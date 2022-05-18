Депутаты не побегут впереди трибунала

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Вопреки заявленным накануне планам Госдума в среду не стала рассматривать проект постановления о запрете обмена «нацистских преступников». Таким образом депутаты хотели воспрепятствовать возможному участию в обмене пленными на Украине сдавшихся в Мариуполе бойцов батальона «Азов», но в повестку заседания этот вопрос так и не включили. Как поясняют источники “Ъ”, в ближайшее время эту инициативу рассматривать не будут, хотя концептуально она соответствует позиции властей: пленных с «Азовстали» хотят судить, а не обменивать. Эксперты считают, что принятие такого постановления поставило бы российскому руководству слишком жесткие рамки в переговорах и иных действиях в ходе спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решать судьбу сдавшихся на «Азовстали» украинских военных (на фото) российские власти хотят без участия Госдумы

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP Решать судьбу сдавшихся на «Азовстали» украинских военных (на фото) российские власти хотят без участия Госдумы

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

С предложением принять постановление или закон, запрещающие обмен «нацистских преступников», на пленарном заседании Госдумы 17 мая выступил член фракции «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Анатолий Вассерман. Так он отреагировал на заявления киевских властей о намерении обменять сдавшихся утром того же дня в Мариуполе 265 украинских военных, в том числе бойцов «Азова». Спикер Думы Вячеслав Володин эту идею поддержал, подчеркнув, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену», и поручил комитетам по обороне и по безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение. Вечером того же дня глава комитета по обороне Андрей Картаполов предложил включить проект постановления в план работы на среду.

Депутаты это предложение поддержали, но в повестке пленарного заседания 18 мая этот вопрос так и не появился. Источник “Ъ”, близкий к руководству Думы, заверил, что профильные комитеты, и в первую очередь комитет по обороне, «еще готовят» проект постановления. В самом комитете “Ъ” отказали в каких-либо комментариях. В то же время два источника “Ъ” в «Единой России» сообщили, что планов вносить на рассмотрение палаты такое постановление пока нет. «Это несвоевременно»,— лаконично пояснил один из них. А собеседник “Ъ” в руководстве Думы даже заявил, что спикер Володин поддержал инициативу коллеги Вассермана лишь «из вежливости».

При этом намерений обменивать сдавшихся в Мариуполе украинских военных у российских властей, судя по всему, действительно нет.

Так, утром 18 мая глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что «всех неонацистов из "Азова" нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской народных республиках». Одобряют такой подход и в нижней палате парламента. Например, депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил “Ъ”, что коммунисты идею суда поддерживают. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий одобрил ее еще 17 мая и даже предложил сделать для боевиков «Азова» исключение из моратория на смертную казнь. А секретарь президиума СРЗП Дмитрий Гусев пояснил “Ъ”, что Анатолий Вассерман 17 мая выступил именно с партийной инициативой: «Нацист должен сидеть в тюрьме. Есть, кроме нацистов, обычные военнопленные, вот на них и будем менять».

Источник “Ъ” в администрации президента говорит, что российские власти тоже не отказываются от идеи обязательного суда над представителями «Азова», а гуманное обращение со сдавшимися военными продиктовано тем, что РФ соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. По словам собеседника “Ъ”, именно с помощью суда Россия рассчитывает продемонстрировать международному сообществу доказательства преступлений, совершенных бойцами «Азова». Что же касается инициативы Госдумы с принятием постановления, то она, по словам собеседника, требует тщательной проработки: в данном случае депутаты выступили в верном русле, но «слегка поторопились».

Политолог Алексей Макаркин считает, что принятие сейчас такого постановления ограничило бы властям свободу маневра, потому что такой документ ставит четкие рамки.

«Как определить: пленный — военный преступник или нет? Это тоже может создать непонятную ситуацию»,— отмечает эксперт. По его словам, подобные решения исторически принимают структуры исполнительной власти, и ситуации для них бывают совершенно разными. Например, в середине 1950-х годов СССР захотел нормализовать отношения с ФРГ, а Германия в качестве условия выдвинула возвращение всех немецких пленных, напоминает господин Макаркин: «Спустя десять лет после окончания войны из них остались только те, кто был осужден советским судом как военные преступники — в основном генералы. Советское руководство решило их отпустить. И я сам задумываюсь, как бы отреагировали советские граждане, если бы знали об этом решении. Но так их поставили перед фактом и особо громко об этом не говорили». Конечно, в России сложно найти человека, кто одобрял бы военные преступления, но есть и такие вот прагматичные нюансы, заключает господин Макаркин.

По мнению политконсультанта Евгения Минченко, сейчас трудно оценить правильность решения о запрете обмена «азовцев», потому что мы не знаем, какие именно ведутся переговоры и какие размены обсуждаются.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Елена Рожкова, Андрей Винокуров