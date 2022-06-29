Сегодня день рождения у заместителя председателя Совета федерации Галины Кареловой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Карелова

Галина Карелова



Ее поздравляет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин:

— Уважаемая Галина Николаевна, примите искренние поздравления с днем рождения! Многие годы Вы занимаете ответственные посты и всегда с душой подходите к важной работе, демонстрируете неравнодушное отношение к делу, высокий профессионализм и прочные знания. Каждый день Вы решаете целый ряд серьезнейших вопросов для развития социальной политики нашей страны и своим примером показываете, с какой самоотдачей нужно относиться к работе. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть каждый новый день будет наполнен счастьем, любовью и оптимизмом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»