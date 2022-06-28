Россия не отцепляется от Европы

Российские машиностроители хотят запретить импорт и продажу в РФ прицепной техники из «недружественных стран» и повысить утильсбор на нее в шесть раз. В «Росспецмаше» подчеркивают, что, несмотря на санкции, спрос на российскую технику падает, а сама она дорожает из-за проблем с поставками комплектующих, тогда как крепкий рубль способствует импорту. Впрочем, по данным статистики, импорт прицепной техники как из ЕС, так и из Турции падает, а участники рынка видят восстановление спроса только на технику для стройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Росспецмаш» обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением запретить ввоз и реализацию в РФ прицепов и полуприцепов из «недружественных стран». Заместитель главы ассоциации Вячеслав Пронин пояснил, что необходимо «не выдавать электронный ПТС на такую технику». В аппарате премьера подтвердили получение письма.

В обращении (есть у “Ъ”) говорится, что платежеспособный спрос на технику упал из-за ограничений на перевозки автотранспортом, падения грузооборота и дорогого финансирования — «число заказов в мае—июне 2022 года обрушилось в три-восемь раз в зависимости от вида продукции». При этом прицепы и полуприцепы российского производства дорожают на фоне усложнения логистики и перестройки производственных цепочек, в результате происходит «вынужденное снижение потребительских свойств отечественных машин из-за запрета поставок компонентов мировых брендов» — электронных систем управления тормозами, шин, высокопрочных сталей. В таких условиях, утверждают в ассоциации, осложнилась борьба за российского клиента «со стороны производителей из Германии и Польши, которые, несмотря на санкционные и контрсанкционные ограничения, свободно поставляют свою продукцию».

В первом квартале рынок новой прицепной техники в РФ вырос примерно на 24%, до 10,1 тыс. штук, подсчитали в Russian Automotive Market Research. Рынок подержанных прицепов сократился на 13,4%, до 16,6 тыс. штук. При этом к весне темпы роста продаж новых прицепов и полуприцепов значительно замедлились: с 40,3% в феврале до 5,4% в марте. Лидер рынка — отечественный «Тонар» (рост на 52,9%, 1,5 тыс. штук), далее идут Schmitz (на 7,9%, 1,2 тыс. штук) и Krone (на 11,1%, 591 штука). Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что по итогам 2021 года в РФ было продано 37,5 тыс. единиц новой прицепной техники (возраст до года). Основными игроками на рынке были Schmitz Cargobull с долей примерно в 15%, «Тонар» — около 13%, Krone — около 10%, «НефАЗ» — около 7%.

Санкции ЕС запрещают поставки в РФ некоторых прицепов и полуприцепов, среди которых в том числе полуприцепы для транспортировки товаров. Их импорт из ЕС сократился еще до объявления о санкциях с €26 млн в феврале до €2,4 млн в марте, в апреле — до €1,6 млн. Также упали и отгрузки в Белоруссию с €3,9 млн в феврале до €0,3 млн в апреле.

«Поставщики из недружественных стран прерывают поставки необходимых материалов, при этом готовая продукция из этих стран продолжает поступать на российский рынок,— утверждает глава производителя прицепов "Грюнвальд" Алексей Драч.—Текущий курс рубля, доступность лучших мировых компонентов и возможность доставлять готовую продукцию европейскими транспортными компаниями на территорию РФ — все это ставит российских производителей в заведомо невыгодное положение».

В «Росспецмаше» отмечают, что конкуренция со стороны компаний из стран, не присоединившихся к санкциям против РФ, тоже возросла. Как пояснил “Ъ” Вячеслав Пронин, «мы видим фотографии колонн техники из ЕС и поставки из Турции, которые привлекательны из-за укрепления рубля и имеют доступ ко всем комплектующим». Поставки из Китая практически незначимы, добавляет он. Согласно таможенной статистике Турции, отгрузки прицепов и полуприцепов в РФ упали до €1 млн в марте и €1,3 млн в апреле против €5,2 млн в феврале. Отгрузки из Китая восстанавливались с апреля и в мае ($135,4 тыс.) превысили объемы февраля ($113,9 тыс.), хотя это все равно значительно ниже импорта из ЕС или Турции.

Помимо запрета ввоза в «Росспецмаше» предлагают увеличить утильсбор на прицепы и полуприцепы до 600 тыс. руб., что составит «не более 20% от их стоимости». Сейчас размер утильсбора на новые полуприцепы составляет 96 тыс. руб. (базовая ставка — 150 тыс. руб., коэффициент — 0,64). Это аналогично предложениям Минпромторга в 2021 году, которые впоследствии были свернуты.

Представитель ассоциации «Спецавтопром» говорит, что уже обращался в Госдуму, правительство и Минпромторг с предложением ограничить импорт полуприцепов в РФ из «недружественных стран». По его словам, в рамках санкций ЕС под один из запретов попал код, к которому относятся осевые агрегаты для полуприцепов, после чего SAF и BPV приостановили поставки, но затем было решено, что это не высокотехнологичная продукция, и их импорт был возобновлен. «Падение поставок готовой продукции в первую очередь связано с отсутствием спроса на рынке РФ»,— добавляет собеседник “Ъ”.

В мае заказ ряда предприятий был нулевым, тогда как в июне по мере снижения ставок лизинговых компаний после снижения ключевой ставки ЦБ пошли заказы по полуприцепам для строительства, говорит представитель ассоциации: «Но по транспорту — рефрижераторы, шторные, бортовые и другие — взрывного спроса не ожидается. Стоит учесть прогнозы о большом количестве банкротств различных организаций, в первую очередь малого бизнеса, следовательно, их автопарк будет пущен с молотка». При этом кратное увеличение утильсбора, учитывая, что его компенсируют российским производителям с задержкой, «ставит под вопрос будущее российских производств полуприцепов», считает он.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов говорит, что компания использует удлиненные изотермические и тентованные полуприцепы с четырьмя осями российского производства. Но, отмечает он, «отечественные производители делают российские полуприцепы из зарубежных комплектующих», а сейчас их не хватает.

«При недостатке отечественных полуприцепов дополнительный утильсбор будет оплачивать также покупатель, затем эти расходы войдут в стоимость логистических услуг. Не думаю, что это уместная мера, особенно в текущей ситуации»,— поясняет господин Миронов. В совокупности, из-за роста расходов в том числе на запчасти, себестоимость перевозки в феврале—июне поднялась в среднем на 12%, рассказывает гендиректор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

Дмитрий Бабанский отмечает, что производство в России компонентов для прицепной техники потребует гарантированного сбыта, который можно обеспечить «прежде всего за счет защиты рынка». При этом он полагает, что повышение утильсбора должно касаться только модификаций, которые производятся внутри страны.

Ольга Никитина, Наталья Скорлыгина