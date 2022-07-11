Жизнь играет над Джо Байденом хромую шутку

В США недовольство президентом Джо Байденом продолжает нарастать. Из-за многочисленных неудач в экономике, внутренней и внешней политике уже не только республиканцы, но и едва не половина избирателей-демократов не хочет видеть его своим лидером. Президента открыто критикуют даже либеральные СМИ, от него дистанцируются политики-демократы, а в истеблишменте Демократической партии раздумывают, не отказаться ли от традиции выдвигать президента-однопартийца на второй срок. Тем временем сам 79-летний Джо Байден все чаще попадает в неловкие ситуации, заставляющие задуматься о его дееспособности.

На прошедшей неделе сразу несколько ведущих американских СМИ вышли с заголовками о том, что Демократическая партия США глубоко разочарована в своем президенте Джо Байдене. В частности, рупор Демпартии — либеральный телеканал CNN поделился мнением неназванного, но известного законодателя-демократа, который в беседе с журналистом назвал президента США «бесполезным, непутевым и безнадежным».

А издание The Hill со ссылкой на также неназванного демократа-стратега заявило, что работа Белого дома «приводит в ярость» однопартийцев Джо Байдена. По словам источника издания, «наш дом в огне, и кажется, что они (администрация.— “Ъ”) ничего не делают, чтобы потушить пожар. Они просто смотрят сложа руки на это вместе со всеми остальными».

Газета The New York Times (NYT) объясняет подобные настроения тем, что «в минуту глубоких политических и экономических потрясений господин Байден оказался гораздо менее активным, чем надеялось большинство его сторонников». В то время как многие демократы требуют, чтобы президент боролся, жестко отстаивая свою линию, тот «выбрал более пассивный путь, обвиняя (во всем.— “Ъ”) Конгресс и призывая людей голосовать (за демократов на промежуточных выборах в ноябре.— “Ъ”), избегая при этом жарких риторических баталий».

В четверг ведущий NBC News Питер Александер в ходе передачи «Meet the Press NOW» подхватил тему, заявив, что отношение правящей партии к президенту хуже день ото дня и многие демократы ставят под сомнение способность своего лидера избираться на второй срок. Общее настроение в партии он охарактеризовал как разочарование.

Fox News отмечает: особое разочарование у Демократической партии вызывает то, что президент не смог ничего сделать с решением Верховного суда по правам на аборт, с экономикой, впадающей в рецессию, и продолжением массовых расстрелов с использованием огнестрельного оружия, несмотря на двухпартийную сделку, которая должна была ситуацию улучшить.

По мнению Politico, негатива добавляют и растущие цены на бензин. Сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Мэгги Хассан, которой предстоит непростое переизбрание в этом году, заявила, что господин Байден «медленно реагировал на это (рост цен на бензин.— “Ъ”). Людям именно сейчас нужна помощь».

Имиджу президента вредят и неловкие ситуации, в которые он постоянно попадает. Так, выступая в Белом доме в пятницу, американский лидер запутался, в какой части телесуфлера его речь, а в какой — подсказки помощников. «Примечательно, что процент женщин, которые регистрируются для голосования и голосуют, неизменно выше, чем процент мужчин, которые это делают. Конец цитаты. Повторите строчку»,— произнес Байден в ходе трансляции на ведущих каналах США.

Пользователи соцсетей тут же подняли президента на смех, а Белый дом неуклюже попытался его выгородить и в официальной расшифровке речи изменил фразу на «позвольте мне повторить еще раз». Однако получилось неубедительно, и теперь уже не только на президента, но и на его пресс-службу обрушилась лавина критики. Впрочем, как сообщает Politico, в настоящий момент в пресс-службе президента США происходят весьма серьезные перемены. И связаны они с усталостью ее сотрудников от того, что происходит в администрации. В числе нескольких из них пресс-службу в ближайшие недели покинет директор по связям с общественностью при президенте Кейт Бедингфилд, что «знаменует собой уход еще одного высокопоставленного чиновника по связям с общественностью в преддверии промежуточных выборов», отмечает издание.

То, что демократы пытаются дистанцироваться от своего лидера, вполне объяснимо: неудачи президента напрямую влияют на предполагаемые итоги грядущих выборов в Конгресс. Как показывают последние данные национального агрегатора FiveThirtyEight, положение Демократической партии продолжает ухудшаться — республиканцы опережают их уже на 8 процентных пунктов.

Однако с потерей большинства в Конгрессе демократы, похоже, почти смирились, и, возможно, для них это уже не самая большая проблема. Согласно Rasmussen Report, только 29% американцев не возражают, чтобы Джо Байден пошел на второй срок, а в два раза больше — против. Остальные респонденты не определились с решением. Интересно, что даже среди демократов менее половины (48%) считают, что Джо Байдену нужно идти на второй срок. «Слишком много людей в нашей партии считают, что стакан наполовину пуст, а не наполовину полон»,— цитирует NYT бывшего члена Палаты представителей демократа Седрика Ричмонда, который активно взаимодействует с Национальным комитетом Демократической партии. По его словам, в партии целое «крыло, которое хочет другого кандидата».

Правда, кем можно заменить Джо Байдена, в партии пока не знают. По популярности среди демократов лидирует формально независимый сенатор Берни Сандерс. Однако он не сможет объединить партию, поскольку господин Сандерс прогрессист и его идеи не воспринимает более умеренный электорат. К тому же он не собирается конкурировать с Джо Байденом, если тот пойдет на выборы. Вице-президент Камала Харрис тоже не лучшая кандидатура: ее рейтинг не выше, чем у нынешнего президента.

Между тем NYT обращает внимание на то, что Джо Байдена все активнее критикуют известные губернаторы-демократы, такие как глава штата Иллинойс Джей Притцкер и Калифорнии — Гэвин Ньюсом. Не исключено, что они и смогут побороться за номинацию. С нынешним президентом не оставила свои президентские амбиции и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Кроме того, издание обратило внимание на позицию сенатора Джо Менчина, демократа-центриста, который умеет находить общий язык с республиканцами. Он отказался отвечать на вопрос о своих планах в связи с выборами в президенты в 2024 году.

Впрочем, вопрос, поддержит ли Демократическая партия выдвижение Джо Байдена на второй срок, пока остается открытым.

Екатерина Мур, Вашингтон