104,3 миллиарда долларов составил дефицит товарного торгового баланса в США в мае 2022 года. Это на 2,2% меньше результата апреля и на 16,8% — марта этого года, следует из данных Минторга США. В мае американский экспорт вырос на 1,2%, до $176,6 млрд, за счет увеличения поставок сырья (включая нефтепродукты) и роста объемов отгрузки потребительских товаров и автотранспорта. Импорт товаров в США сократился на 0,1%, до $280,9 млрд, на фоне сохранения режима локдауна в Китае. Ранее в правительстве США говорили, что пошлины на ряд товаров из КНР могут быть снижены, так как они увеличивают издержки для потребителей и повышают инфляцию. Ответное снижение тарифов позволит США увеличить экспорт в Китай.