По шагам их узнаете их

Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение об использовании на чемпионате мира-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре, революционной системы определения положения «вне игры». Она, правда, не будет полностью автоматической: судьям, обслуживающим матч, все равно придется подтверждать в неочевидных случаях правильность решений «электроники». Но, как надеются в FIFA, внедрение новой системы позволит снизить количество судейских ошибок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Dabbous / Reuters Фото: Mohammed Dabbous / Reuters

В пятницу Международная федерация футбола сообщила, что одобрила использование на ближайшем чемпионате мира полуавтоматической системы распознавания положения «вне игры». В заявлении FIFA отмечается, что новая система была протестирована на прошлогоднем Кубке арабских наций в Катаре, а также на клубном чемпионате мира, который прошел в ОАЭ в феврале этого года. В ходе испытаний была подтверждена надежность системы.

Отметим, что технология, адаптированная FIFA, не самая простая, так что ожидать ее немедленного внедрения на стадионах по миру не стоит. Схема предусматривает использование 12 камер слежения, которые будут установлены на стадионе. Это весьма непростые устройства, которым под силу отслеживать каждого игрока, находящегося на поле. Причем не просто так, а по 29 индивидуальным точкам и со скоростью 50 кадров в секунду. Это позволит фиксировать положение игрока на поле в каждый момент времени. Кроме того, в сам мяч будет встроен датчик, который будет отправлять данные о его местоположении на поле. Это позволит точно определить точку удара.

При всей своей технологичности и продвинутости система определения положения «вне игры» все же, как сказано в заявлении FIFA, полуавтоматическая, то есть требующая контроля со стороны человека. Фактически она станет частью системы VAR (Video assistant referee, система видеопомощи арбитрам), впервые широко использованной в ходе чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России. «На чемпионате мира в 2018 году FIFA сделала смелый шаг и использовала VAR, что стало очевидным успехом,— отметил президент FIFA Джанни Инфантино.— Система определения офсайда является эволюцией VAR и кульминацией проводимых нами исследований».

Как пояснили в FIFA, система определения офсайда, при выявлении такового, будет оповещать судей, обслуживающих VAR, в «течение секунд» после того, как эпизод произошел. Далее специально назначенный специалист VAR-команды уже в ручном режиме (соответствующие линии, на которые он ориентируется, будет рисовать программное обеспечение, работающее с использованием искусственного интеллекта) примет решение о том, есть ли основания передать эпизод на рассмотрение рефери. Отметим, что реально рассматриваться будут только неочевидные случаи, как происходит и сейчас. Другое дело, что новая система позволит сократить срок принятия решений с нынешних 70 секунд (в среднем) до 20–25 секунд. Как отметил знаменитый в прошлом рефери, глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина, для судей такое сокращение времени принятия решения может показаться незначительным, но для остальных — тренеров, игроков, зрителей — это очень серьезный плюс.

Александр Петров