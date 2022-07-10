Педальный зачет

Шарль Леклер стал победителем Гран-при Австрии — домашней гонки основного конкурента Ferrari — Red Bull. Впрочем, у руководства «Скудерии», помимо бесспорного повода для радости, есть и все основания для расстройства. Ведь Ferrari должна была отметиться победным дублем, но возгорание двигателя на машине Карлоса Сайнса не позволило этому плану реализоваться. Да и на машине Леклера с техникой было не все в порядке. Так что, будь гонка на пару кругов длиннее, отбиться от Макса Ферстаппена он, скорее всего, не сумел бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сразу после финиша Гран-при Австрии Шарль Леклер (справа) признался, что на последних кругах гонки очень боялся, что его догонит Макс Ферстаппен

Фото: REUTERS/Florion Goga, Florion Goga / Reuters Сразу после финиша Гран-при Австрии Шарль Леклер (справа) признался, что на последних кругах гонки очень боялся, что его догонит Макс Ферстаппен

Фото: REUTERS/Florion Goga, Florion Goga / Reuters

В субботу Макс Ферстаппен выиграл спринт. Со стороны успех чемпиона мира выглядел легким. Он стартовал с первого места, быстро оторвался от обеих Ferrari и так до финиша ни единого шанса атаковать себя не дал. Да, стокилометровый спринт совсем не то, что полноценная гонка, но представление о темпе команд он, тем не менее, дает надежное. И исходя из того, что зрители увидели в субботу, в воскресенье у шумной армии голландских фанов, традиционно толпами приезжающих на Red Bull Ring, должны были быть все основания отпраздновать очередную победу Макса Ферстаппена. Кстати, лидер Red Bull является совладельцем рекорда по числу побед на австрийском этапе — у него их три (достижение он делит с Аленом Простом и Йо Зиффертом).

Ферстаппен радовал публику чуть дольше десятка кругов. Потом оказалось, что машины Ferrari быстрее. Когда голландца начал прессинговать Шарль Леклер, тот в сердцах крикнул в эфир: «Я не смогу держать его долго!» То есть, учитывая, что почти сразу после старта Джордж Рассел выпихнул в гравий Серхио Переса (мексиканец на трассу вернулся, оставался на ней на протяжении 26 кругов, но в итоге сошел), план босса Red Bull Кристиана Хорнера, говорившего, что ждет от Ферстаппена и Переса финиша впереди обоих гонщиков Ferrari, рассыпался на глазах.

Ферстаппен действительно не удержал Леклера. В Red Bull, очевидно, понимали, что по чистому темпу итальянцам они в этот раз уступают, а потому пытались компенсировать нехватку скорости тактическими уловками.

Точнее, многократным повторением одного и того же нехитрого приема — заездом на смену резины раньше Леклера и Сайнса в надежде, что после их пит-стопов не только удастся вернуть лидерство, но и удержать его. План срабатывал лишь частично. После размена пит-стопами Ферстаппен действительно оказывался впереди Леклера. В первый раз у него был отрыв в шесть с лишним секунд, во второй — почти четыре. И всякий раз лидер Ferrari как-то буднично эти отрывы отыгрывал и обгонял голландца. Когда это случилось во второй раз (Леклер на выходе из поворота просто улетел от Ферстаппена), чемпион мира лишь поинтересовался у своей команды, а где, собственно, сцепление с дорогой у его машины.

В целом все шло к тому, что Ферстаппен не то что не выиграет гонку, но лишится и второго места. За полтора десятка кругов до финиша его догнал Сайнс. Но когда Ферстаппен уже попал в прицел преследователя и, казалось, был обречен, Ferrari испанца просто взбунтовалась — в моторном отсеке полыхнуло пламя, потом там же что-то «бумкнуло». Сайнс съехал с трассы и выбирался уже из объятой огнем машины. К счастью, обошлось лишь потерей техники и настроения Сайнса, отчаянно кричавшего: «Нет, нет!»

Попытка Ферстаппена снова провернуть номер с пит-стопом в этот раз ничего не дала. Он нырнул в боксы под желтыми флагами, но Леклер заехал одновременно с ним и лидерство сохранил. Однако с техникой у Ferrari в этот день не клеилось.

Потом уже Леклер скажет, что «чертовски боялся». Понять его можно. Ведь на вверенном ему красивом, дорогущем итальянском изделии в самый важный момент начала западать педаль газа.

Будь гонка на два-три круга длиннее, Ферстаппен наверняка нагнал бы соперника и вместо триумфа «Скудерия» получила бы настоящую катастрофу. Но Леклер дотерпел до финиша.

Вторым был Ферстаппен, а третьим — очень удачно воспользовавшийся проблемами Переса и Рассела (последний получил 5-секундный штраф за выталкивание с трассы мексиканца) Льюис Хэмилтон, стартовавший с восьмого места.

Для Шарля Леклера это была уже третья победа в сезоне. Она, с учетом провала Переса, позволила ему вернуться на второе место в чемпионате. Правда, отставание от Ферстаппена очень солидное — 38 очков. Но впереди еще ровно половина чемпионата, и всякое может случиться.

Александр Петров