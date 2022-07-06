Эстонский певец Тынис Мяги памятен старшему поколению слушателей по песням «Я не умею танцевать», «Остановите музыку», «Детектив», «Олимпиада-80». После распада СССР он не только остановил карьеру на территории бывшего Союза, но и стал меньше работать в поп-жанре, углубившись в актерское ремесло и разного рода музыкальные эксперименты. В отличие от многих коллег из бывших советских республик, охотно эксплуатировавших ностальгию по старой эстраде, Тынис Мяги практически не давал концертов в России и за тридцать с лишним лет всего пару раз снялся для здешнего телевидения. И ровно в тот момент, когда многих увлекла тема «отмены» русской культуры и русского языка, выпустил альбом песен на русском языке «Романс». О том, почему альбом вышел именно сейчас и где его искать, Тынис Мяги рассказал Борису Барабанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тынис Мяги

Фото: Мирт Мяги Тынис Мяги

Фото: Мирт Мяги

— Тынис Несторович, расскажите, пожалуйста, как у вас возникла идея записать песни на русском языке.

— Сперва я хочу извиниться за то, что не слишком корректно говорю по-русски, я очень давно на нем не говорил. Я попробую объяснить. У меня была давняя мечта сделать альбомы в разных стилях — романс, шансон, блюз и, может быть, фаду. В период пандемии у меня было достаточно времени, чтобы проанализировать музыку, которая была в моем репертуаре, и я обнаружил, что у меня много песен, похожих на романсы и блюзы. И одновременно я поймал себя на том, что каждый стиль музыки в моем представлении крепко связан с языком. Если представить себе «Риголетто» Джузеппе Верди на эстонском языке, для меня это будет неорганично. Как и блюз на латышском языке. Блюз нужно петь на английском языке, шансон — на французском, а романс — на русском. Язык — это тоже музыка. И вот я вспомнил свою первую роль в театре — Тузенбаха в «Трех сестрах» в постановке таллинского драматического театра. Режиссер Микк Микивер попросил меня написать музыку для этого спектакля, и я довольно быстро сочинил песню, которая называлась «Романс». Спектакль был на эстонском языке, но я решил, что когда-нибудь должен записать эту песню на русском. В итоге она дала название целому альбому. На мой взгляд, на русском языке «Романс» звучит лучше.

— Романсы у нас обычно ассоциируются с цыганами-гитаристами.

— А я и не стал записывать альбом с большим ансамблем. В записи принимали участие гитаристы Айн Аган и Андре Маагер, в некоторых местах мы записали контрабас, некоторые песни я исполнил под фортепиано. Мы сделали этот альбом без наложений, вживую, просто записывали в студии всё одновременно. Это очень честный подход. Я давно хотел так поработать. Может быть, в альбоме есть какие-то ошибки, но зато мы были искренни в своей работе. Мы закончили запись в декабре 2021 года и передали ее звукорежиссерам на сведение. В начале января все было готово, и мы передали альбом для печати на заводе.

— Насколько я понимаю, альбом существует только на физических носителях — CD и виниле.

— Пока больше нигде его нет. Вот сейчас постараюсь передать в Москву через эстонское посольство несколько компакт-дисков и виниловых пластинок. Не знаю, когда альбом появится в обычной продаже. Очень трудные времена сейчас. Что же касается Apple Music или Spotify, то я об этом даже не думал. Может быть, осенью выпущу альбом и там. А сейчас лето, и у меня много разных дел.

— Думаю, многие наши читатели не очень представляют себе, что это за дела. Вы ведь давно не выступали в России, пропали из поля зрения, можно сказать.

— Вы знаете, я все еще пишу музыку, и у меня есть идеи еще для двух альбомов. Мне в следующем году исполнится 75 лет, но я рассчитываю продолжать играть на сцене и, может быть, даже в кино. И конечно, концерты, в основном в Эстонии. Летом их много. Я часто выступаю один с роялем, пою и рассказываю истории из своей жизни. Также у меня был замечательный опыт работы с ансамблем Hortus Musicus. Он существует уже 50 лет. Там музыканты играют на старинных инструментах, в их репертуаре — музыка XII?XIII века. С ними было интересно исполнить какие-то старинные хоралы и даже некоторые мои песни.

— Сейчас для русского языка и русской музыки в мире не лучшие времена. Не было ли у вас мысли вовсе не выпускать уже записанный вами альбом на русском языке?

— Действительно, время странное и ужасное. Но мысли такой не было. Я люблю русскую культуру. Мне нравятся Чехов, Бунин, Булгаков. Я читаю Николая Бердяева. Я люблю Римского-Корсакова и Шостаковича. Я люблю Тарковского и российскую рок-музыку. В альбоме «Романс» есть песни моих друзей — группы «Воскресение» и покойного Виктора Резникова. Кто-то из моих знакомых иногда пишет мне в соцсетях. Я не могу себе представить, чтобы русского языка не было. Политика — это политика, а культура — это культура.