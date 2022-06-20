Долгая дорога в НАТО

Очередной раунд переговоров между Турцией с одной стороны и Швецией с Финляндией — с другой позволил, по мнению участников, добиться «явного прогресса», но все разногласия не устранил. Анкара по-прежнему настаивает: две скандинавские страны должны выполнять ряд ее условий, иначе путь в НАТО им будет закрыт. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается на следующей неделе на саммите НАТО в Мадриде обнародовать некие документы, доказывающие, что кандидаты на вступление в альянс активно поддерживали курдские группировки в Сирии и даже поставляли им вооружение. По мнению собеседников “Ъ” в Турции, Швеции и РФ, к саммиту прийти к консенсусу уже точно не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Yves Herman/Pool/File Photo, Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Yves Herman/Pool/File Photo, Reuters

Переговоры между турецкой, шведской и финской делегациями, прошедшие в понедельник в Брюсселе, завершились без прорыва, но с определенными подвижками. «Обсуждения продолжались почти пять часов. По некоторым вопросам был достигнут явный прогресс, по другим еще предстоит пройти долгий путь для достижения консенсуса. В каждой столице будут проведены обсуждения достигнутого. Общая цель — продолжить обсуждение как можно скорее»,— заявил советник президента Финляндии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петри Хаккарайнен. В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын рассказал журналистам в Брюсселе: «Переговоры были открытыми, искренними и будут продолжены». По его словам, дальнейший ход развития событий будет «зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия».

Напомним, изначально планировалось, что заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будут одобрены на мадридском саммите альянса, который состоится 29–30 июня. Однако теперь представители стран военного блока не скрывают, что сделать это к намеченной дате вряд ли удастся. Так, утром в понедельник источник в правительстве Германии сообщил Reuters: Берлин «совершенно уверен», что в итоге соглашение между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом будет достигнуто, но «не будет никакой катастрофы», если это случится не в Мадриде, а спустя «несколько недель». «На наш взгляд, решающим является то, что непреодолимых проблем нет»,— заявил неназванный собеседник в правительстве.

Претензии Анкары в адрес скандинавских стран заключается в том, что последние якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и связанные с ней курдские группировки. Кроме того, в правительстве Турции требуют снять санкции, введенные против их военно-промышленного комплекса.

В Анкаре, судя по всему, тоже не строят излишне оптимистичных планов на саммит в Мадриде. «Саммит, безусловно, имеет историческое значение для НАТО,— цитировала 18 июня турецкая газета Star Ибрахима Калына.— Это чрезвычайно важный саммит, потому что ожидается пересмотр документа о стратегической концепции, будут обсуждаться война на Украине, продовольственная безопасность, борьба с терроризмом, кибербезопасность и другие вопросы. В этом смысле саммит чрезвычайно важен. Но мы не рассматриваем мадридский саммит как крайний срок или поворотный момент для процесса вступления Швеции и Финляндии».

Сам же президент Турции подготовил к мадридскому саммиту вовсе не примирительное выступление. «Президент Реджеп Тайип Эрдоган представит тезисы Турции со специальными документами и файлами. Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швецией и Финляндией РПК, будет заявлено, что "союзнические" отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция»,— сообщило другое турецкое издание, Sabah. Как утверждает газета, в ходе турецких военных операций в Сирии и Ираке против курдских отрядов были захвачены шведские противотанковые пушки АТ-4.

Опрошенные “Ъ” эксперты тоже уверены: торг о вступлении северных стран в НАТО не завершится в ближайшее время.

«Уладить все вопросы до мадридского саммита не кажется возможным,— отметил в беседе с “Ъ” политический аналитик из Турции, член международного дискуссионного клуба "Валдай" Хасан Селим Озертем.— Снять санкции (на поставки оружия.— “Ъ”) Швеция и Финляндия, скорее всего, готовы, а вот с выдачей курдских боевиков, которые нашли убежище на севере Европы, будут проблемы».

При этом, как отметил господин Озертем, власти и оппозиция Турции солидарны, что требования Реджепа Тайипа Эрдогана обоснованы,— что очень важно, так как уже в 2023 году в стране должны пройти парламентские и президентские выборы (при этом в Турции все чаще говорят о досрочном голосовании). «Поднимая эту тему, власти разыгрывают карту безопасности и национализма,— сказал “Ъ” эксперт.— Это помогает переключить внимание населения с экономических проблем, которые остаются очень ощутимыми».

Похожие мысли в беседе с “Ъ” выразил и директор российского Центра изучения новой Турции Амур Гаджиев. «Мне кажется, Анкара не пойдет на уступки быстро,— сказал он.— Скорее всего, на мадридском саммите будут только очерчены рамки будущего решения. Оно может быть совершенно неожиданным. Например, когда Франция возвращалась в военную структуру НАТО, Турция тоже выступала против, и специально ради нее создали пост заместителя генсека».

Господин Гаджиев также отметил, что противостояние с Финляндией и Швецией вполне находит понимание у населения страны, причем не только среди сторонников президента Эрдогана.

«Антизападные, антиамериканские настроения в Турции растут, и на них играют многие политические силы. Например, лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу недавно предлагал и вовсе закрыть натовские базы на территории Турции».

В свою очередь, Швеция откладывать вопрос со вступлением в НАТО не готова. Во всяком случае, так считает доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Упсальского университета Грегори Саймонс, который также выступал на площадках дискуссионного клуба «Валдай». По словам эксперта, большую роль в дипломатическом противостоянии сейчас играют эмоции и чувство национальной гордости с двух сторон. Швеция, которая «последовательно сближалась с НАТО на протяжении последних лет», стремится сделать свой исторический выбор, а Турция — отомстить за недавние обиды. И поиск компромиссов будет, как следует из уже прошедших раундов переговоров, непростым.

Кирилл Кривошеев