Граждане покупают реже и меньше

По данным «Сбериндекса», измеряющего розничные траты граждан по банковским картам «Сбера», по состоянию на 19 июня номинальные расходы на товары и услуги в годовом выражении выросли на 7,5% (на продовольствие — увеличились на 15,1%, на непродовольственные товары — снизились на 5%, на услуги — выросли на 16,1%). С учетом инфляции (16,69% год к году на 10 июня) эти цифры отражают разную степень падения реального спроса. Данные индекса с начала июня фиксируют неизменно отрицательную динамику в сегменте непродовольственных товаров, вероятное начало спада спроса на продовольствие и его улучшение — на услуги, в том числе внутренний туризм и общепит (см. график).

Схожие масштабы падения реального спроса граждан прослеживаются и в индексе среднего значения общих покупок граждан в городах с населением более 100 тыс. человек, который измеряет «Ромир». В мае годовой рост показателя составлял 8% — вдвое ниже инфляции. «Покупатели ищут пути оптимизации трат, актуальной стратегией сегодня является уменьшение покупательской корзины»,— отмечает старший директор по работе с клиентами «Ромира» Ксения Пайзанская. Снижаются частота покупок и сумма среднего чека в продуктовом сегменте, часты дробные покупки с учетом инфляции непродовольственных товаров повседневного спроса. «Доля трат на непродовольственные товары продолжает расти в течение шести недель (62%). На это влияют как частота покупки, так и инфляция»,— фиксируют исследователи.

Экономить на покупке еды, некоторых видов товаров повседневного спроса и лекарств гражданам пока позволяют и сделанные запасы. В НАФИ обнаружили, что пятая часть россиян (20%) с марта по май приобретали те или иные товары про запас, опасаясь их дефицита. В первую очередь это продукты длительного срока хранения: крупы про запас приобрели 12% опрошенных, макароны — 10%, различные консервы — 7%. Также впрок закупались бытовая химия (8%), лекарства (7%) и средства личной гигиены (7%).

Текущая ситуация заставляет граждан поддерживать потребление за счет использования срочных сбережений или кредитов (см. “Ъ” от 20 июня). По данным «Ромира», с 6 по 12 июня доля людей, не имеющих сбережений, составляла 49%.

Алексей Шаповалов