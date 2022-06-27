Активы выводились по «Высокому стандарту»

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование обстоятельств хищения почти 1 млрд руб. из средств Промышленного регионального банка (Промрегионбанк). По версии следствия, схему хищения активов придумали владельцы других кредитных организаций — акционеры Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин, а также совладелец банка «Балтика» Олег Власов, и только после этого к реализации преступного плана были привлечены руководители и сотрудники самого Промрегионбанка. Деньги, говорится в деле, похищались путем фиктивных сделок и операций с ипотечными сертификатами участия «Высокий стандарт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Власов стал фигурантом дела о хищениях в Промрегионбанке на самом финише расследования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Олег Власов стал фигурантом дела о хищениях в Промрегионбанке на самом финише расследования

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Обстоятельствами вывода активов и хищений средств Промрегионбанка несколько лет занималось управление по расследованию дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР. Недавно это дело, по данным “Ъ”, было завершено, и сейчас десять его фигурантов знакомятся с материалами. Интересно, что до последнего момента обвиняемых было девять, а Олега Власова в их список добавили уже за несколько дней до завершения расследования. Для банкира это стало полной неожиданностью: до этого он фигурировал в материалах дела в качестве свидетеля и был допрошен всего лишь раз. По данным “Ъ”, процессуальный статус финансиста изменился после того, как совладелец Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья сначала дал показания в отношении Олега Власова, а затем подтвердил их на очной ставке.

Всего в деле насчитывается семь эпизодов, которые относятся к 2016 году. Действия фигурантов квалифицированы следствием как организация преступного сообщества (ОПС) и участие в нем (ст. 210 УК РФ), растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и покушение на хищение имущества (ст. 30 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В частности, следствием была выявлена схема по созданию группы фиктивных вкладчиков, якобы разместивших в Промрегионбанке суммы, не превышающие 1,4 млн руб. для каждого. Так как подобные вклады в случае крушения кредитного учреждения гарантированно попадают на возмещение Агентством по страхованию вкладов, организаторы аферы рассчитывали получить по ним компенсацию от государства уже после отзыва банковской лицензии. Этот эпизод квалифицирован следствием как попытка мошенничества в особо крупном размере в сфере страхования (ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

По данным следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов и совладельцы Смартбанка Моралес-Эскомилья и Галкин объединились в преступное сообщество. Их целью было хищение средств вкладчиков и активов различных банков, находящихся на грани отзыва лицензии. Год спустя в поле зрения фигурантов попал находившийся в предбанкротном состоянии томский Промышленный региональный банк. В Москве у него действовало два филиала, находившихся на Большой Татарской, 19 и Ленинской Слободе, 29, которые, по версии следствия, наряду с головным офисом банка и стали основным местом совершения преступлений.

Чтобы получить доступ к внутренней бухгалтерии банка, организаторы преступного сообщества, по материалам дела, предложили председателю правления Промрегионбанка Андрею Чуракову поучаствовать в хищении средств и активов руководимого им учреждения, и финансист согласился. После этого, по данным следствия, в преступное сообщество вошли также назначенный в мае 2016 года новым главой правления банка Иван Сенцов, руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн и заведующая кассой филиала Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. Их следствие считает исполнителями вывода средств из Промрегионбанка с весны 2016 года до отзыва у него лицензии в июле того же года.

По версии СКР, для хищения банковских активов участники ОПС были разбиты организаторами на шесть узкопрофильных и обособленных подразделений. Например, одно из них под руководством господина Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество Промрегионбанка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения. Господа Моралес и Галкин подбирали сторонних исполнителей, которые оформлялись затем в банке на руководящие посты, и подписывали необходимые распоряжения по выводу активов. А предправления Чураков и его сменщик Сенцов контролировали исполнение этих указаний банковскими сотрудниками.

Вывод банковской недвижимости, считает следствие, проводился под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали господа Гацуков, Попета и Громов, а деньги вкладчиков похищались с помощью покупок неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт». Финансовую документацию по этим операциям изготовляли Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина, считает следствие.

В уголовном деле отмечается, что все сделки по выводу активов имели вид законных, но на самом деле были частью преступного замысла. Механизм вывода был тривиальным: так, операции с банковской недвижимостью, считает следствие, были фиктивными, и деньги за свое имущество банк в реальности не получал. Хотя в некоторых случаях, чтобы скрыть недостачу средств в кассе, использовался более сложный вариант: выводимое имущество оплачивалось, но уже за счет кредитов, которые Промрегионбанк накануне заключения сделок выдавал фирмам-однодневкам, таким, например, как «Снабтранслогистик», «Промтек», «Олд трейд», «Доминика» и пр. Все они были подконтрольны руководителям ОПС, считает следствие, а полученные займы затем не обслуживались. В итоге банк лишился процентов на сумму более чем 21,2 млн руб.

Среди похищенного, по данным следствия, были крупные земельные участки в Рязанской области, возле сел Рябиновка и Коростово, квартиры и нежилые помещения в Рязани и Томске и пр. Ущерб от операций с «Высоким стандартом» оценивается в 519,8 млн руб., при этом целесообразности покупки почти 539 тыс. ИСУ у находящегося на грани краха Промрегионбанка не было, уверено следствие, к тому же покупались они по завышенной цене у банка «Енисей», в совет директоров которого также входил господин Власов. Всего, согласно расчетам следствия, из банка было похищено имущества и денежных средств вкладчиков на сумму 982,6 млн руб.

Адвокат владельца «Балтики» Власова Даниил Никифиров настаивает, что финансист не имеет отношения к выводу активов Промрегионбанка. Как отмечает адвокат, доказательства вины его доверителя построены лишь на показаниях одного обвиняемого — Моралеса-Эскомильи и «не подтверждаются иными фактами». Совладелец Смартбанка, уже осужденный ранее за хищение из банка «Таурус», таким образом, считает господин Никифоров, «пытается выгородить себя и уйти от ответственности, видимо рассчитывая заключить досудебную сделку». Стоит отметить, что Олегу Власову, так же как и еще одному обвиняемому Геннадию Гацукову, вменяется в вину хищение активов других финансовых учреждений, их дела находятся в суде.

Владислав Трифонов