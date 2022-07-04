Суда прибывают без пошлин

Российские рыбопромышленники, для которых сейчас из-за военных действий на Украине закрываются возможности ремонта и модернизации судов в иностранных портах, рассчитывают сохранить эту практику и сделать ее дешевле. Они пытаются получить право обратного ввоза судов в страны ЕАЭС без таможенных пошлин и выясняют мнение по этому вопросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Позиция ЕЭК может понадобиться не только на будущее, но и в текущих спорах с таможенниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ; в нее входят, в частности, Русская рыбопромышленная компания и ГК «Норебо») члену коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максату Мамытканову. В документе содержится просьба обозначить позицию о возможности беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС транспортных судов, прошедших капитальный ремонт и модернизацию в иностранных портах. В ЕЭК подтвердили “Ъ” получение письма.

Президент АСРФ Алексей Осинцев называет причиной обращения разночтения, возникающие у рыбопромышленников с таможней. Как поясняют в АСРФ, суда, прошедшие в ходе рейда обслуживание или текущий ремонт в иностранных портах, могут прибывать обратно в страны ЕАЭС без уплаты пошлины и НДС. В ассоциации настаивают, что по Таможенному кодексу ЕАЭС для судов, находящихся в международном реестре государств-членов, также предусмотрен льготный механизм при капитальном ремонте и модернизации в портах за границей. Но таможенные органы РФ не учитывают этот пункт и два года назад начали требовать от рыбопромышленников уплату пошлин.

Резонансная для отрасли история произошла в 2021 году с «Арктик Шиппинг» — структурой УК «Норебо». Тогда два судна компании с замороженной рыбой вернулись в Мурманск с порта Велзен в Нидерландах. Таможенники обнаружили на судах новое оборудование и доначислили компании 44 млн руб. в виде ввозных пошлин и НДС (см. “Ъ” от 2 сентября 2021 года). Таможня посчитала это модернизацией судов, а их обратный беспошлинный ввоз в Таможенный союз, по ее мнению, возможен только в случае текущего ремонта. Эту позицию структура «Норебо» пыталась оспорить в арбитражных судах. Две первые инстанции поддержали истца. Но в мае 2022 года арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону таможни. В компании планируют оспорить это решение в Верховном суде.

Складывающаяся таможенная практика может привести к росту финансовой нагрузки на компании отрасли, настаивает заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников: «Теперь они вынуждены при обслуживании судов в иностранных портах и прибытии в российские уплачивать НДС в 20% и пошлину в 5%». Позиция ЕЭК, за которой обратилась АСРФ, может послужить основанием для изменения практики, рассчитывает Алексей Осинцев. Мнение ЕЭК имеет значение и для арбитражных судов, оно будет учтено как позиция вышестоящего таможенного органа на всей территории ЕАЭС, подтверждает руководитель таможенной практики «РИ-консалтинг» Денис Руденко.

В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что знают о проблеме, а Минсельхоз уже разработал проект постановления, предполагающий приостановку до 1 января 2023 года требования о таможенном декларировании судов, модернизированных или отремонтированных за пределами ЕАЭС, для получения разрешения.

На фоне военных действий на Украине и множества западных санкций российские рыбопромышленники уже столкнулись с серьезными проблемами при обслуживании судов в европейских портах. «В некоторых портах (в части стран ЕС.— “Ъ”) ремонт уже закрыт, в некоторых планируют это сделать в ближайшее время»,— говорит Сергей Сенников. Но позицию ЕЭК по части беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС отремонтированных и модернизированных за границей судов, по словам господина Осинцева, «необходимо уточнить на будущее».

До этого рыбодобытчики уже добились через ЕЭК беспошлинного ввоза в страны ЕАЭС рефрижераторных контейнеров, напоминает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его мнению, в текущей ситуации логично дать послабления и для ввоза модернизированного флота, так как большинство судов и оборудования — иностранного происхождения.

Алексей Полухин