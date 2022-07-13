Прощай, эффект оружия

В условиях надвигающейся на США рецессии Белый дом прибег к проверенному средству — увеличению военных расходов. Согласно данным Пентагона, с момента начала российской спецоперации Украина по состоянию на 1 июля получила военную помощь США почти на $7 млрд, и это далеко не предел, учитывая одобренный Конгрессом в мае пакет в размере $40 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Васильев

Фото: youtube.com Владимир Васильев

Фото: youtube.com

Между тем со времен Второй мировой войны наращивание военной мощи и гонка вооружений были тем средством, которое в критические моменты спасало Америку. Политическое завещание, которое еще в середине 1940-х годов оставил своим преемникам один из самых авторитетных президентов Франклин Рузвельт, можно определить так: если хочешь вытащить экономику из системного кризиса, полагайся на военно-промышленный комплекс. Он не подведет.

Этот завет особенно пришелся по душе президентам-демократам, которые после Второй мировой войны закрепили за Демократической партией репутацию «партии войны».

Вслед за демократами Гарри Трумэном, Джоном Кеннеди и Линдоном Джонсоном к испытанному средству прибег и президент-республиканец Рональд Рейган. Его ответом на рецессию 1980–1983 годов было массированное наращивание с $157,5 млрд до $273,4 млрд военных расходов, символом которых стал образ «звездных войн».

Рецессию начала 90-х годов президент-республиканец Джордж Буш-старший преодолевал с помощью войны в Персидском заливе. Когда же президентом стал его сын Джордж Буш-младший и произошел экономический спад 2001 года, случилось 11 сентября. США ответили войной с терроризмом, которая продолжалась два десятилетия, за которые американская экономика окрепла и расцвела.

А президент-демократ Барак Обама не ввергал Америку в новые войны, но после рецессии 2007–2009 годов увеличил военный бюджет с $661 млрд в 2009 году до $706 млрд в 2011 году. Экономике это помогло.

Правящий сегодня в США президент-демократ Джо Байден закрыл афганский военный проект и открыл куда более дорогостоящий — украинский.

Однако вместо ожидаемого выхода на траекторию устойчивого роста американская экономика в первом квартале этого года сократилась в реальном выражении на 1,6%, а во втором темп падения, по прогнозам, может возрасти до 2,1%.

Падение реального ВВП в течение двух кварталов подряд — это уже рецессия. Получается, что военные расходы втягивают американскую экономику в кризис, а не способствуют его преодолению. Но неужели «закон Рузвельта» вдруг перестал работать? И если да, то почему?

А все дело в том, что его нивелируют два фактора. Первый — бюджетный дефицит, составивший в 2021 финансовом году показатель, невиданный после Второй мировой войны,— 12,4%. Второй фактор — заоблачный валовой долг федерального правительства, достигший $30,6 трлн, или почти 130% ВВП. Эти два фактора и сфокусировали убийственный лазерный «инфляционный» луч — самый сильный за последние 40 лет, поразивший всю американскую экономику. В том числе ее самый передовой сектор — ВПК. В итоге получается, что растущие военные расходы действуют не так, как обычно,— не вытаскивая Америку из пропасти, а подталкивая к ней.

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН