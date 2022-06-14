Российский уголь осваивается в Индии

Россия тысячекратно наращивает экспорт энергетического угля в Индию, за первый квартал поставив более 40% от объемов за весь прошлый год. Индия стоит на пороге энергетического кризиса из-за низких запасов угля на электростанциях и активно закупает импортные партии. Хотя поставки российского угля в условиях западных санкций осуществляются с дисконтом, достигающим в ряде случаев 50%, благодаря высоким ценам экспортные операции пока остаются рентабельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В первом квартале поставки российского энергетического угля в Индию увеличились год к году в 2,7 тыс. раз, до 573,2 тыс. тонн. Об этом сообщили в Минпромторге Индии. Россия после начала военной операции на Украине не публикует данные об экспорте своей продукции. За весь прошлый год поставки российского энергетического угля в Индию составили 1,3 млн тонн. Хотя энергетический уголь демонстрирует самую высокую динамику роста, другие марки отстают не слишком сильно: поставки антрацита выросли за январь—март в 1,3 тыс. раз, до 419 тыс. тонн, а коксующегося угля — в 1,4 тыс. раз, до 572 тыс. тонн. По итогам 2021 года Россия поставила в Индию 1 млн тонн коксующегося угля и 1,4 млн тонн антрацита.

Рост поставок происходит на фоне отказа стран Европы от российского угля и энергетического кризиса в Индии. Из-за резкого роста цен на уголь в 2021 году страна сократила импорт, что привело к критическому падению запасов — в октябре они покрывали только четыре дня потребления. Но зимой, когда использование электроэнергии в Индии снижается, запасы были частично восстановлены. С наступлением лета и роста спроса на электроэнергию для кондиционирования запасы на индийских ТЭС вновь упали. По данным Центрального управления электроэнергетики страны, на 173 электростанциях запасы на начало июня составляют 23,3 млн тонн, это около 35% от нужного уровня. В целом 84 электростанции, работающие на местном угле, имели менее четверти предписанного запаса. Все это привело к тому, что индийская государственная угледобывающая корпорация Coal India в мае вынуждена была объявить первый в истории международный тендер на 2,4 млн тонн угля.

Россия заинтересована в поисках новых рынков сбыта вместо закрывающейся для нее Европы. Исходя из данных 2021 года, перенаправлению подлежит 63 млн тонн из 172 млн тонн всего экспорта энергетического угля. Аналитики Sberbank CIB в майском отчете отмечали, что наиболее перспективным направлением выглядит Индия, как чистый импортер энергетического угля и второй по в мире его потребитель после Китая. В то же время доля РФ в импорте энергетического угля Индией составляет лишь 5% (см. “Ъ” от 17 мая).

По данным «Металл Эксперт», российские экспортеры сейчас дают все более серьезные скидки покупателям, особенно в случае отгрузок из портов северо-запада. Поставки в Индию идут с дисконтом от 40% до 50% к мировым аналогам, цена российского угля в зависимости от порта складывается на уровне $140–155 за тонну (на FOB для угля 6 тыс. килокалорий). Тем не менее экспорт все равно остается выгодным даже на фоне удвоившейся стоимости транспортировки угля до порта после индексации тарифов ОАО РЖД и отмены скидки за дальность, говорит Сергей Гришунин из НРА. Однако, отмечает он, рентабельность поставок окажется под вопросом в случае падения цен до $90–105 за тонну, учитывая также продолжающееся укрепление рубля.

Евгений Зайнуллин