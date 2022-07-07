«Юнистрим» переводится

Клиенты одной из трех оставшихся в РФ систем денежных переводов «Юнистрим» активно жалуются на проблемы с получением и возвратом средств. Уже как минимум восемь зарубежных банков—партнеров системы прекратили работу с ней. По данным “Ъ”, ее владельцы ищут покупателей на бизнес. Впрочем, в самой «Юнистрим» отрицают и проблемы, и переговоры о продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

На профильных форумах, в частности banki.ru, появились десятки жалоб клиентов на невозможность получить переводы, отправленные из РФ через «Юнистрим». Среди стран назначения упоминаются Белоруссия, Молдавия, Грузия, Сербия, Узбекистан, Кипр и ряд других. Также клиенты говорят о задержке с возвратом средств, который может занимать до двух недель.

В «Юнистрим» заверили “Ъ”, что «работают в штатном режиме» и продолжают выполнять переводы в «ряд стран СНГ, ЕС и Азии». «Мы постоянно проводим работу с клиентами, оставляющими отзывы на banki.ru,— подчеркнули в компании.— По части были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано». “Ъ” не удалось, начиная с мая, найти на форуме следов урегулирования ни со стороны клиентов, ни со стороны системы. При этом каждый день появляется несколько новых жалоб. Большинство имеют статус «зачтенных», то есть banki.ru считают их проверенными и достоверными.

Между тем, как выяснил “Ъ”, целый ряд зарубежных партнеров «Юнистрим», перестали сотрудничать с системой — об этом сообщили, в частности, белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские Фридом финанс банк и Нурбанк. Ни в одном из банков не ответили на запросы “Ъ” о причинах.

«Юнистрим» (имеет банковскую лицензию) обеспечивает, по экспертным оценкам, около 15% трансграничных переводов из РФ. На паритетных началах подконтрольна Гагику Закаряну и Георгию Пискову. По данным ЦБ, в сети 120 отделений, собственный капитал на 1 февраля превышал 1 млрд руб. Прибыль по итогам 2021 года составила 59,2 млн руб.

«Согласно ст. 5 закона "О национальной платежной системе", перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней, начиная со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета,— отмечает управляющий партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— Если в течение пяти дней с момента отправки перевода он не принят получателем по его воле или по другим причинам, оператор обязан осуществить возврат денег в течение двух рабочих дней». Таким образом, срок возврата в две недели точно превышает установленный законом.

Источники “Ъ” на рынке полагают, что проблема с иностранными партнерами может быть прямо или косвенно связана с санкциями. Для российских структур избежать влияния ограничений сейчас очень сложно, а в финансовой сфере они проявляются особенно ярко. По данным собеседников “Ъ”, владельцы «Юнистрим» ищут покупателей для этого бизнеса, который они в начале года оценивали на уровне $100 млн.

Эксперты считают цену завышенной даже без учета текущей кризисной ситуации. Если, например, исходить из коэффициентов, по которым торгуется на NYSE гораздо более крупная американская Western Union, «Юнистрим» можно оценить в пределах 500 млн руб. По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, «из-за высоких расходов на содержание разветвленной сети отделений банк имеет невысокий уровень операционной и финансовой эффективности». Эксперт полагает, что «пул интересантов не очень широк»: «Юнистрим» может быть интересна «в меру крупным универсальным банкам для развития платежных сервисов». В самой «Юнистрим» признают, что «постоянно получают различные предложения от третьих сторон». Но сейчас, уверяют там, переговоры о продаже не ведутся.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская