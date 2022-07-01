Торговцы зерном ловят утку

На фоне консолидации российского зернового экспорта участники рынка начинают искать возможности для диверсификации бизнеса. Так, владельцы «АгроЛэндТрейда», бывшие топ-менеджеры Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко задумались о покупке комплекса по производству мяса утки мощностью до 6,5 тыс. тонн в год. Актив может требовать дополнительных инвестиций, а спрос на утиное мясо сдерживает экономия потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

Подконтрольная бывшим топ-менеджерам ОЗК Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко структура подала заявку на приобретение комплекса «Утиная ферма» в Челябинске. Это следует из протокола торгов, который обнаружил “Ъ” в реестре сведений о банкротстве. Актив выставлялся по начальной цене в 653,4 млн руб. Но торги не состоялись, так как единственный интересант не подтвердил перечисление задатка. Собеседник “Ъ”, знающий о возможной сделке, говорит, что претенденту, видимо, потребовалось еще время для изучения актива. Повторные торги должны пройти в августе.

Марат Шайдаев и Алексей Чемеричко сегодня развивают собственный бизнес по торговле зерном «АгроЛэндТрейд». В 2021 году структура бизнесменов стала владельцем Ростовского зернового терминала, который ранее принадлежал американской Bunge. По данным источника “Ъ”, в сезоне-2021/22 «АгроЛэндТрейд» экспортировал около 130 тыс. тонн зерна. Марат Шайдаев на вопросы “Ъ” не ответил.

«Утиная ферма» создана местным предпринимателем Сергеем Костенко. Выпускала продукцию под брендом «Уткино», мощность предприятия — до 6,5 тыс. тонн мяса в год. Около 700 млн руб. на проект выдал Россельхозбанк. Но у бизнеса начались сложности, а в 2019 году компания была признана банкротом. Россельхозбанк в 2020 году продал права требования ООО «Инвестстрой». В компании заявили “Ъ”, что не участвуют в переговорах с потенциальными инвесторами.

Как отмечает собеседник “Ъ” на зерновом рынке, желание диверсифицировать бизнес владельцев «АгроЛэндТрейда» может быть связано с тем, что компаниям такого размера остается все меньше места на рынке. Доля десяти крупнейших экспортеров зерна по итогам первой половины сезона-2021/22 превысила 72% против 64,5% сезоном ранее.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в долгосрочной перспективе зарабатывать на экспорте зерна и перевалке будет сложнее, но наступающий сезон должен быть «ударным». На фоне ожидаемого рекордного урожая российской пшеницы в 89,2 млн тонн и ограниченного присутствия зерна с Украины «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в 42,6 млн тонн. Зерновые терминалы в том числе в Ростове-на-Дону и Азове также должны быть загружены на максимум, отмечает господин Сизов.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что российский рынок утки до сих пор не развился. Объем потребления этого мяса оценивается примерно в 100–120 тыс. тонн, из которых 40–60 тыс. тонн приходится на индустриальных производителей, указывает он. Среди ключевых игроков — ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова (бренд «Озерка»), которая управляет комплексом «Донстар» мощностью 16,5 тыс. тонн мяса в год. В числе заметных на рынке Андрей Давлеев также называет птицефабрику «Улыбино» в Новосибирске, которая хочет выйти на мощность 18 тыс. тонн мяса в год.

Источник “Ъ” среди крупных производителей мяса говорит, что покупателю «Утиных ферм», скорее всего, потребуется инвестировать в постройку новых птичников, а также площадки с родительским стадом для увеличения объемов производства и повышения устойчивости бизнеса.

Как отмечает Андрей Давлеев, для мяса утки характерна выраженная сезонность — основной спрос приходится на период с осени по весну, также рост рынка сдерживают относительно высокие цены на продукцию. В условиях тенденции к экономии потребители будут скорее переключаться на более доступное мясо бройлеров, отмечает эксперт. По его словам, для стимулирования роста рынка нужны вложения в маркетинг со стороны производителей и торговых сетей. Собеседник “Ъ” среди производителей предупреждает, что в условиях ограниченного внутреннего спроса и неясных перспектив экспорта в связи с текущим курсом рубля инвестиция может не приносить дохода в первые пять лет.

Анатолий Костырев