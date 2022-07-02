Смех в главной роли

В российский прокат вышла комедия аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона «Главная роль». Посмеяться над своей ролью в кино и в жизни предлагает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Лола Куэвас (Пенелопа Крус) заставляет своих актеров (Антонио Бандерас и Оскар Мартинес) читать реплики, сидя под пятитонным камнем

Фото: The MediaPro Studio Режиссер Лола Куэвас (Пенелопа Крус) заставляет своих актеров (Антонио Бандерас и Оскар Мартинес) читать реплики, сидя под пятитонным камнем

Фото: The MediaPro Studio

«Главная роль» — редкий образец классической комедии характеров. В центре сюжета таких характеров три — но это вовсе не мелодраматический любовный треугольник. Любовь, секс тут на периферии, на первом плане — гипертрофированные творческие амбиции, вызывающие такой накал страстей, что любовь отдыхает. Все три главных героя — харизматичные художественные личности, собравшиеся вместе по прихоти четвертого героя — миллиардера Умберто. Достигнув почтенного 80-летнего возраста и желая увековечить себя вкладом в искусство, престарелый денежный мешок решает финансировать и оставить потомкам шедевр артхаусного кино. В качестве режиссера приглашена фаворитка фестивалей, любительница радикальных экспериментов Лола Куэвас, она в свою очередь приводит на съемочную площадку двух актеров-антиподов. Один — театральный гуру, широко известный в узких кругах Иван Торрес, другой — красавчик и секс-символ Феликс Риверо, звезда популярного кино.

Экспансивную Лолу — авангардистку, феминистку, лесбиянку — играет Пенелопа Крус. Надменного и закомплексованного Торреса — аргентинец Оскар Мартинес, уже вошедший в образ интеллектуала благодаря роли нобелевского лауреата в фильме «Почетный гражданин», который сняли те же Гастон Дюпра и Мариано Кон. А в роли окруженной поклонницами кассовой звезды Риверо выступает Антонио Бандерас, безжалостно шаржирующий самого себя.

Мотором комизма становится соперничество двух героев-мужчин — и вовсе не из-за женщины. Невольно вспомнишь афоризм, приписываемый Мерил Стрип: «Актер — меньше чем мужчина; актриса — больше чем женщина». Едва скрывающие свое тщеславие Торрес и Риверо поначалу расшаркиваются друг перед другом, но очень скоро их творческие «эго» взыграют и поставят их примерно в ту же диспозицию, что героев фильма, в котором они снимаются. А это кино про двух братьев, контрастных по своей натуре, испытывающих друг к другу любовь-ненависть и повязанных вечным соперничеством.

В «Главной роли» (в оригинале фильм называется «Официальный конкурс») есть три сцены, достойные войти в анналы комедийного кино всех времен и народов. В одной Торрес—Мартинес проговаривает перед зеркалом свою речь на «Оскаре», от которого намерен публично отказаться. Тот самый Торрес, что на словах презирает дешевую популярность и масскультуру, оказывается, спит и видит свой выход на оскаровскую сцену. В другой сцене Лола на репетиции заставляет актеров читать реплики, сидя под пятитонным камнем, подвешенным прямо над их головами на подъемном кране. В третьей, чтобы вызвать «правдивую эмоцию», режиссерка на глазах своих артистов уничтожает их наградные статуэтки — «Оскары» и «Золотые львы» — в промышленном измельчителе.

Может показаться, что «Главная роль» — гротеск в цветистом стиле Педро Альмодовара, тем более что в фильме заняты актеры, которые обычно у него снимаются, в их числе и Хосе Луис Гомес, играющий миллиардера-финансиста. На самом деле это кино вполне традиционное, тем оно и хорошо, что никому не подражает и ищет источник смешного в реальности, даже если это вторичная реальность сотворения кинематографической иллюзии. Смешное, конечно, при ближайшем рассмотрении оборачивается другой гранью — драматической и печальной. Но первая все равно побеждает, потому картину так легко и приятно смотреть — даже интереснее и приятнее, чем про нее писать. Но это уже проблема кинокритика, которому места в сюжете «Главной роли» не нашлось.