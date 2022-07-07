Штрафы не сошлись природами

На примере дела с подрядчиком космодрома Восточный Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, можно ли привлечь исполнителя госконтракта и к административной, и к гражданской ответственности за одни и те же нарушения. Единообразной практики по вопросу нет. Ряд судей считают, что привлекать за одни и те же нарушения дважды можно, если ответственность имеет разную природу. Другие считают это излишним или даже недопустимым. По мнению юристов, неустойки гораздо эффективнее административных штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ВС передан спор между дирекцией Восточного и подрядчиком строительства второй очереди космодрома — ООО «Производственно-строительное объединение "Казань"» (ПСО).

В октябре 2018 года дирекция заключила госконтракт с ПСО на разработку документации, строительно-монтажные работы и поставку оборудования на площадку «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара"». В 2019–2021 годах заказчик выявил целый ряд нарушений, предписал их устранить, но подрядчик «большей частью предписания не выполнял либо выполнял с задержкой». По условиям контракта за каждое нарушение полагался штраф (неустойка) в размере 100 тыс. руб. Добровольно ПСО платить отказалось, и Восточный обратился в суд за взысканием с ПСО 14,6 млн руб. неустойки за 109 неисполненных и 37 просроченных предписаний.

Помимо нарушений в ходе строительства космодрома, у ПСО были и другие проблемы. Так, в ноябре 2018 года налоговики с требованиями на 1,9 млрд руб. инициировали банкротство ПСО, но в итоге дело было прекращено подписанием мирового соглашения. Кроме того, в январе 2022 года в отношении главы и владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина возбудили уже второе уголовное дело о неуплате налогов, общая сумма ущерба государству по двум обвинениям может достигать 4 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 января).

Арбитражный суд Москвы в мае 2021 года отклонил иск дирекции космодрома о взыскании неустойки, с чем согласились апелляция и кассация. Суды пояснили, что исполнение работ по госконтракту также проверял 119-й отдел Государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ, который наложил на компанию штраф по ст. 9.4 КоАП РФ за нарушение обязательных требований в области строительства. По мнению судов, за неисполнение требований к производству строительно-монтажных работ нельзя одновременно привлечь к административной и гражданско-правовой ответственности: «Возникает необоснованная возможность привлечения к двум видам ответственности за одни и те же нарушения».

Космодром Восточный обжаловал эти решения в ВС, настаивая, что в законодательстве нет такого запрета, а неустойку по контракту нельзя считать аналогом уголовной или административной ответственности — это лишь «способ защиты гражданских прав и способ обеспечения исполнения обязательств». По этим доводам 24 июня дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 10 августа.

Опрошенные “Ъ” юристы указывают на актуальность проблемы соотношения гражданской и административной ответственности подрядчика, отмечая, что единого подхода у судов по этому вопросу нет. Партнер ProLegals Елена Кравцова уточняет, что это первый подобный спор в экономколлегии ВС, поэтому ее решение «будет значимым для практики».

Соучредитель юркомпании a.t.Legal Николай Титов считает, что «взыскание неустойки не должно блокироваться фактом привлечения должника к административной ответственности». Здесь защищаются разные интересы — по КоАП публичные, а по контракту — частные, поясняет юрист группы спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин. Елена Кравцова добавляет, что деньги от штрафа по КоАП идут в бюджет, а неустойка — в пользу заказчика для компенсации его возможных потерь без необходимости их доказывать.

Однако, уточняет господин Казарин, «в ситуации с госзаказом, по сути, публичный и частно-правовой интересы совпадают и, возможно, дополнительная ответственность, возлагаемая на подрядчика, может оказаться излишне обременительной». Впрочем, признает юрист, по закону о контрактной системе заказчик обязан взыскивать неустойки за нарушение исполнения госконтракта, иначе сам может быть привлечен к ответственности.

К тому же, сходятся во мнении юристы, административный штраф гораздо менее эффективен. «Размер штрафа по ст. 9.4 КоАП, 100–600 тыс. руб., вряд ли серьезно стимулирует подрядчика к исполнению обязательств по сравнению с миллионными суммами неустойки»,— говорит Елена Кравцова. Господин Титов согласен, что неустойка — «более действенный механизм для соблюдения договорной дисциплины для сторон контракта», так как учитывает период просрочки и количество нарушений договора.

Екатерина Волкова, Анна Занина