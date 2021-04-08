Инвесторам распахнули БПИФы

Управляющая компания «Атон-Менеджмент» зарегистрировала правила сразу 16 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов). С учетом активного роста рынка и притока на него частных инвесторов компания может рассчитывать на их интерес. Но переманить клиентов у конкурентов будет непросто, так как многие обладают собственной развернутой линейкой ПИФов.

Как рассказали “Ъ” несколько участников рынка коллективных инвестиций, «Атон-Менеджмент» выходит в сегмент биржевых фондов с широкой линейкой фондов. По словам собеседника в крупной управляющей компании, 25 марта «Атон» зарегистрировал правила 16 фондов, в том числе три фонда облигаций, как российских, так и иностранных эмитентов, 12 фондов акций с различной географией инвестирования (США, развивающиеся рынки), секторами экономики и валютами (доллар и рубли), а также один товарный фонд, ориентированный на серебро. Торги фондами начнутся в ближайшие недели, уточнил другой источник на рынке.

В «Атоне» подтвердили регистрацию правил БПИФов, а также уточнили, что в ЦБ на рассмотрении находятся правила еще одного фонда — «Атон-Дивиденды». По словам руководителя трейдинга инвестгруппы «Атон» Ярослава Подсеваткина, вывод фондов на Московской бирже будет проводиться с 15 по 29 апреля и будет происходить траншами. «Мы целенаправленно старались избежать повторения уже существующих на российском рынке БПИФов»,— отмечает господин Подсеваткин. Маркет-мейкером фондов выступил брокер «Атон», который в настоящее время является маркет-мейкером по 22 биржевым фондам других управляющих компаний.

Этот сегмент, находящийся на стыке рынка коллективных инвестиций и брокерских услуг, оказался весьма популярным в прошлом году. Однако такого масштабного запуска фондов одной управляющей компанией еще не было. В лучшем случае компании выводили на биржу одновременно два-три фонда. В целом за 2020 год девять управляющих компаний начали торги на Московской бирже 20 новых БПИФов, сейчас их число достигло 42.

По данным Investfunds, за минувший год частные инвесторы вложили в БПИФы более 60 млрд руб., что в четыре с половиной раза больше, чем за предыдущий год. По данным биржи, за 2020 год было открыто почти 5 млн уникальных брокерских счетов, их общее количество приблизилось к 9 млн шт., при этом количество инвесторов, имеющих в портфелях БПИФы, выросло со 100 тыс. до 1 млн человек. По итогам первого квартала держателями БПИФов стали 1,25 млн человек.

В таких рыночных условиях, по мнению участников рынка, «Атон» может рассчитывать на привлечения в БПИФы как собственных клиентов, так и клиентов сторонних игроков. «У всех управляющих компаний, создающих БПИФы, своя стратегия продвижения: кто-то ориентируется на внутригрупповых брокерских клиентов, кто-то — на использование этих инструментов в своих стратегиях доверительного управления, а кто-то — на сторонних инвесторов»,— отмечает заместитель президента—председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов.

По словам исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, брокеры заинтересованы в том, чтобы у инвесторов и клиентов был широкий выбор продуктов, и в мобильном приложении ВТБ дается доступ ко всем торгуемым биржевым фондам и ETF.

При этом на рынке не ждут высокого интереса к новым продуктам со стороны клиентов сторонних УК. По мнению исполнительного директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Василия Илларионова, сейчас сложно заинтересовать сторонних клиентов, нужно действительно интересное решение.

«В связи с тем, что рынок БПИФов небольшой, управляющие работают по принципу закрытой архитектуры. Только на следующем этапе развития, когда количество и разнообразие фондов будет достаточным, можно ждать перехода на открытую архитектуру и включение БПИФов от других УК»,— рассказала глава «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. Расширять продуктовую линейку намерены все опрошенные участники рынка, но никто не готов повторять достижение «Атона».

Виталий Гайдаев