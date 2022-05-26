В соловецком скиту исчезли миллионы

3K 3 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу о масштабных хищениях бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага. Обвиняемым на этот раз стал бывший гендиректор ООО «Архстроймеханизация» Николай Беляков. По версии следствия, коммерсанту, еще недавно предлагавшему своим клиентам выполнение «самых сложных, в том числе связанных с сохранением гостайны, строительных работ», не хватило квалификации для восстановления монастырского скита. При этом стоимость незаконченной реставрации он еще и завысил почти на 60 млн руб.

По данным источников “Ъ”, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего Николая Белякова, экс-гендиректора московского ООО «Архстроймеханизация», которое было ликвидировано в октябре 2020 года. По версии следствия, господин Беляков и его фирма принимали участие в организованной в рамках федеральной госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага».

В 2013 году он заключил с заказчиком работ, федеральным госучреждением «Центрреставрация» при Минкульте РФ, договор на восстановление объекта под названием «Келейный корпус кирпичный с ледником», построенного в 1901–1905 годах на территории Свято-Сергиевского скита на острове Большая Муксалма. При этом реконструкцию скита, как полагает следствие, стали выполнять подчиненные господина Белякова «без необходимого образования и квалификации», не соблюдающие как требования проектной техдокументации, так и строительно-реставрационные нормы и правила в целом.

Гендиректор «Архстроймеханизации» тем не менее вел работы на Муксалме более четырех лет, а при расчете с заказчиком еще и увеличил их стоимость на 55,8 млн руб., необоснованно применив к смете повышающие коэффициенты.

Вся эта сумма, по версии следствия, была похищена, а строитель обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил источник “Ъ”, материалы его уголовного дела были переданы в Тушинский райсуд Москвы для рассмотрения по существу. В суде, правда, “Ъ” сообщили, что документы к ним еще не поступили.

Стоит отметить, что еще два года назад «Архстроймеханизация» господина Белякова рекламировала себя в качестве многопрофильной строительной компании с впечатляющим «портфолио». По данным ее руководства, в одной только Москве фирма построила шесть торговых и бизнес-центров, 120 «объектов транспортной инфраструктуры», а также реставрировала особняки в Столешниковом переулке, на Арбате и Остоженке. Как утверждалось на сайте «Архстроймеханизации», 60 ее инженеров и «до тысячи» рабочих готовы были взяться за «самые сложные проекты», в том числе связанные с использованием сведений, составляющих гостайну. Бывшие работники ООО на профильных строительных сайтах характеризовали фирму несколько иначе.

«Компания черная. Зарплату кидают на конверт. Рабочих в штате нет. На конкурсы подают поддельные документы»,— утверждал, например, экс-сотрудник «Архстроймеханизации» по имени Лев.

Так или иначе, но в октябре 2020 года фирма была признана банкротом.

Напомним, программа масштабной реставрации объектов культурного наследия на Соловецких островах стартовала в 2012 году. На ремонт включенных в ее перечень 70 объектов было выделено около 6 млрд руб., однако завершению работ периодически мешали злоупотребления и хищения. Еще в 2016–2017 годах у Минкульта появились претензии к основному тогда производителю работ — ООО «Опрстрой» из Санкт-Петербурга. Проверяющие установили, что исполнитель сорвал сроки, а заодно и завысил сметы, касающиеся работ по восстановлению объектов «Настоятельский корпус» и «Такелажный амбар, Поваренный и Квасоваренный корпуса». Контракты с «Опрстроем» расторгли, а судьбу спорной суммы около 37 млн руб. стороны обсуждали в арбитражах вплоть до весны этого года, когда в компании началась процедура банкротства.

Из-за финансового конфликта Минкульту пришлось сменить и своего представителя на реконструкции — заказчиком работ вместо «Центрреставрации» стала Северо-Западная дирекция министерства. Однако это не помогло. В феврале 2018 года, после проведенных на объекте уже Генпрокуратурой и Счетной палатой проверок, следователь при председателе СКР Сергей Чернышов возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при реализации госпрограммы «Культура России» на Соловках. Его расследование идет до сих пор, но из базового дела генерал периодически выделяет законченные эпизоды для передачи их в суды.

Летом 2020 года было завершено расследование хищений, вероятно совершенных бывшим главой департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимиром Цветновым, его заместителем Павлом Мосоловым и еще тремя аффилированными с ними коммерсантами. По версии СКР, чиновники, вступив в сговор со строителями, включили в программу реконструкции «лишние» объекты, а кроме того, завысили стоимость работ по их восстановлению на 20 млн руб. Предполагаемые подельники сотрудников Минкульта, в свою очередь, подкрепили списки и сметы условно независимыми экспертными заключениями, а затем помогли организаторам хищений легализовать их криминальные доходы.

Сергей Машкин