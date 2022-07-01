Аграриям подсадят российское

Высокая зависимость от иностранных семян на фоне возможного ухода их поставщиков с российского рынка вынуждает Минсельхоз активно стимулировать переход аграриев на местные гибриды. Региональным органам АПК поручено провести переговоры с сельхозпроизводителями, чтобы те в первую очередь закупали российские семена, а их доля к 2024 году достигла 75%. Урожайность российских семян на 20–30% ниже импортных, зато местные гибриды гарантируют урожай в зоне рискованного земледелия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Минсельхоз намерен стимулировать производителей кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы покупать в приоритетном порядке российские семена в рамках посевной кампании 2023 года. На совещании 28 июня министерство уже дало поручение региональным органам АПК провести переговоры с аграриями, рассказали “Ъ” источники. Требовать закупать российские семена будут «директивно», указывает один из источников “Ъ”. До августа планируется сформировать план закупок семян в разрезе регионов, уточняет он. В Минсельхозе “Ъ” оперативно не ответили.

Меры вызваны обеспокоенностью Минсельхоза низким уровнем самообеспеченности российскими семенами. По оценкам президента Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игоря Лобача, российские производители кукурузы обеспечены местными семенами на 47–52%, подсолнечника — 23–25%. Источник “Ъ” на рынке говорит, что в случае со свеклой зависимость от импорта достигает почти 100%.

По словам собеседников “Ъ”, в Минсельхозе опасаются рисков в связи с уходом иностранных поставщиков семян с российского рынка, что приведет к сложностям с посевными кампаниями будущих лет. Источник “Ъ” добавляет, что с помощью обсуждаемых методов Минсельхоз хочет обеспечить российским поставщикам семян стопроцентный спрос, чтобы дать тем средства для расширения производства. В крайнем случае регулятор готов вводить и временный запрет импорта семян, уточняют собеседники “Ъ”. К 2024 году Минсельхоз намерен поднять уровень обеспеченности собственными семенами минимум до 75%. В случае кукурузы добиться заявленного уровня обеспеченности можно к 2024 году, подсолнечника — за два-три года, отмечает Игорь Лобач.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что часть иностранных компаний действительно задумывается об уходе из РФ. В Bayer, одном из крупнейших поставщиков семян, сообщали, что будут принимать решения о поставках на будущую посевную кампанию для российских аграриев исходя из развития ситуации с военными действиями на Украине. В Bayer отказались от комментариев.

Как отмечает господин Сизов, российские сельхозпроизводители выбирали бы местные семена, если бы те были соответствующего качества. Создать современное производство семян высокой продуктивности с прицелом исключительно на российский рынок крайне сложно, указывает он. По словам эксперта, существует несколько компаний, которые работают на весь мировой рынок семян и средств защиты растений, что и позволяет им вкладывать огромные средства в научные разработки и достигать высоких уровней продуктивности. Хотя Игорь Лобач указывает, что уже сейчас ряд российских гибридов кукурузы по популярности входят в десятку в мире, а подсолнечника — в двадцатку, при этом стоимость местных семян в три—пять меньше иностранных.

Российские семена в среднем действительно имеют меньшую продуктивность, чем иностранные, соглашается собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов. Но их преимущество — гарантированный урожай в зонах рискованного земледелия, указывает он. В ГК «Русагро» доля импортных семян приближается к 100%, поскольку их урожайность на 20–30% выше российских, передал представитель группы.

Андрей Сизов добавляет, что неясно и как юридически заставить аграриев покупать местные семена, а также как контролировать исполнение таких указаний, учитывая, что в стране есть более 100 тыс. сельхозпроизводителей. Игорь Лобач считает, что можно поддержать напрямую российские селекционные центры. Об этом же говорит и представитель «Русагро». Сама группа с 2017 года развивает селекционно-генетический центр с компанией «Щелково Агрохим» для разработки гибридов семян свеклы. А источник “Ъ” добавляет, что Минсельхозом также рассматривается возможность выделения льготных кредитов на посевную с привязкой к площадям, засаженным местными семенами.

Алексей Полухин