Налоговая автоматика в легком весе

Автоматизированный режим налогообложения с 1 июля действует в четырех крупнейших регионах РФ для новых предпринимателей и организаций. ФНС, для которой новый режим является логичным продолжением автоматизированного налогообложения для «самозанятых», рассчитывает открыть его для уже существующего некрупного бизнеса с 2023 года — налоговая служба рассматривает происходящее как действенный способ экономии ресурсов предпринимателей. Очень позитивно режим АУСН оценили банки-участники проекта — для них автоматизация отчетности МСП особенно ценна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как и предполагалось планами Федеральной налоговой службы (ФНС), в пятницу 1 июля в РФ заработал налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Уведомления о переходе на АУСН начали принимать в четырех регионах РФ, в которых проводится соответствующий эксперимент (это точки концентрации малого и среднего предпринимательства — Москва и Московская область, Калужская область и Татарстан), у вновь регистрируемых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Условия вхождения в АУСН — годовой доход компании до 60 млн руб., пять и менее сотрудников, в этом плане это, по сути, вторая ступень, предлагаемая ФНС для бизнеса, начинающего с нуля.

Первая ступень — специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», он же «статус самозанятого», реализуемый с 2019 года через мобильное приложение (сейчас — 5,2 млн самозанятых, налоговые поступления от них — более 43 млрд руб.). АУСН — де-факто полностью автоматизированная система уплаты налогов (по схеме «Доходы», ставка 8%, или «Доходы минус расходы», 20%), интегрированная через личный кабинет АУСН на сайте ФНС с контрольно-кассовой техникой и сервисами API пяти банков-участников проекта — Модульбанка, Сбербанка, Альфа-банка, «Точки» (банк «Открытие») и Промсвязьбанка. Отметим, все банки-участники очень высоко оценивают новый сервис — он хорошо интегрируется с их собственными программными продуктами для МСП.

Видимо, АУСН будет популярна не только в среде предпринимателей, выбирающих обычный режим УСН,— это максимально возможная сейчас отмена для МСП отчетности, помимо нулевых ставок соцсборов (включены в ставки АУСН), они отменяют десять видов налоговой отчетности и отчетности в фонды. По словам главы Налоговой службы Даниила Егорова, общая идея процесса, частью которой является введение АУСН,— расчет налогов должен стать задачей налоговых органов, чтобы освободить ресурсы предпринимателей для развития бизнеса. Новый режим, по существу,— очередной шаг в большой программе ФНС по превращению налоговой деятельности в полностью цифровизированную и «фоновую» для бизнеса, и АУСН — это в том числе популяризация идеи «автоматической» уплаты налогов на годы вперед, поскольку предполагается, что эта идеология останется привычной для компаний и их собственников по мере органического роста бизнесов.

Бизнес заранее приветствует АУСН. По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, ключевым вопросом также является то, что режим добровольный, то есть предприниматель сам решает, переходить на автоматизированную УСН или нет. А Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, отмечает, что «для предпринимателя АУСН означает прежде всего освобождение от рутинной работы по подготовке и сдаче большинства форм отчетности, заполнению декларации, ведению книги учета», важно также, что бизнес на АУСН уже не планируется включать ФНС в план выездных проверок. Работоспособность новой системы будет доводиться до оптимума до конца года — уже зарегистрированный бизнес может переходить на АУСН с января 2023 года в четырех «экспериментальных» регионах.

Дмитрий Бутрин