«Союзмультфильм» уфильмил «Пингвина»

Создателям детского телеканала «Пингвин» не удалось оспорить в суде права «Союзмультфильма» на «золотую коллекцию» советских мультфильмов и, в частности, персонаж ленты «Приключения пингвиненка Лоло», выходившей в 1986–1987 годах. У истца есть возможность продолжить разбирательство в рамках другого, арбитражного спора. Но юристы считают шансы минимальными, особенно с учетом того, что истец представляет телеканал из «недружественной» Латвии. «Пингвин», со своей стороны, надеется на успех в международных судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Теледистрибьюция» в просьбе признать недействительным отказ Роспатента зарегистрировать товарный знак «Телеканал Пингвин Лоло». Ведомство сослалось на возражение «Союзмультфильма», владеющего правами на одноименный персонаж. Решение вынесено 24 июня и опубликовано в базе арбитража.

«Теледистрибьюция» представляет в России детский телеканал «Пингвин» (раньше назывался «Пингвин Лоло»), созданный в Латвии в 2010 году продюсером Константином Ведерниковым. Как писал “Ъ” 9 октября 2020 года, в рамках разбирательства ООО требовало вовсе оспорить в суде право «Союзмультфильма» на всю его «золотую коллекцию» анимации.

Речь шла о том, чтобы признать недействительной сделку от 2011 года о переходе прав на 1,3 тыс. мультфильмов, созданных с 1936 по 2003 год, от ФГУП «Объединенная государственная коллекция» (ОГК) к ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"». Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 24 июня отмечает, что недействительность сделки «не была установлена в предусмотренном законом порядке».

Это не первый раз, когда споры по поводу товарных знаков «Союзмультфильма» доходят до суда. Еще в 2013 году сделку о переходе прав от ОГК к ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"» хотел оспорить Госфильмофонд: в иске говорилось, что права на мультфильмы по закону должны были быть переданы ему. Но в 2014 году Госфильмофонд сам отказался от иска, и дело было прекращено. Затем споры возникали с частными компаниями, которые утверждали, что договаривались о праве на персонажи с художниками-постановщиками. Например, в 2018 году студия выиграла дело по поводу использования изображения Винни Пуха компанией «Алвега», а в 2019 году — сходный с издательством «Самовар» по поводу «Маугли».

В 2020 году представители телеканала называли целью разбирательств судебный акт о том, что «Союзмультфильм» не владеет исключительными правами на советские мультфильмы. Но в студии уверены в прочности своих позиций: «У "Союзмультфильма" исходно отсутствовал какой-либо риск относительно прав на "золотую коллекцию". Указанные "громкие" доводы мы оцениваем как направленные на затягивание судебного разбирательства, что не раз допускалось со стороны "Теледистрибьюции"».

Истец может обжаловать принятое решение по «Пингвиненку Лоло» в течение двух месяцев. Из решения суда также следует, что сделку о переходе прав от 2011 года «Теледистрибьюция» может оспорить в рамках другого дела, которое рассматривается Арбитражным судом Псковской области с марта 2020 года и было приостановлено.

В текущем деле суд по интеллектуальным правам не стал давать никакой оценки сделке 2011 года, и это оставляет телеканалу поле для маневра — если телеканалу удастся оспорить сделку, он может попытаться пересмотреть решение суда по товарному знаку, пояснила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

В то же время эксперты считают шансы телеканала на успех невысокими. Права «Теледистрибьюции» соглашением между ОГК и «Союзмультфильмом» никак не нарушены, поэтому они не могут оспорить этот договор, считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Вероятность победы «Теледистрибьюции» снижается и «на фоне текущих событий», считает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов: «Вероятность того, что лицо из недружественной юрисдикции добьется лишения прав ФГУП "Киностудия «Союзмультфильм»" минимальны».

Но истцы не оставляют надежды. Представитель телеканала сообщил “Ъ”, что подан иск к юрлицам «Союзмультфильма» и Госфильмофонду в ЕС: «Он принят к рассмотрению, в настоящее время суд извещает организации посредством международной процедуры». В «Союзмультфильме» говорят, что не знают про иски, однако рисков для себя не видят. В Госфильмофонде вечером в пятницу на запрос “Ъ” не ответили. Господин Семенов полагает, что вопрос «неподсуден судам ЕС».

Валерия Лебедева