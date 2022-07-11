Отсидельцы

Как стало известно “Ъ”, в завершающую стадию вступил процесс по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, а также покушении на его водителя, совершенных, по версии СКР, по заказу. На ближайших заседаниях пройдут прения сторон, а затем присяжные ответят на вопросы о виновности подсудимых. При этом им грозят лишь очередные судимости. Все трое фигурантов, выходцев из Ингушетии, ранее оказывались под следствием и судами за вымогательство, незаконный оборот оружия, грабеж и разбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как считает следствие, Али Белхороев перевозил киллера на «Ладе»

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Как считает следствие, Али Белхороев перевозил киллера на «Ладе»

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Процесс по делу о заказном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в 2009 году Шабтая Калмановича и покушении на его водителя (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) Петра Туманова, проходящий в Мосгорсуде, подошел к своему финалу. На ближайших заседаниях планируется провести прения сторон, составить вопросы, председательствующему выступить с напутственным словом и отправить присяжных в совещательную комнату. В ходе разбирательства подсудимые Багаудин Костоев, который, по версии СКР, стрелял в жертв, находящихся в автомобиле Mercedes из пистолета-пулемета К6-92, Али Белхороев, перевозивший киллера на Lada Priora, а также Батыр Тумгоев, следивший за бизнесменом, утверждали, что они не имеют никакого отношения к преступлению более чем десятилетней давности и к криминалу в целом.

Однако из материалов самого уголовного дела следует, что фигуранты нарушали закон как до, так и после вменяемого им сейчас в вину нападения на спортивного функционера.

Согласно приговору Московского райсуда Санкт-Петербурга 2005 года, тогдашний студент института экономики и предпринимательства Белхороев совершил сразу два преступления, предусмотренных ст. 161 (грабеж) УК РФ. Действуя совместно с неустановленным сообщником, студент, угрожая физической расправой, похитил у потерпевшей Toyota Land Cruiser стоимостью более 2 млн руб., в которой находились дорогие часы, мобильник и другое имущество, включая фотографии детей, презервативы и кассету с записью группы «Тату». Кроме того, пострадавшим был признан муж женщины, поскольку из машины забрали его дорогостоящий нож, бейсбольную биту, рацию и проч. Захваченный внедорожник вместе с жертвой в багажнике злоумышленники вывезли в Ленобласть, где той удалось убежать и позвать на помощь полицию, задержавшую Белхороева. Интересно, что в тот раз подсудимый полностью признал свою вину, благодаря чему отделался пятилетним условным сроком.

В сентябре 2014 года по обвинению в рэкете (ч. 3 ст. 163 УК РФ) перед Чертановским райсудом Москвы предстал уже неработающий Батыр Тумгоев, который также пользовался документами на фамилию Аушева. Действуя в качестве коллектора, обвиняемый вместе с сообщниками избили потерпевшего и под угрозой ножа заставили его написать расписку о выплате долга в размере 14 млн руб.

Сам обвиняемый рассказывал, что вложил в бизнес потерпевшего деньги, занятые у знакомых, которые тот из-за кризиса не вернул. Тумгоев утверждал, что жертву и пальцем не тронул, а лишь хотел получить назад свои деньги. Суд посчитал, что показания о неприменении насилия и невысказывании угроз «не соответствуют действительности и даны с целью избежать уголовной ответственности».

При этом суд счел, что Тумгоев совершил не вымогательство, а самоуправство (ст. 330 УК РФ). А учитывая, что подсудимый положительно характеризуется и страдает заболеванием сердца, суд назначил ему четыре года условно с испытательным сроком.

Последним из троицы был осужден предполагаемый убийца спортивного функционера Багаудин Костоев. При личном досмотре у него был обнаружен газовый пистолет Иж-79, который благодаря замене ствола и другим переделкам был превращен в боевой. К тому же так называемый перепил был заряжен семью патронами к пистолету Макарова. Подсудимый опять же полностью признал свою вину, ходатайствовав о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. В результате он был осужден Тушинским райсудом Москвы в 2017 году на год и три месяца колонии-поселения.

Впрочем, в нее осужденный так и не попал, так как менее чем через год предстал перед Люблинским райсудом столицы уже за разбой (ст. 162 УК РФ). Выяснилось, что у торгового комплекса «Москва» Костоев вместе с напарником заблокировали своей машиной автомобиль частного инкассатора, избили его и похитили 800 тыс. руб. Сложив неотбытый срок с новым, суд определил Костоева на 11 лет в колонию строгого режима, назначив его сообщнику девять лет.

Когда у подсудимого Костоева на процессе в Мосгорсуде спросили, что он делал в последние годы, тот ответил, что сидел, но оружие, в хранении которого он сам признался, ему подбросили, а к другому делу о разбое он также не был причастен. Да и стрелять, по его версии, в потерпевших не мог, потому что просто не был обучен этому.

Николай Сергеев