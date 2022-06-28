На Wimbledon посеян вирус

Одним из главных событий второго дня проходящего в Лондоне Уимблдонского турнира стала непростая победа, одержанная в первом круге его двукратным чемпионом Рафаэлем Надалем над аргентинцем Франсиско Черундоло. Во втором круге соперником знаменитого испанца, который в нынешнем сезоне уже победил на Открытых чемпионатах Австралии и Франции, претендуя, таким образом, на календарный Большой шлем, будет литовец Ричардас Беранкис. Тем временем из-за положительных тестов на коронавирус с соревнований снялись сразу два сильных теннисиста, которые могли представлять опасность для Надаля на более поздних стадиях: хорват Марин Чилич и итальянец Маттео Берреттини, по разу доходившие на Wimbledon до финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нелегкая победа в первом круге Wimbledon над аргентинцем Франсиско Черундоло позволила Рафаэлю Надалю продлить свою беспроигрышную серию на турнирах Большого шлема до 15 матчей

Фото: Toby Melville, Reuters Нелегкая победа в первом круге Wimbledon над аргентинцем Франсиско Черундоло позволила Рафаэлю Надалю продлить свою беспроигрышную серию на турнирах Большого шлема до 15 матчей

Фото: Toby Melville, Reuters

Перед началом второго дня Wimbledon стало ясно, что одним из важнейших факторов, способных повлиять на результаты турнира, неожиданно может оказаться коронавирус. О положительном тесте хорвата Марина Чилича, финалиста лондонского мейджора 2017 года, было объявлено еще в понедельник поздно вечером. А во вторник выяснилось, что по той же самой причине на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса не сможет сыграть итальянец Маттео Берреттини — прошлогодний финалист и один из самых успешных «травяных» игроков последних лет, выигравший на этом покрытии четыре титула, в том числе два — в Штутгарте и Лондоне — совсем недавно. По итогам жеребьевки оба этих теннисиста попали в нижнюю половину сетки вместе с «посеянным» под вторым номером Рафаэлем Надалем. Причем если с Берреттини он мог встретиться лишь в полуфинале, то с Чиличем — уже в четвертом круге, и, судя по последним выступлениям хорвата, который находится на подъеме и недавно впервые в своей карьере вышел в полуфинал Roland Garros, этот матч мог бы получиться интригующим.

Несколько дней назад в Лондоне Надаль и Берреттини пересекались на тренировках, однако на данный момент со здоровьем испанца все в порядке. Не болит у него вроде бы и хронически травмированная левая ступня, о которой то и дело заходила речь на победном для Надаля Roland Garros. Получить турнирную практику на траве испанцу, правда, не удалось, однако начинать Wimbledon с чистого листа ему не впервой. Более того, накануне старта один из тренеров Надаля, экс первая ракетка мира Карлос Мойя, заявил, что выиграть все четыре мейджора за сезон для его подопечного вполне реальная цель, хотя он на ней и не зацикливается.

Говорить на эту тему, конечно, рановато. На пути к достижению, которое в прошлом году не покорилось Новаку Джоковичу, 36-летний чемпион должен преодолеть еще массу испытаний. К тому же Wimbledon не покорялся Надалю уже очень долго — с 2010 года, а на US Open, как правило, высока вероятность рецидива одной из его застарелых травм. Впрочем, теперь можно сказать, что с арифметической точки зрения экватор уже пройден. После победы над аргентинцем Франсиско Черундоло, добившимся серьезного прогресса в последние месяцы и занимающим в мировом рейтинге 41-е место, до календарного Большого шлема Надалю осталось выиграть 13 матчей из 15.

Эта встреча на Центральном корте Wimbledon, которому, кстати, в этом году исполняется ровно 100 лет, оставила двоякое впечатление. Выполнив свою задачу, Надаль в целом был не очень стабилен. Играя с соперником, который проводил на турнирах Большого шлема лишь второй матч, он отдал третий сет, по ходу которого, кстати, один раз здорово поскользнулся, заставив ахнуть трибуны, да и в четвертом отставал с брейком. Более того, по итогам матча, продолжавшегося более трех с половиной часов, Черундоло превзошел Надаля по количеству заработанных брейк-пойнтов (18 против 14) и очков, выигранных ударами навылет (30 против 23). И если бы не большое количество брака, которое еще довольно молодой 23-летний игрок допускал при ударах слева, а также его психологическая нестабильность, дело вполне могло дойти до пятой партии.

Главный положительный момент для Надаля сейчас состоит в том, что его следующим соперником будет 106-я ракетка мира литовец Ричардас Беранкис, который в свои 32 года ни разу не проходил на Wimbledon в третий круг и при всем желании едва ли сумеет доставить ему серьезные проблемы. Подобные матчи — отличный способ набрать хорошую форму к началу второй недели, когда придется иметь дело с более серьезными оппонентами, среди которых, впрочем, уже точно не будет ни Чилича с Берреттини, ни девятой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима. Канадец теоретически выходил на Надаля в четвертьфинале, но во вторник в четырех сетах за четыре с лишним часа уступил обладающему отличной подачей американцу Максиму Кресси.

Евгений Федяков

Теннисные рейтинги Рейтинг АТР 1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7955 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030. 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770. 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525. 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5150. 6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050. 7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4890. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3870. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3735. 11 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 3480. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3200. 13 (13). Янник Синнер (Италия) — 3185. 14 (14). Тейлор Фриц (США) — 3045. 15 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2325. 16 (16). Денис Шаповалов (Канада) — 2293. 17 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2200. 18 (18). Рейлли Опелка (США) — 2100. 19 (20). Роберто Баутиста Агут — 2008. 20 (19). Пабло Карреньо Буста (оба — Испания) — 1930… 22 (22). Карен Хачанов — 1755... 42 (43). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1068. Рейтинг WTA 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8576 очков. 2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340. 3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4306. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205. 6 (6) Арина Соболенко (Белоруссия) — 4046. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777. 8 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3255. 9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015. 11 (11). Эмма Радукану (Великобритания) — 2952. 12 (12). Коко Гауфф (США) — 2886. 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2645. 14 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2593. 15 (16). Лейла Фернандес (Канада) — 2590. 16 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2585. 17 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 2431. 18 (19). Симона Халеп (Румыния) — 2315. 19 (18). Анжелик Кербер (Германия) — 2199. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2086… 21 (22). Вероника Кудерметова — 2045... 30 (28). Екатерина Александрова — 1706… 47 (47). Людмила Самсонова (все — Россия) — 1210. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.