) правозащитники объясняют тем же упрощенным в 2019 году порядком получения российских документов: «Многие из тех, кто хотел в относительно мирное время стать российскими гражданами, это сделали».

С авторами доклада согласен президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. «Украинцам уже два года дают РВП без квоты, при этом РВП дается на три года, процедура понятна и удобна»,— говорит он. Беженцы и люди, получившие временное убежище, которые фигурируют в статистике МВД и докладе «Гражданского содействия»,— это, по словам господина Коженова, «какие-то остаточные афганцы, сирийцы и другие бедолаги». Если же говорить о людях, уехавших из зоны боевых действий на территории Украины, то они, по словам президента Федерации мигрантов, «без проблем получают РВП вместе с детьми, что сильно комфортнее с точки зрения положения беженца».

Мария Старикова