Штрафы не сошлись природами

На примере дела с подрядчиком космодрома Восточный Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, можно ли привлечь исполнителя госконтракта и к административной, и к гражданской ответственности за одни и те же нарушения. Единообразной практики по вопросу нет. Ряд судей считают, что привлекать за одни и те же нарушения дважды можно, если ответственность имеет разную природу. Другие считают это излишним или даже недопустимым. По мнению юристов, неустойки гораздо эффективнее административных штрафов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В ВС передан спор между дирекцией Восточного и подрядчиком строительства второй очереди космодрома — ООО «Производственно-строительное объединение "Казань"» (ПСО).
В октябре 2018 года дирекция заключила госконтракт с ПСО на разработку документации, строительно-монтажные работы и поставку оборудования на площадку «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара"». В 2019–2021 годах заказчик выявил целый ряд нарушений, предписал их устранить, но подрядчик «большей частью предписания не выполнял либо выполнял с задержкой». По условиям контракта за каждое нарушение полагался штраф (неустойка) в размере 100 тыс. руб. Добровольно ПСО платить отказалось, и Восточный обратился в суд за взысканием с ПСО 14,6 млн руб. неустойки за 109 неисполненных и 37 просроченных предписаний.
Помимо нарушений в ходе строительства космодрома, у ПСО были и другие проблемы. Так, в ноябре 2018 года налоговики с требованиями на 1,9 млрд руб. инициировали банкротство ПСО, но в итоге дело было прекращено подписанием мирового соглашения. Кроме того, в январе 2022 года в отношении главы и владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина возбудили уже второе уголовное дело о неуплате налогов, общая сумма ущерба государству по двум обвинениям может достигать 4 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 января).
Арбитражный суд Москвы в мае 2021 года отклонил иск дирекции космодрома о взыскании неустойки, с чем согласились апелляция и кассация. Суды пояснили, что исполнение работ по госконтракту также проверял 119-й отдел Государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ, который наложил на компанию штраф по ст. 9.4 КоАП РФ за нарушение обязательных требований в области строительства. По мнению судов, за неисполнение требований к производству строительно-монтажных работ нельзя одновременно привлечь к административной и гражданско-правовой ответственности: «Возникает необоснованная возможность привлечения к двум видам ответственности за одни и те же нарушения».
Космодром Восточный обжаловал эти решения в ВС, настаивая, что в законодательстве нет такого запрета, а неустойку по контракту нельзя считать аналогом уголовной или административной ответственности — это лишь «способ защиты гражданских прав и способ обеспечения исполнения обязательств». По этим доводам 24 июня дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 10 августа.
Опрошенные “Ъ” юристы указывают на актуальность проблемы соотношения гражданской и административной ответственности подрядчика, отмечая, что единого подхода у судов по этому вопросу нет. Партнер ProLegals Елена Кравцова уточняет, что это первый подобный спор в экономколлегии ВС, поэтому ее решение «будет значимым для практики».
Соучредитель юркомпании a.t.Legal Николай Титов считает, что «взыскание неустойки не должно блокироваться фактом привлечения должника к административной ответственности». Здесь защищаются разные интересы — по КоАП публичные, а по контракту — частные, поясняет юрист группы спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин. Елена Кравцова добавляет, что деньги от штрафа по КоАП идут в бюджет, а неустойка — в пользу заказчика для компенсации его возможных потерь без необходимости их доказывать.
Однако, уточняет господин Казарин, «в ситуации с госзаказом, по сути, публичный и частно-правовой интересы совпадают и, возможно, дополнительная ответственность, возлагаемая на подрядчика, может оказаться излишне обременительной». Впрочем, признает юрист, по закону о контрактной системе заказчик обязан взыскивать неустойки за нарушение исполнения госконтракта, иначе сам может быть привлечен к ответственности.
К тому же, сходятся во мнении юристы, административный штраф гораздо менее эффективен. «Размер штрафа по ст. 9.4 КоАП, 100–600 тыс. руб., вряд ли серьезно стимулирует подрядчика к исполнению обязательств по сравнению с миллионными суммами неустойки»,— говорит Елена Кравцова. Господин Титов согласен, что неустойка — «более действенный механизм для соблюдения договорной дисциплины для сторон контракта», так как учитывает период просрочки и количество нарушений договора.