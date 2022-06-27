Российский уголь уплыл от Турции

Российские компании в попытке успеть вывезти максимальные объемы угля в Европу до введения эмбарго сократили отгрузки в Турцию. За январь—апрель Турция, один из крупнейших до сих пор открытых рынков для российских экспортеров, сократила закупки более чем вдвое относительно прошлого года. По словам источников “Ъ”, уже в мае ситуация изменилась, поскольку в апреле ЕС согласовал эмбарго на российский уголь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Введенное эмбарго ЕС на поставки российского угля повлияло на экспорт энергоресурсов в Турцию, рынок которой является одним из немногих открытых для Москвы. По данным турецкого Института статистики, с которыми ознакомился “Ъ”, за январь—апрель Турция получила 2,5 млн тонн угля из России, тогда как за аналогичный период прошлого года поставки составляли 5,2 млн тонн. Однако из-за роста цен на уголь почти в три раза российские компании увеличили выручку от продажи в Турцию, которая составила $440,4 млн против $374,6 млн годом ранее.

По словам источника “Ъ” на рынке, в феврале, марте и апреле грузоотправители стремились максимально увеличить отгрузки угля из портов Черного моря в Европу, чтобы успеть поставить его до ввода возможных ограничений со стороны ЕС. Как следствие, говорит он, значительные объемы угля уходили именно в западном направлении. Начиная с мая объемы, отгружаемые из Черного моря, были переориентированы на рынки Азии и Востока: в Китай, Индию, Турцию и другие страны. В ОАО РЖД комментариев не дали. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что снижения экспортной погрузки угля на порты юга не наблюдается.

Турция является крупным потребителем российского угля. По итогам 2021 года в страну поступило 14 млн тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭК. В основном Россия поставляет энергоугли (13,3 млн тонн) и антрациты (816 тыс. тонн), на коксующиеся угли приходится 314 тыс. тонн. Весь импорт энергетического угля в Турцию оценивается в 30,8 млн тонн угля. На этом рынке Россия конкурирует с Колумбией, которая в 2021 году также поставила 14 млн тонн угля. Как показывает турецкая статистика, выпавшие объемы российского угля в 2022 году не были замещены другими поставщиками. Однако в этом году Турция увеличила выработку на своих ГЭС благодаря более высокой водности: в марте выработка ГЭС достигала 28% от всей выработки электростанций против 22% год назад, тогда как выработка ТЭС на импортном угле упала до 13,8% против 16,3% в марте 2021 года.

Эмбарго ЕС на российский уголь объявлено в апреле, но продавцам и покупателям дали время до августа закончить контракты. Официальная статистика ЕС уже фиксирует падение российских поставок в Европу. По данным Eurostat, объем российского угольного импорта в апреле составлял 2,6 млн тонн, что на 1,1 млн тонн меньше, чем в марте. В апреле 2021 года поставки составляли 3,7 млн тонн угля. Тем временем Россия наращивает импорт энергетического угля в Китай. В мае поставки составили 3,3 млн тонн против 2,2 млн тонн в апреле, следует из данных Главного таможенного управления Китая.

По данным Argus, стоимость российского угля с отгрузкой из порта Тамань (на условиях FOB) достигала максимума в $385 за тонну в середине марта на фоне активного обсуждения в ЕС о введении эмбарго. После решения об эмбарго цена на российский уголь стала стремительно снижаться как в Черном море, так и портах Балтики. В первом случае к настоящему моменту цена упала практически втрое — до $135 за тонну.

2,5 миллиона тонн составили поставки российского угля в Турцию в январе—апреле 2022 года

В Европе на фоне ажиотажного спроса на уголь в преддверии запрета на поставки из России текущие цены уже превышают $320 за тонну, комментирует Сергей Гришунин из НРА. Даже с учетом дисконта, который достигает, по различной информации, до 30%, российский уголь продается в Европе с премией 15–20% относительно угля, поставляемого в Турцию. Кроме того, Турция традиционно потребляла больше антрацитов и качественных энергоуглей для нужд промышленности, тогда как ЕС берет и менее ценные марки угля Д и Г именно для нужд электроэнергетики. Турецкая промышленность сейчас испытывает сложности на фоне ухудшения экономической ситуации, считает эксперт, что, вероятно, также снижает потенциальный спрос.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина