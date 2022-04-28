Список на выход

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Желание ЦБ обезопасить руководство и собственников поднадзорных кредитных организаций от негативного влияния блокирующих санкций путем засекречивания информации о контролирующих лицах, совете директоров и правлении банков, похоже, не достигает поставленной цели. И не всегда спасает топ-менеджеров от попадания в SDN-лист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вот, например, банк «ФК Открытие» сообщил, что 8 апреля полномочия членов его наблюдательного совета были прекращены и избран новый состав. Решение было принято после того, как в адрес единственного акционера банка — ЦБ — поступили заявления от Филипа Гаджина, Пола Голдфинча, Андрея Голикова, Анатолия Карачинского и Елены Титовой с просьбой вывести их из состава совета. Источник “Ъ” на финансовом рынке подтвердил, что ряд членов набсовета банка его покинули.

Исходом членов совета директоров сейчас вряд ли можно удивить. Еще в конце февраля набсовет Сбербанка покинули три независимых директора, в конце марта — начале апреля совет директоров Альфа-банка покинули девять его членов. При этом Михаил Фридман и Петр Авен покинули руководящий орган Альфа-банка после их включения в SDN-лист.

Но с банком «ФК Открытие» все наоборот: он одним из первых в конце февраля попал под блокирующие санкции США, а затем и Европы. А спустя почти два месяца, 20 апреля, в SDN-лист были внесены топ-менеджеры банка—члены правления и наблюдательного совета. Среди них оказались председатель совета директоров группы компаний IBS Анатолий Карачинский, член набсовета Московской биржи Андрей Голиков, а также глава набсовета разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC Елена Титова. При этом Минфин США отмечал, что попали они под санкции исключительно за связь с «ФК Открытие», которой, как выяснилось сейчас, у них на тот момент уже не было.

Этот случай показал, что в стремлении все спрятать Банк России в очередной раз реализовал классическое «хотели как лучше, а получилось как всегда». Если бы уже 8 апреля банк «ФК Открытие» сообщил, что вывел из состава набсовета ряд членов, они могли бы избежать попадания в SDN-лист. А если регулятору интересно, как на самом деле защитить сотрудников санкционных банков, ему стоит попросить поделиться опытом гендиректора компании Schneider Group Филипа Гаджина. Ведь он так и не попал под санкции, несмотря на то что проработал независимым директором банка «Открытие» не меньше, чем его менее удачливые коллеги.

Стоит отметить, что пока еще не все топ-менеджеры банков, попавших под блокирующие санкции, угодили в SDN-лист. А значит, банкам стоит подумать над тем, стоит ли так строго соблюдать рекомендации ЦБ о наведении секретности — как минимум в отношении тех, кто покидает кредитную организацию.