11,439 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе—апреле 2022 года, сообщил Росстат. Это на 51% больше, чем было по итогам четырех месяцев 2021 года (7,562 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 38,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 13,721 трлн руб., а 17,1 тыс.— убыток на общую сумму 2,282 трлн руб. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 3,623 трлн руб. (на 55% больше, чем годом ранее), в торговле — 3,239 трлн руб. (плюс 89%) и в сфере добычи полезных ископаемых — 3,114 трлн руб. (плюс 92%).