Карты позвали к телефону

ЦБ прорабатывает возможность создания универсального платежного приложения для смартфона, к которому можно было бы привязать выпущенные российскими банками карты международных платежных систем. Один из вариантов — доработка «СБПэй», который сейчас внедряется банками. Однако есть риск, что в результате этот платежный сервис, который остается единственным в России, действующим на смартфонах Apple, тоже будет заблокирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила на ПМЭФ, что регулятор обсуждает с банками создание унифицированного платежного приложения — эту идею выдвинул один из участников рынка. По словам источника “Ъ”, вопрос поднимался на встрече банкиров с ЦБ 15 июня, его поднял «один из крупных эмитентов карт международных платежных систем». Другой собеседник “Ъ”, присутствовавший на встрече, утверждает, что обсуждалась возможность реализовать такой проект на базе сервиса «СБПэй». В Сбербанке, Альфа-банке и Тинькофф-банке не ответили на запросы “Ъ”.

Суть в том, что нужно приложение, к которому можно было бы привязать карты Visa и Mastercard, поясняют собеседники “Ъ”. Сегодня в РФ ими можно оплачивать товары и услуги, но нет ни одного распространенного Pay-сервиса, который позволил сделать это с помощью смартфона, к чему уже привыкли россияне. В марте ApplePay и GooglePay оказались фактически недоступны российским пользователям, SamsungPay позволяет привязывать только карты «Мир». Существующие сервисы «СберПэй» или «Тинькофф-пэй» работают в онлайн-магазинах, но не на кассах и терминалах, а первый недоступен на устройствах Apple. Офлайн можно использовать «Мир-Пэй», но к нему подключаются только карты «Мир».

Между тем, сообщил на ПМЭФ глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, по количеству карт доля российской платежной системы все еще составляет на рынке только 35%, а по объему операций — 27%.

Таким образом, на карты международных платежных систем приходится 65% по количеству и более 70% по объему платежей.

По словам источников “Ъ” на рынке, «СБПэй» исходно не предназначен для работы через карточную платежную систему. Сервис настроен на перевод со счета физлица на счет юрлица через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Однако технически его возможно доработать, чтобы решить и задачу оплаты картой. Как пояснил один из собеседников “Ъ”, в «СБПэй» тогда появятся два канала, по каждому из которых может пойти платеж. На кассе покупатель будет определять, через какую систему хочет заплатить — СБП или карту.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что единое приложение сейчас уже выглядит «традиционным решением». «Логично делать его на базе НСПК — у нее есть шлюзы со всеми банками и минимален объем затрат на запуск проекта»,— полагает эксперт. По его словам, интерфейс «СБПэй» опирается на внутренние конструкции НСПК и стоимость доработки не должна быть высокой.

Однако у такого варианта есть и ряд серьезных минусов. Во-первых, далеко не все банки реализовали у себя возможность использования «СБПэй». Даже Владимир Комлев ожидает его массового распространения лишь к концу года. Кроме того, многие POS-терминалы не приспособлены для приема оплаты с помощью «СБПэй», и на их перенастройку для работы с сервисом могут, по словам источников “Ъ”, понадобиться месяцы. Более того, уточняют участники рынка, для каждого типа POS-терминалов технологию требуется протестировать, получить одобрение НСПК и только после этого внедрять.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков сомневается, что ЦБ за короткий срок может «наработать компетенции по платежным продуктам на основе электронных кошельков и их коммерческого использования». Виктор Достов считает существенным отрицательным фактором и то, что банки «перестанут конкурировать собственными интерфейсами и лишатся мотивации к созданию более "умных" платежных приложений». Пострадать могут и клиенты. Сейчас «СБПэй» является единственным платежным сервисом в России, который действует на смартфонах Apple. Но если начать загружать в него «национализированные» карты международных платежных систем, то сервис могут заблокировать, как ряд других российских приложений, опасаются участники рынка.

Максим Буйлов