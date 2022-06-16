Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Карты позвали к телефону

Банк России ищет замену ApplePay и GooglePay

ЦБ прорабатывает возможность создания универсального платежного приложения для смартфона, к которому можно было бы привязать выпущенные российскими банками карты международных платежных систем. Один из вариантов — доработка «СБПэй», который сейчас внедряется банками. Однако есть риск, что в результате этот платежный сервис, который остается единственным в России, действующим на смартфонах Apple, тоже будет заблокирован.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила на ПМЭФ, что регулятор обсуждает с банками создание унифицированного платежного приложения — эту идею выдвинул один из участников рынка. По словам источника “Ъ”, вопрос поднимался на встрече банкиров с ЦБ 15 июня, его поднял «один из крупных эмитентов карт международных платежных систем». Другой собеседник “Ъ”, присутствовавший на встрече, утверждает, что обсуждалась возможность реализовать такой проект на базе сервиса «СБПэй». В Сбербанке, Альфа-банке и Тинькофф-банке не ответили на запросы “Ъ”.

ПМЭФ-2022. День второй. Главное

Читать далее

Суть в том, что нужно приложение, к которому можно было бы привязать карты Visa и Mastercard, поясняют собеседники “Ъ”. Сегодня в РФ ими можно оплачивать товары и услуги, но нет ни одного распространенного Pay-сервиса, который позволил сделать это с помощью смартфона, к чему уже привыкли россияне. В марте ApplePay и GooglePay оказались фактически недоступны российским пользователям, SamsungPay позволяет привязывать только карты «Мир». Существующие сервисы «СберПэй» или «Тинькофф-пэй» работают в онлайн-магазинах, но не на кассах и терминалах, а первый недоступен на устройствах Apple. Офлайн можно использовать «Мир-Пэй», но к нему подключаются только карты «Мир».

Между тем, сообщил на ПМЭФ глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, по количеству карт доля российской платежной системы все еще составляет на рынке только 35%, а по объему операций — 27%.

Таким образом, на карты международных платежных систем приходится 65% по количеству и более 70% по объему платежей.

По словам источников “Ъ” на рынке, «СБПэй» исходно не предназначен для работы через карточную платежную систему. Сервис настроен на перевод со счета физлица на счет юрлица через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Однако технически его возможно доработать, чтобы решить и задачу оплаты картой. Как пояснил один из собеседников “Ъ”, в «СБПэй» тогда появятся два канала, по каждому из которых может пойти платеж. На кассе покупатель будет определять, через какую систему хочет заплатить — СБП или карту.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что единое приложение сейчас уже выглядит «традиционным решением». «Логично делать его на базе НСПК — у нее есть шлюзы со всеми банками и минимален объем затрат на запуск проекта»,— полагает эксперт. По его словам, интерфейс «СБПэй» опирается на внутренние конструкции НСПК и стоимость доработки не должна быть высокой.

ЦБ готов поддержать местных производителей карт при разумной цене

Однако у такого варианта есть и ряд серьезных минусов. Во-первых, далеко не все банки реализовали у себя возможность использования «СБПэй». Даже Владимир Комлев ожидает его массового распространения лишь к концу года. Кроме того, многие POS-терминалы не приспособлены для приема оплаты с помощью «СБПэй», и на их перенастройку для работы с сервисом могут, по словам источников “Ъ”, понадобиться месяцы. Более того, уточняют участники рынка, для каждого типа POS-терминалов технологию требуется протестировать, получить одобрение НСПК и только после этого внедрять.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков сомневается, что ЦБ за короткий срок может «наработать компетенции по платежным продуктам на основе электронных кошельков и их коммерческого использования». Виктор Достов считает существенным отрицательным фактором и то, что банки «перестанут конкурировать собственными интерфейсами и лишатся мотивации к созданию более "умных" платежных приложений». Пострадать могут и клиенты. Сейчас «СБПэй» является единственным платежным сервисом в России, который действует на смартфонах Apple. Но если начать загружать в него «национализированные» карты международных платежных систем, то сервис могут заблокировать, как ряд других российских приложений, опасаются участники рынка.

Максим Буйлов

Фотогалерея

ПМЭФ–2022

Предыдущая фотография
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин на сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий»

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин на сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (второй слева)

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (слева)

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (в центре)

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарной сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры»

Слева направо: министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарной сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и глава ДНР Денис Пушилин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на пленарной сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на пленарной сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания «Лекарственная безопасность: в основе сотрудничества — принцип гуманизма»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания «Лекарственная безопасность: в основе сотрудничества — принцип гуманизма»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании договора о строительстве торгово-развлекательного комплекса в поселке Новосаратовка, инвестором в котором стал певец Филипп Киркоров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании договора о строительстве торгово-развлекательного комплекса в поселке Новосаратовка, инвестором в котором стал певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин на сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарной сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на пленарной сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания «Лекарственная безопасность: в основе сотрудничества — принцип гуманизма»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании договора о строительстве торгово-развлекательного комплекса в поселке Новосаратовка, инвестором в котором стал певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...