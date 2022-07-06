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Коммерсантъ FM
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Фермы открылись инвесторам

Партнер братьев Ротенбергов вложился в АПК

У бизнесмена Григория Баевского, который имел отношения к бизнесам Аркадия и Бориса Ротенбергов, появились активы в аграрном секторе. Совместно с партнером Виталием Лукашовым он стал владельцем ряда молочных ферм, а также договорился о покупке животноводческого комплекса в Ленинградской области. Интерес инвесторов к отрасли поддерживает возможное развития экспорта продовольствия.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

ООО «Племенной завод "Оредежский"» договорилось о покупке имущества животноводческого комплекса АО «Рассвет» в Ленинградской области за 519,57 млн руб., следует из данных реестра сведений о банкротстве. Согласно ЕГРЮЛ, «Оредежским» с марта 2022 года владеют на паритетных началах бизнесмены из Санкт-Петербурга Виталий Лукашов и Григорий Баевский, которого в СМИ называют партнером Аркадия и Бориса Ротенбергов (занимают 53-е и 88-е места в рейтинге Forbes с $1,7 млрд и $1 млрд соответственно).

Григорий Баевский совместно с господами Ротенбергами был соучредителем кооператива «Отечество», возглавлял связанную с ними Русскую холдинговую компанию и входил в список аффилированных лиц СМП-банка. Связаться с Григорием Баевским не удалось. Представитель господ Ротенбергов говорит, что те не имеют отношения к бизнесу Григория Баевского. В СМП-банке на вопросы “Ъ” не ответили.

Виталий Лукашов совместно с господином Баевским владеет ООО СПК «Зеленый Город», которое занимается проектированием, строительством и благоустройством территорий. Компания работала на объектах управделами президента РФ, «Газпрома», выполняла работы для Эрмитажа и т. д.

«Рассвет» ранее входил в холдинг «Парнас» — крупного производителя мяса, среди акционеров которого был Европейский банк реконструкции и развития. В 2008 году структура «Парнаса» не смогла выплатить купонный доход по облигационному займу, у бизнеса начались сложности, а годом позже ряд предприятий холдинга отошли Россельхозбанку. Как следует из презентации банка, в «Рассвет» входит животноводческий комплекс мощностью 10 тыс. голов, ферма на 2,5 тыс. голов, откормочная площадка на 800 голов, сельхозтехника и около 4,7 тыс. га земель. В Россельхозбанке лишь подтвердили заключение договора, Виталий Лукашов также отказался от подробных комментариев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что продолжающийся беспошлинный импорт говядины при текущем курсе рубля играет не в пользу развития в России собственного мясного скотоводства. «Продать скот на убой и окупить затраты сейчас почти невозможно»,— указывает он. Как рассказывали источники “Ъ”, фермеры стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой цены, предлагаемой мясокомбинатами. Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза в своих материалах отмечает рост цен на говяжьи полутуши в России на 8% с начала года — до 324 руб. за 1 кг в июне. Этому способствовало сокращение импорта говядины в январе—мае на 19% год к году, до 120 тыс. тонн, из-за снижения поставок из Парагвая и Аргентины и сохранение внутреннего производства на уровне 250 тыс. тонн.

У Григория Баевского появились и другие активы в аграрном секторе. В конце марта ему перешло 50% ООО «Проминвест», которое контролирует сельхозпредприятие «Андреевское» в Ленинградской области. Также бизнесмен получил 50% ООО «Торосово», входившее ранее в ГК «Галактика», крупного поставщика молочных продуктов. «Оредежский», «Андреевское» и «Торосово» специализируются на производстве молока, партнером господина Баевского в этих компаниях также выступает Виталий Лукашов.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что производство продуктов питания сегодня интересно широкому кругу инвесторов благодаря потенциалу насыщения внутреннего рынка, развитию экспорта, а также господдержке отрасли. Кроме того, возможности для вложений в активы за пределами РФ сейчас ограничены, напоминает он. Владелец ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что производство сырого молока сегодня может быть выгодным бизнесом, но сельское хозяйство сопряжено с множеством рисков и слабо подходит для непрофильных финансовых инвесторов.

Анатолий Костырев, Дарья Андрианова

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