Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Австралия погружается в сдерживание

Ее атомный подводный флот поможет США в противостоянии России и Китаю

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Австралию для проверки соответствия ее программы строительства атомного подводного флота Договору о нераспространении ядерного оружия. Создание атомных субмарин на базе австралийских ВМС, предусмотренное соглашением с США и Великобританией в рамках альянса AUKUS, должно стать средством сдерживания Китая. К сближению тихоокеанских союзников подталкивает также и украинский кризис. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, накануне посетивший Киев, пообещал ввести запрет на импорт российского золота, расширить санкции против РФ и продолжить поставки оружия Украине.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Австралия намерена форсировать строительство собственного подводного атомного флота, сняв все вопросы о соответствии ее планов Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ходе начавшегося в понедельник визита в страну гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. «Австралия остается давним сторонником миссий МАГАТЭ по контролю использования ядерных технологий и обеспечению режима нераспространения ядерного оружия. Приверженность Австралии ДНЯО непоколебима, и я жду возможности обсудить открытое и прозрачное взаимодействие с МАГАТЭ в области гарантий исполнения этого договора»,— заявила глава МИД Австралии Пенни Вон.

По ее словам, тема встреч с Рафаэлем Гросси — контроль МАГАТЭ за реализацией программы создания атомного подводного флота, который будет построен в рамках AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США).

Трехстороннее соглашение, предусматривающее создание с помощью американских и британских технологий как минимум восьми атомных подводных лодок, первые из которых, как ожидается, поступят на вооружение ВМС Австралии в 2036 году, было подписано в сентябре прошлого года, когда было объявлено о создании AUKUS. Военно-техническое сотрудничество в рамках альянса также предусматривает оснащение австралийских вооруженных сил американскими крылатыми ракетами и трехстороннее сотрудничество в создании гиперзвуковых систем.

Главной целью строительства атомных субмарин для Австралии провозглашено создание «свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона» путем наращивания военной мощи США и их союзников для сдерживания Китая.

В связи с этим китайская сторона неоднократно выражала глубокую озабоченность планами союзников по AUKUS. По мнению Пекина, призывающего все страны МАГАТЭ принять активное участие в обсуждении сотрудничества США и Великобритании в создании атомной подводной флотилии Австралии, AUKUS создает серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия и может спровоцировать гонку вооружений в регионе.

США, Япония, Индия и Австралия ищут ответ тандему Китая и России

Поездке главы МАГАТЭ в Канберру, которая должна снять озабоченность Китая и дать зеленый свет строительству субмарин в рамках AUKUS, предшествовала состоявшаяся в конце прошлой недели в Париже первая с сентября прошлого года австралийско-французская встреча на высшем уровне.

Напомним, что подписание соглашения об оснащении ВМС Австралии атомными подлодками при содействии США и Великобритании сопровождалось громким скандалом из-за отказа Канберры от подписанного ранее контракта с Парижем на строительство 12 ударных подлодок класса Barracuda на общую сумму €56 млрд.

Свой выход из французского проекта Австралия тогда мотивировала тем, что условия сделки с Вашингтоном и Лондоном лучше отвечают интересам ее безопасности. В связи с этим президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил тогдашнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи, а МИД Франции отозвал своего посла в Вашингтоне для консультаций.

Однако состоявшиеся в Париже переговоры нового австралийского премьера Энтони Альбанезе, который после прихода к власти в мае этого года согласовал компенсацию за расторжение договора с Францией, нарушенного Скоттом Моррисоном, подвели черту под «подлодочным скандалом» десятимесячной давности.

«Мы говорим о будущем, а не о прошлом. Премьер Альбанезе не несет ответственности за то, что произошло в наших отношениях»,— признал президент Макрон, принимая в Елисейском дворце нового австралийского лидера.

«Наши страны — партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы намерены укреплять наше сотрудничество»,— добавил Энтони Альбанезе.

В подписанном по итогам переговоров коммюнике Париж и Канберра договорились о создании «новых отношений в сфере обороны». «Франция и Австралия изучат инициативы по расширению взаимодействия в оборонной промышленности для укрепления вооруженных сил двух стран, а также возможности сотрудничества по стратегическим вопросам в космосе»,— сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Кроме того, Франция и Австралия усилят обмен разведданными и результатами наблюдений за водным пространством в Индо-Тихоокеанском регионе. «Мы активизируем наши совместные действия в море для поддержания международного порядка, основанного на нормах права»,— подчеркнули в администрации французского президента.

До визита в Париж вместе с президентом Макроном и лидерами государств—союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе премьер Альбанезе в качестве приглашенного гостя принял участие в саммите НАТО в Мадриде, участники которого впервые признали Китай «стратегическим вызовом» Североатлантическому альянсу.

На саммите в Мадриде НАТО поместило Россию и Китай в разные категории

Помимо стремления резко усилить взаимодействие западных союзников на евро-атлантическом и индо-тихоокеанском флангах для противостояния растущему влиянию Китая, вторым ключевым фактором для их сближения стал украинский кризис. Весьма символично, что после посещения Мадрида и Парижа премьер Альбанезе в воскресенье прибыл с визитом в Киев, в рамках которого посетил Бучу, Ирпень и Гостомель, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров было объявлено, что 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн) выделят на поставку 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и иной военной техники. Еще 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн) направят пограничной службе Украины для модернизации ее оборудования и обеспечения кибербезопасности.

В целом же объем военной помощи, полученной Украиной от Австралии, превысит 388 млн австралийских долларов ($230,6 млн).

Кроме того, как заявил в Киеве австралийский премьер, Канберра последует призыву государств G7, прозвучавшему на прошлой неделе на саммите в Эльмау, и запретит импорт в страну российского золота. В дополнение к этому Австралия применит санкции в отношении еще 16 российских министров и представителей бизнеса. После этого австралийский список россиян, оказавшихся под санкциями, составит 843 человека.

«Мой визит в Киев, как и недавние визиты других мировых лидеров, дают четкий сигнал о том, что демократические страны, такие как Австралия, в трудную минуту будут стоять бок о бок с украинским народом»,— пообещал австралийский лидер.

Сергей Строкань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...