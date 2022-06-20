Сделка с прокурором не спасла генерала

К пяти годам колонии строгого режима приговорил Московский гарнизонный военный суд бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил России Андрея Кобана, признав его виновным в получении почти 12-миллионной взятки, из которой 5 млн руб. были наличными, а остальное — услуги и имущество. За это вознаграждение от экс-руководителей АО «Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"» (ФНПЦ ННИИРТ) он должен был обеспечить отсрочку исполнения военного заказа. Оказавшись под следствием, Андрей Кобан признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. Несмотря на это, в дополнение к реальному сроку суд лишил господина Кобана звания и ордена, постановив конфисковать его имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кобан заключил досудебное соглашение, но тем не менее получил пять лет и был лишен звания и ордена

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Кобан заключил досудебное соглашение, но тем не менее получил пять лет и был лишен звания и ордена

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С учетом того, что дело рассматривалось без подробного изучения его материалов, на оглашение приговора председательствующему Вадиму Корчагину потребовалось не более 45 минут.

Пятилетний срок, назначенный Андрею Кобану, стал для него неприятным сюрпризом. Дело в том, что в своем последнем слове подсудимый пытался доказать, что если ему в качестве наказания назначат лишь штраф без реального срока, он сможет устроиться на работу и возместить весь ущерб.

Находясь же в заключении без работы, он вряд ли сможет оплатить запрошенную прокурором сумму. И суд отчасти принял доводы Андрея Кобана.

Из оглашенного судьей Корчагиным приговора следовало, что, признав Андрея Кобана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), председательствующий не стал налагать на него штраф, запрошенный гособвинителем. Зато, лишив Андрея Кобана звания генерал-майора запаса и ордена Александра Невского, распорядился конфисковать у него имущество на сумму взятки — 11,7 млн руб.: дом с участком в Подмосковье, а также автомобиль Kia. В дополнение к этому осужденному после выхода на свободу будет запрещено в течение трех лет занимать командно-распорядительные должности на госслужбе.

Напомним, что в прениях прокурор просила для генерал-майора более строгое наказание. А именно, приговорить его к семи годам колонии строгого режима; выплате штрафа в размере 35,7 млн руб.; возмещению ущерба; лишению званий и наград (очевидно, орден «За военные заслуги» осужденному оставили), а также пятилетнему запрету на профессию.

Судья же с учетом положительных характеристик и многочисленных наград — обвиняемый, среди прочего, имел аж четыре благодарности от президента России за укрепление обороноспособности страны — решил, что и пятилетнего срока на исправление экс-генералу будет достаточно.

Как уже сообщал “Ъ”, о вымогательстве взятки у руководства АО ФНПЦ ННИИРТ стало известно осенью 2021 года в ходе оперативных мероприятий военной контрразведки ФСБ РФ. По данным чекистов, деньги генерал-майор должен был получить «за лоббирование интересов общества при выполнении и сдаче работ в интересах радиотехнических войск, в том числе за содействие в приемке ОКР "Мерцание"».

Последняя разработка была особенно важна для Минобороны, поскольку ННИИРТ специализировался на создании и поставке в войска радиолокационных станций, которые обнаруживают аэродинамические и баллистические объекты, включая самолеты-невидимки, а также другие цели в воздухе, на суше и на море.

Однако разработчики и производители изделия не успевали с выполнением контракта, чем и решил воспользоваться начальник радиотехнических войск. Пообещав руководителям АО отодвинуть сроки исполнения оборонного заказа, он запросил 5 млн руб. наличными, а еще имущество и услуги, включая отдых с семьей в Крыму.

Руководителям ННИИРТ — его гендиректору Григорию Егорочкину и главному конструктору по одному из направлений института Александру Бомштейну — ничего не оставалось, как согласиться с этими условиями, поскольку в противном случае на общество могли быть наложены крупные штрафы, что привело бы к серьезным репутационным потерям. После того как генерал отдохнул за счет ННИИРТ, господа Егорочкин и Бомштейн поехали в Москву, чтобы передать оставшуюся часть взятки.

Но когда 17 ноября прошлого года генерал получил деньги в своем рабочем кабинете, контрразведчики задержали взяткодателей. Они сразу пошли на сотрудничество со следствием, рассказав подробности коррупционной истории. 5 млн руб. были изъяты из сейфа генерала.

Вначале обвиняемый Кобан отрицал свою причастность к коррупции, но в середине апреля признал вину в полном объеме, дав показания о других сотрудниках ННИИРТ, причастных ко взяточничеству. Именно благодаря сделке с прокуратурой дело генерала рассмотрели в особом порядке судопроизводства.

Алексей Соковнин