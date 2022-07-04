Австралия погружается в сдерживание

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Австралию для проверки соответствия ее программы строительства атомного подводного флота Договору о нераспространении ядерного оружия. Создание атомных субмарин на базе австралийских ВМС, предусмотренное соглашением с США и Великобританией в рамках альянса AUKUS, должно стать средством сдерживания Китая. К сближению тихоокеанских союзников подталкивает также и украинский кризис. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, накануне посетивший Киев, пообещал ввести запрет на импорт российского золота, расширить санкции против РФ и продолжить поставки оружия Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner, Reuters Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner, Reuters

Австралия намерена форсировать строительство собственного подводного атомного флота, сняв все вопросы о соответствии ее планов Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ходе начавшегося в понедельник визита в страну гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. «Австралия остается давним сторонником миссий МАГАТЭ по контролю использования ядерных технологий и обеспечению режима нераспространения ядерного оружия. Приверженность Австралии ДНЯО непоколебима, и я жду возможности обсудить открытое и прозрачное взаимодействие с МАГАТЭ в области гарантий исполнения этого договора»,— заявила глава МИД Австралии Пенни Вон.

По ее словам, тема встреч с Рафаэлем Гросси — контроль МАГАТЭ за реализацией программы создания атомного подводного флота, который будет построен в рамках AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США).

Трехстороннее соглашение, предусматривающее создание с помощью американских и британских технологий как минимум восьми атомных подводных лодок, первые из которых, как ожидается, поступят на вооружение ВМС Австралии в 2036 году, было подписано в сентябре прошлого года, когда было объявлено о создании AUKUS. Военно-техническое сотрудничество в рамках альянса также предусматривает оснащение австралийских вооруженных сил американскими крылатыми ракетами и трехстороннее сотрудничество в создании гиперзвуковых систем.

Главной целью строительства атомных субмарин для Австралии провозглашено создание «свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона» путем наращивания военной мощи США и их союзников для сдерживания Китая.

В связи с этим китайская сторона неоднократно выражала глубокую озабоченность планами союзников по AUKUS. По мнению Пекина, призывающего все страны МАГАТЭ принять активное участие в обсуждении сотрудничества США и Великобритании в создании атомной подводной флотилии Австралии, AUKUS создает серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия и может спровоцировать гонку вооружений в регионе.

Поездке главы МАГАТЭ в Канберру, которая должна снять озабоченность Китая и дать зеленый свет строительству субмарин в рамках AUKUS, предшествовала состоявшаяся в конце прошлой недели в Париже первая с сентября прошлого года австралийско-французская встреча на высшем уровне.

Напомним, что подписание соглашения об оснащении ВМС Австралии атомными подлодками при содействии США и Великобритании сопровождалось громким скандалом из-за отказа Канберры от подписанного ранее контракта с Парижем на строительство 12 ударных подлодок класса Barracuda на общую сумму €56 млрд.

Свой выход из французского проекта Австралия тогда мотивировала тем, что условия сделки с Вашингтоном и Лондоном лучше отвечают интересам ее безопасности. В связи с этим президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил тогдашнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи, а МИД Франции отозвал своего посла в Вашингтоне для консультаций.

Однако состоявшиеся в Париже переговоры нового австралийского премьера Энтони Альбанезе, который после прихода к власти в мае этого года согласовал компенсацию за расторжение договора с Францией, нарушенного Скоттом Моррисоном, подвели черту под «подлодочным скандалом» десятимесячной давности.

«Мы говорим о будущем, а не о прошлом. Премьер Альбанезе не несет ответственности за то, что произошло в наших отношениях»,— признал президент Макрон, принимая в Елисейском дворце нового австралийского лидера.

«Наши страны — партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе, и мы намерены укреплять наше сотрудничество»,— добавил Энтони Альбанезе.

В подписанном по итогам переговоров коммюнике Париж и Канберра договорились о создании «новых отношений в сфере обороны». «Франция и Австралия изучат инициативы по расширению взаимодействия в оборонной промышленности для укрепления вооруженных сил двух стран, а также возможности сотрудничества по стратегическим вопросам в космосе»,— сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Кроме того, Франция и Австралия усилят обмен разведданными и результатами наблюдений за водным пространством в Индо-Тихоокеанском регионе. «Мы активизируем наши совместные действия в море для поддержания международного порядка, основанного на нормах права»,— подчеркнули в администрации французского президента.

До визита в Париж вместе с президентом Макроном и лидерами государств—союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе премьер Альбанезе в качестве приглашенного гостя принял участие в саммите НАТО в Мадриде, участники которого впервые признали Китай «стратегическим вызовом» Североатлантическому альянсу.

Помимо стремления резко усилить взаимодействие западных союзников на евро-атлантическом и индо-тихоокеанском флангах для противостояния растущему влиянию Китая, вторым ключевым фактором для их сближения стал украинский кризис. Весьма символично, что после посещения Мадрида и Парижа премьер Альбанезе в воскресенье прибыл с визитом в Киев, в рамках которого посетил Бучу, Ирпень и Гостомель, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров было объявлено, что 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн) выделят на поставку 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и иной военной техники. Еще 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн) направят пограничной службе Украины для модернизации ее оборудования и обеспечения кибербезопасности.

В целом же объем военной помощи, полученной Украиной от Австралии, превысит 388 млн австралийских долларов ($230,6 млн).

Кроме того, как заявил в Киеве австралийский премьер, Канберра последует призыву государств G7, прозвучавшему на прошлой неделе на саммите в Эльмау, и запретит импорт в страну российского золота. В дополнение к этому Австралия применит санкции в отношении еще 16 российских министров и представителей бизнеса. После этого австралийский список россиян, оказавшихся под санкциями, составит 843 человека.

«Мой визит в Киев, как и недавние визиты других мировых лидеров, дают четкий сигнал о том, что демократические страны, такие как Австралия, в трудную минуту будут стоять бок о бок с украинским народом»,— пообещал австралийский лидер.

Сергей Строкань